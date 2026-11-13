FCSB, amical de gală în pauza competițională! “E deja stabilit”

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FCSB se află, ca anul trecut, la distanță de locurile care garantează play-off-ul. Laurențiu Reghecampf va avea o misiune grea să redreseze echipa, însă pauza mai lungă din iarnă îi va fi un real ajutor pentru a pune la punct toate detaliile. Mihai Stoica a anunțat că bucureștenii vor juca un meci amical contra uneia dintre Rapid Viena sau Hajduk Split.

Mihai Stoica, gânduri bune pentru Laurențiu Reghecampf

Chestionat de cât de greu îi va fi de acum antrenorului Laurențiu Reghecampf, Mihai Stoica, , i-a transmis doar gânduri bune. Fostul oficial al „roș-albaștrilor” speră ca primul obstacol, anume atingerea play-off-ului, să fie îndeplinit, iar jucătorii care vor fi aduși să se plieze exact pe nevoile echipei. „Eu îmi doresc să-i fie foarte ușor lui Reghe. Primul obstacol să-l treacă, să ajungă și să-și securizeze poziția în play-off, iar în play-off absolut orice se poate întâmpla. Și îmi doresc ca jucătorii care vor veni să fie exact ce trebuie, să aibă impactul imediat, pentru că nu e ușor să ai doar 12 zile de pregătire și să începi cu jucători noi!”, a spus inițial Mihai Stoica.

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Cu cine joacă FCSB meci amical în pauza competițională. Anunțul lui Mihai Stoica

FCSB păstrează tradiţia din anii trecuţi şi . Este un complex de cinci stele, dotat cu stadion propriu şi condiţii de top. Dacă la începutul acestui an, , acum va veni rândul unui meci de pregătire cu una dintre Rapid Viena sau Hajduk Split. „De-aia trebuie rezolvate problemele. Pe 4 ianuarie echipa pleacă, pentru că eu mi-am făcut treaba până la sfârșit. Baza pe care toată lumea și-o dorește în Turcia este deja din august antamată. În perioada 4-16 ianuarie, echipa va fi la Gloria Sports Arena și așa cum mi-a solicitat Reghe, va fi un singur meci pe data de 10, ori cu Rapid Viena, ori cu Hajduk Split. Primii care dau OK-ul, cu ăia vor juca. Eu mi-am făcut treaba!”, a mai spus MM.

Singurul fotbalist pe care Mihai Stoica l-a pus deasupra tuturor de când lucrează în fotbal

Întrebat dacă la baza FCSB-ului s-a prezentat recent vreunul dintre jucătorii importanți plecați de la echipă în ultimul timp, Mihai Stoica a dezvăluit că a primit vizita lui Darius Olaru, care i-a oferit cadou tricoul său de la Union Union Saint-Gilloise. Ulterior, MM a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului român, pe care l-a pus pe primul loc la toate capitolele posibile de când se află în fotbal. „Cu Șut, după ce a plecat, m-am întâlnit doar întâmplător.

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Singurul care a venit, din cei care au plecat în ultima vreme și care a venit la bază, și mi-a adus tricoul, a fost Darius Olaru. Chiar dacă suntem niște oameni mult mai tăcuți, dintr-un punct de vedere… adică nu, nu relaționăm, este o relație. Și acum o spun, cel mai bun jucător luat așa întreg pachetul, dintre toți cei cu care am lucrat din 1992 încoace. Cel mai bun fotbalist cu care am colaborat, pentru că are tot ce îmi doream eu să aibă un fotbalist. Au fost alții care au fost mai tehnici, alții care au alergat mai mult, alții care s-au controlat mai bine în anumite momente fierbinți, dar, la totalul de calități, Darius Olaru e pe primul loc detașat!”, a mai spus Mihai Stoica în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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