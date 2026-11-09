Sport

FCSB, amical în weekend! Gazdele se așteaptă la o asistență-record

Catalin Oprea
09.11.2026 | 18:45
FCSB amical in weekend Gazdele se asteapta la o asistentarecord
EXCLUSIV FANATIK
FCSB, amical în weekend!
FCSB va juca un meci amical în weekend! Gazdele se așteaptă la o asistență-record contra roș-albaștrilor.
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Perioada de pauză a competițiilor interne programată în această lună aduce un duel amical extrem de interesant la Târgoviște. Chindia va primi vizita celor de la FCSB într-o partidă de verificare stabilită pentru duminică, de la ora 12:00. Deși este vorba despre un joc test, interesul stârnit în rândul suporterilor este uriaș, organizatorii luând decizia de a pune în vânzare biletele în regimul unui meci oficial pentru a face față fluxului uriaș de cereri.

Asistență-record așteptată la Târgoviște pentru amicalul de gală cu FCSB

Miza și farmecul acestui duel vin din contrastul cu asistența obișnuită a divizionarei secunde. În timp ce Chindia nu reușește de obicei să strângă mai mult de 3.000 de spectatori per partidă în campionat, sosirea campioanei României în oraș va umple tribunele, oficialii pregătindu-se pentru cea mai mare asistență a sezonului. Suporterii locali vor avea astfel ocazia să urmărească pe viu vedetele roș-albilor într-o atmosferă de meci mare, programat la o oră potrivită pentru suporterii de toate vârstele.

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FCSB trece printr-o perioadă mai puțin plăcută pe plan sportiv, având 3 înfrângeri consecutive cu același scor (0-1), în toate competițiile. După cele două deplasări nefericite din Ardeal, cu Gloria Bistrița în cupă și împotriva Universității Cluj, FCSB nu a reușit să facă un rezultat mai bun nici pe Arena Națională împotriva nou-promovatei Corvinul Hunedoara, meci decis de golul lui Fabry, înainte de pauză. După pauza de 2 săptămâni, pentru roș-albaștri urmează prima etapă a returului, în deplasare cu FC Argeș și două meciuri consecutive acasă contra celor de la Csikszereda, unul în campionat, iar celălalt în cupă.

Chindia este lider în liga secundă

Pe de altă parte, Chindia Târgoviște este pe cai mari în eșalonul secund. Echipa antrenată de Leo Grozavu are 7 meciuri câștigate consecutiv în campionat, aflându-se în acest moment pe primul loc în Liga a 2-a, la un punct de ocupanta locului secund, Politehnica Timișoara. După această pauză cauzată de jocurile echipelor naționale, pentru Chindia urmează deplasarea din Ghencea împotriva Stelei și meciul de acasă cu Râmnicu Vâlcea, o posibilitate bună pentru târgovișteni să își mărească avansul minim pe care îl au în fruntea clasamentului.

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