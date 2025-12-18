FCSB, amical de gală în pauza de iarnă! Ce echipă de top va întâlni și ce altă formație de Liga Campionilor a refuzat: „Ăștia ne luau moralul”

ADVERTISEMENT

FCSB încearcă să se pună la punct în această iarnă și speră să câștige cât mai multe meciuri în restul sezonului regulat pentru ca la final să se califice în play-off. Campioana României și-a programat și un amical în cantonament, pe care-l va disputa în compania turcilor de la Beșiktaș.

FCSB, amical de top cu Beșiktaș! Mihai Stoica i-a refuzat pe Qarabag: „Ăștia ne luau moralul”

FCSB vrea să facă câteva schimbări considerabile în lot în această perioadă de mercato din iarnă. Totodată, „roș-albaștrii” trebuie să-și pună la punct pregătirea, care nu a putut fi făcută la nivel optim în vară, din cauza diverselor absențe ale jucătorilor plecați la echipa națională.

Mihai Stoica, managerul general al echipei, a anunțat că în cantonament FCSB va disputa și un meci amical împotriva lui Beșiktaș, una dintre echipele de top ale Turciei. „Roș-albaștrii” au avut o propunere și din partea lui Qarabag, însă bucureștenii au refuzat, deoarece data disponibilă ar fi fost mult prea aproape de meciul oficial cu FC Argeș:

„Și eu mă întrebam dacă Miculescu se va reface, dar se pare că nu va fi la meciul cu Beșiktaș, cel amical. Doar pe ăsta îl avem, ne-au întrebat și cei de la Qarabag dacă vrem să facem un meci cu ei, dar ăștia ne luau moralul. (n.r. – glumă legată de forma bună a azerilor). Ar fi putut fi, dar ei voiau pe 12 (n.r. – ianuarie), noi pe 16 jucăm la Pitești”, a declarat Mihai Stoica la

Meciurile amicale din 2025 au avut urmări drastice pentru FCSB

În ianuarie 2025, FCSB și-a programat două meciuri amicale în pregătire, contra lui Hamburg și Dinamo Kiev. Atunci, campioana României și-a făcut două echipe pentru a-și testa toți jucătorii, iar

„Voiam să facem două echipe ca anul trecut. Dar și anul trecut am luat meciul cu Hamburg, când aveam deja cu Kiev, și s-a accidentat Olaru. Și am zis că nu mai fac asta niciodată”, a mai spus Mihai Stoica.

Tot răul spre bine! Juri Cisotti l-a înlocuit perfect pe Darius Olaru

Darius Olaru este căpitanul lui FCSB și un jucător extrem de important, însă lipsa sa a ajutat enorm ca Juri Cisotti să ajungă la echipă și să se integreze atât de bine, jucând chiar pe poziția sa.

Italianul a fost unul dintre jucătorii cruciali pentru câștigarea titlului, dar și pentru parcursul european fantastic pe care campioana en-titre l-a făcut în Europa League. Fostul mijlocaș de la Oțelul Galați continuă să impresioneze și în noul sezon la FCSB, iar în acest moment