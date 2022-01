Jucătorii de la FCSB trag tare în cantonamentul de iarnă. Imagini de la primul antrenament pe zăpadă. Video

Spre deosebire de rivalii din Casa Pariurilor Liga 1, care au optat pentru destinații ceva mai călduroase, precum Spania sau Turcia, FCSB pregătește ultima parte a sezonului în propria bază, situată la Berceni. Așa se face că lotul condus de Toni Petrea au parte de antrenamente în condiții meteo specifice iernii.

Tănase și compania, la primul antrenament pe zăpadă

Fanii roș-albaștrilor au avut ocazia să urmărească în direct, sâmbătă dimineața, o parte din prima ședință de pregătire pe care favoriții lor au efectuat-o pe zăpadă. Videoclipul a fost publicat chiar pe pagina de Facebook a clubului.

Printre cei 30 de jucători aflați în acest cantonament se numără nu doar vedetele Tănase, Popescu sau Coman, ci și tineri precum Alexandru Maxim (2007), Andrei și Matei Tănasă (2002, respectiv 2005). De altfel, Gigi Becali și Mihai Stoica îl văd pe acesta din urmă drept noul puști-minune al Academiei.

„Matei Tănasă, face 16 ani și e un tânăr de o perspectivă reală, cu o maturitate ieșită din comun. Și fratele său e un tânăr foarte bun. Dau în scris că ajunge fotbalist. Dacă la Niță m-am păcălit și m-am păcălit pentru că nu a fost el serios. Uneori trebuie să bați la ușa fraților Tănasă, pentru că e prea liniște”, a mărturisit managerul general al vicecampioanei.

Lotul complet al FCSB-ului pentru cantonamentul de iarnă:

Portari : Cătălin Straton, Andrei Vlad, Ştefan Târnovanu, Alexandru Maxim;

: Cătălin Straton, Andrei Vlad, Ştefan Târnovanu, Alexandru Maxim; Fundaşi : Valentin Creţu, Ionuţ Panţîru, Andrei Miron, Denis Haruţ, Iulian Cristea, Risto Radunovic, Paulo Vinicius, Sorin Şerban;

: Valentin Creţu, Ionuţ Panţîru, Andrei Miron, Denis Haruţ, Iulian Cristea, Risto Radunovic, Paulo Vinicius, Sorin Şerban; Mijlocaşi : Adrian Şut, Octavian Popescu, Florin Tănase, Matei Tănasă, Ovidiu Popescu, Ovidiu Perianu, Răzvan Oaidă, Darius Olaru, Alexandru Musi, Andrei Cordea;

: Adrian Şut, Octavian Popescu, Florin Tănase, Matei Tănasă, Ovidiu Popescu, Ovidiu Perianu, Răzvan Oaidă, Darius Olaru, Alexandru Musi, Andrei Cordea; Atacanţi: Florinel Coman, Andrei Dumiter, Andrei Tănasă, Ianis Stoica, Andrei Burlacu, Valentin Gheorghe, Claudiu Keşeru, Ivan Mamut.

Roș-albaștrii au buturile asigurate: „O să auzim de el”

Matei Tănasă nu este, însă, unicul tânăr din Academie căruia oficialii vicecampioanei îi prevăd un viitor strălucit. Aflat în cantonamentul de iarnă, portarul Alexandru Maxim l-a impresionat pe Mihai Stoica grație staturii și calităților sale.

„Eu am spus că avem un portar, Alex Maxim, care are peste 1.90m. Am văzut în presă că s-a scris că ar avea 1.88m. Azi, când l-am văzut în cantonament, l-am întrebat: ‘Băi, Courtois, ce înălțime ai?’ 1.99m!

Nu este amotric. O să auzim de el. Am avut un Alexandru Maxim (n.r – actualul mijlocaș de la Gaziantep), dar ăsta va fi mai mare”, a spus managerul general al roș-albaștrilor.

Speranțe pentru Keșeru: „Știe ce are de făcut. E mult mai bine decât ceilalţi”

Deși patronul Gigi Becali anunțase că va trebui să se mulțumească cu statutul de rezervă în detrimentul tinerilor atacanți din lot, Mihai Stoica are numai cuvinte de laudă la adresa veteranului Claudiu Keșeru și chiar lasă de înțeles că acesta poate să intre din nou în planurile lui Toni Petrea.

„Keşeru are o mică problemă de oridin fizic, dar atât. Ce a discutat patronul în media e una, noi ne facem treaba, e alta, fiecare ştie ce are de făcut. Claudiu e un profesionist desfăvârşit, are şcoala făcută în Franţa.

A debutat la Nantes odată cu Payet. Nici nu se ştie dacă va fi rezervă. Adică el dacă va arăta foarte bine… să nu aveţi impresia că… să presupunem că noi jucăm pe 23. Gigi nu se uită la niciun antrenament, habar nu are de nimic, dar are încredere.

E Keşeru mult mai bine decât ceilalţi. Jucaţi, tată, cu Keşeru. Deci nu există aşa ceva. Că după aia se enervează după meci şi se întâmplă ce s-a întâmplat după meciul cu Sepsi… şi a avut dreptate, că ne-a măcelarit Sepsi”, a dezvăluit oficialul grupării din Berceni.