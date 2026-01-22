FCSB, aproape de eliminare din Europa League! Are nevoie de un miracol după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Toate calculele

FCSB a venit la Zagreb pentru a-şi juca una dintre ultimele cărţi pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României a avut o evoluţie cenuşie şi a pierdut cu 1-4, iar odată cu acest eşec s-au dus şi şansele pentru prezenţa în top 24.
Roş-albaştrii rămân cu doar 6 puncte în primele şapte etape din Europa League. Astfel, campioana României coboară pe locul 29 în clasament, la două lungimi de Celtic Glasgow, care ocupă ultimul loc calificant.
La egalitate de puncte, următorul criteriu este golaverajul, iar FCSB stă rău la acest capitol, având -7. Doar Go Ahead Eagles (-8) stă mai rău decât campioana României, dintre echipele care au 6 puncte.
În aceste condiţii, FCSB are nevoie în ultima etapă de o victorie în faţa celor de la Fenerbahce, coroborată cu jocul rezultatelor. Astfel, cu 9 puncte şi golaveraj negativ ar putea prinde locul 23 sau 24.
Printre condiţiile necesare se numără: Young Boys să piardă în ultima etapă cu Stuttgart, iar Celtic să piardă cu Utrecht sau să scoată un egal, cu condiţia ca FCSB să bată la trei sau mai multe goluri pe Fenerbahce.
Pe lângă acestea, trebuie ca Ludogoreţ (cu punct în plus), Feyenoord, Basel şi Salsburg să nu câştige în ultima etapă, toate având golaveraj peste FCSB. În acest scenariu, roş-albaştrii ar putea urca pe 23 sau 24. Dar, practic, şansele sunt aproape de zero.
Meciul a început dezastruos pentru FCSB. Dinamo Zagreb s-a distrat cu apărarea roş-albaştrilor în primele minute şi a reuşit să marcheze de două ori, prin Bakrar, în minutul 7, respectiv Beljo, patru minute mai târziu.
FCSB a echilibrat încet-încet jocul, iar până la pauză a reuşit să reducă din handicap prin golul marcat de Bîrligea. Atacantul campioanei a luat o acţiune pe cont propriu şi a finalizat cu un şut la colţul lung, care l-a surprins pe Filipovic, cu trei minute înainte de pauză.
A doua repriză a început echilibrat, dar fără ca FCSB să aibă ocazii de a readuce egalitatea. În schimb, cu 20 de minute înainte de final, Dinamo Zagreb s-a desprins la 3-1 prin golul aceluiaşi Beljo, care a profitat de o greşeală a lui Ngezana. Scorul final a fost stabilit în prelungiri de Kulenovic, în prelungiri.