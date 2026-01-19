Sport
FCSB, anunț important înainte de meciul cu Dinamo Zagreb

FCSB a făcut un anunț important înaintea duelului cu Dinamo Zagreb din Europa League. Campioana României joacă un meci decisiv pentru calificarea în fazele superioare ale competiției.
Alex Bodnariu
19.01.2026 | 18:00
FCSB anunt important inainte de meciul cu Dinamo Zagreb
ULTIMA ORĂ
Ultima șansă pentru primăvara europeană. FCSB merge în Croația la victorie
Săptămâna aceasta, FCSB își va măsura forțele cu Dinamo Zagreb în Europa League. Partida din runda cu numărul 7 este programată joi seara, de la ora 22:00, iar campioana României a făcut un anunț important în ceea ce privește biletele pentru duelul din Croația.

Ultima șansă pentru primăvara europeană. FCSB merge în Croația la victorie

FCSB are nevoie de două rezultate pozitive în ultimele două jocuri din Europa League pentru a se califica în fazele superioare ale competiției. Roș-albaștrii au acumulat, după primele șase runde, doar șase puncte, iar meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce sunt cruciale.

Campioana României merge în Croația după dezamăgirea suferită în Superliga României. Vineri seara, roș-albaștrii au fost învinși în deplasare de FC Argeș, cu scorul de 0-1, iar șansele la calificarea în play-off au scăzut și mai mult.

Cât costă un bilet la Dinamo Zagreb – FCSB. Anunțul făcut de bucureșteni

Acum, jucătorii de la FCSB speră să își ia revanșa în Europa League și să obțină o victorie care ar duce campioana României mai aproape de primăvara europeană. Oficialii clubului au anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, care este procedura de achiziționare a tichetelor pentru meciul din Croația. Un bilet costă 20 de euro, iar fanii trebuie să își creeze un cont.

„Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu GNK Dinamo Zagreb, din UEFA Europa League (22 ianuarie, ora locală 21:00, Zagreb), pot fi achiziționate online accesând link-ul din zona de comentarii.

Prețul unui bilet este de 20 de euro. Menționăm faptul că trebuie să vă creați un cont pentru a avea acces la bilete.

Pentru a veni în sprijinul suporterilor din București, FCSB și Peluza Nord 1995 vor pune la dispoziție bilete luni și marți, între orele 10:00 și 18:00, în incinta magazinfcsb.ro, pe Strada Progresului 134-138. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, au scris cei de la FCSB.

Alex Bodnariu
