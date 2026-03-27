Sport

FCSB, aproape de un transfer de atac de răsunet! Mihai Stoica: „Este foarte, foarte bun!”

Mihai Stoica a făcut o dezvăluire care îi va bucura pe fanii celor de la FCSB. Președintele C.A. a transmis că roș-albaștrii sunt în negocieri pentru un fotbalist extrem de spectaculos
Cristian Măciucă
27.03.2026 | 16:04
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

FCSB e condamnată să joace în play-out în acest sezon, iar singurul obiectiv rămas în picioare e câștigarea barajului de Conference League. Cu toate acestea, roș-albaștrii pregătesc strategia pentru sezonul viitor. Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat că se pregătește un transfer de răsunet pentru ofensiva campioanei.

Pe cine vrea să transfere FCSB

Gigi Becali vrea să îl păstreze pe Mirel Rădoi pe banca tehnică și din vară. De aceea, patronul FCSB-ului pregătește un contract de 1.000.000 de euro pentru antrenorul în vârstă de 45 de ani. Între timp, roș-albaștrii lucrează la următoarea perioadă de mercato. Mihai Stoica nu îl vrea pe Lorenzo Biliboc (19 ani), noua senzație din SuperLiga, ci pe un fotbalist de mare valoare din străinătate.

ADVERTISEMENT

(n.r. – De ce nu îi faceți ofertă lui Neluțu pentru Biliboc?) Noi nu avem nevoie de jucători sub vârstă pe poziția aia. Noi vrem să aducem seniori pe poziția aia. Jucător sub vârstă va fi portar la noi, e un lucru cert.

Nu contează vârsta, dar avem un alt jucător străin pe care îl urmărim pentru poziția asta. Un jucător cu aceleași calități, doar că mai experimentat. Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi. (n.r. – Sunteți închiși?) Nu suntem închiși deloc. Am încercat să îl luăm în iarnă, dar n-am reușit. Nu mai conta nici cât ofeream pentru că președintele echipei la care joacă a spus clar că nu e de vânzare și cu asta basta. Sperăm să îl luăm vară. 

ADVERTISEMENT
Ce fel de jucători vrea să transfere FCSB în vară

Mi se pare foarte, foarte bun. Îl urmăresc meci de meci de atunci și e cel mai bun din echipa lui. Tocmai de aceea sunt un pic cam speriat, ca nu cumva să atragă atenția unora care sunt peste noi. Vrem jucători străini să aducem. Dacă am face o ofertă pentru Korenica, de care îmi place foarte mult, suma s-ar duce mult în sus.

ADVERTISEMENT
Cum s-a dus și la Emerllahu. Până la urmă a ajuns în Ucraina. Ucraina e în război, dar are echipe necunoscute și care dau mai mulți bani decât ne permitem noi. Așa, putem aduce fotbaliști de valoare, pe bani mult mai puțini, de afară”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MEME LA FANATIK. 

ADVERTISEMENT

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
84.000.000 de lei pentru Universitatea Craiova. Cifrele sunt oficiale
iamsport.ro
84.000.000 de lei pentru Universitatea Craiova. Cifrele sunt oficiale
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!