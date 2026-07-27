FCSB, anunț de ultimă oră înaintea returului cu Auda! Ce trebuie să știe suporterii

FCSB a făcut un anunț important pentru suporteri înaintea returului cu Auda din turul doi preliminar al UEFA Conference League. Clubul din Capitală a explicat procedura prin care fanii care doresc să fie prezenți la meci își pot achiziționa biletele pentru partida decisivă.
Roș-albaștrii vor evolua joi, 30 iulie, de la ora 19:00, pe terenul formației letone, într-o partidă în care sunt obligați să întoarcă rezultatul din tur. Pe stadionul Steaua, Auda s-a impus cu scorul de 3-2, iar echipa pregătită de Marius Baciu are nevoie de o victorie pentru a continua parcursul european.
Returul se anunță unul extrem de dificil pentru campioana României. În prima manșă, FCSB a avut mari probleme în fața formației din Letonia. Auda a condus de trei ori pe stadionul Steaua și a profitat de erorile din defensiva bucureștenilor. Deși roș-albaștrii au avut o repriză secundă mai bună și au pus presiune pe adversari, nu au reușit să obțină un rezultat care să le ofere prima șansă la calificare.
FCSB a anunțat că biletele destinate suporterilor români pot fi cumpărate exclusiv online, prin intermediul platformei puse la dispoziție de organizatorii partidei. Prețurile sunt accesibile: un bilet pentru adulți costă 10 euro, în timp ce elevii și pensionarii vor plăti 5 euro. Persoanele cu dizabilități beneficiază de un tarif redus, de doar 3 euro.
„Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu FK Auda, din preliminariile UEFA Conference League (30 iulie, ora 19:00, Riga), pot fi achiziționate online. Prețul unui bilet este de 10 euro pentru adulți, 5 euro pentru elevi și pensionari, respectiv 3 euro pentru persoane cu dizabilități. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, a transmis FCSB.