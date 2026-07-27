FCSB, anunț de ultimă oră înaintea returului cu Auda! Ce trebuie să știe suporterii

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FCSB a făcut un anunț important pentru suporteri înaintea returului cu Auda din turul doi preliminar al UEFA Conference League. Clubul din Capitală a explicat procedura prin care fanii care doresc să fie prezenți la meci își pot achiziționa biletele pentru partida decisivă.

FCSB a făcut anunțul așteptat înaintea „finalei” cu Auda! Cum pot suporterii să ajungă la meciul din Riga

Pe stadionul Steaua, Auda s-a impus cu scorul de 3-2, iar echipa pregătită de Marius Baciu are nevoie de o victorie pentru a continua parcursul european.

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În prima manșă, FCSB a avut mari probleme în fața formației din Letonia. Auda a condus de trei ori pe stadionul Steaua și a profitat de erorile din defensiva bucureștenilor. Deși roș-albaștrii au avut o repriză secundă mai bună și au pus presiune pe adversari, nu au reușit să obțină un rezultat care să le ofere prima șansă la calificare.

FCSB pregătește revanșa cu Auda!

FCSB a anunțat că biletele destinate suporterilor români pot fi cumpărate exclusiv online, prin intermediul platformei puse la dispoziție de organizatorii partidei. Prețurile sunt accesibile: un bilet pentru adulți costă 10 euro, în timp ce elevii și pensionarii vor plăti 5 euro. Persoanele cu dizabilități beneficiază de un tarif redus, de doar 3 euro.

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„Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu FK Auda, din preliminariile UEFA Conference League (30 iulie, ora 19:00, Riga), pot fi achiziționate online. Prețul unui bilet este de 10 euro pentru adulți, 5 euro pentru elevi și pensionari, respectiv 3 euro pentru persoane cu dizabilități. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, a transmis FCSB.