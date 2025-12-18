FCSB, aproape să rateze transferul iernii! Mihai Stoica a oferit ultimele detalii: „Ascultă prea mult de agent”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali își dorește 4-5 transferuri la FCSB în această iarnă pentru a întări lotul și a suplini absențele cu care campioana se confruntă din cauza accidentărilor. Mihai Stoica a pus ochii pe un fotbalist din Portugalia, însă transferul său are șanse minime să se mai realizeze.

Transferul din Portugalia așteptat de toți fanii FCSB a intrat în impas! Mihai Stoica a oferit ultimele detalii

Mihai Stoica a plecat în Portugalia pentru a urmări mai mulți jucători din campionatul lusitan, după ce strategia de a transfera „spuma” din campionatul intern nu a funcționat și în acest sezon. Managerul general al lui FCSB a fost la mai multe meciuri și a fost impresionat de câțiva dintre fotbaliștii pe care i-a văzut, însă majoritatea aveau salarii mult peste ceea ce poate oferi o echipă din România.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, însă care este momentan accidentat și pe care nu-l mai poate urmări până la pauza de iarnă. La nici măcar o săptămână distanță, conducătorul campioanei en-titre a explicat că transferul este în impas, iar de vină ar fi impresarul fotbalistului:

„La veniri, e Andre Duarte. În Portugalia ne-am împotmolit. Pentru că sunt unii jucători care cred eu că greșesc când ascultă prea mult opiniile agenților. Eu înțeleg să asculți agentul când agentul îți găsește echipă. Dar când eu te găsesc pe tine și îți cer numărul agentului, e clar că te-am găsit eu. E împotmolită, nu știu dacă se mai face.

ADVERTISEMENT

Eu unul nu vreau un jucător care să fie legat atât de tare de agent. Eu vreau un jucător care să aibă personalitate și să nu fie împins. Sunt foarte mulți jucători liberi pe piață, aș fi preferat să luăm jucători care au jucat în ultima perioadă”, a declarat Mihai Stoica, conform

ADVERTISEMENT

Andre Duarte, singurul transfer oficializat de FCSB până acum

FCSB are destule timp să aducă toți jucătorii de care are nevoie, însă până în acest moment a semnat cu unul singur. poziție unde campioana se confruntă cu foarte multe accidentări, însă unde va reveni și Dawa odată cu reluarea campionatului.

În atac, FCSB are destule soluții și este puțin probabil ca Gigi Becali să aducă un jucător ofensiv, însă cu siguranță va mai aduce cel puțin încă un fundaș central, un fundaș stânga și un mijlocaș central.