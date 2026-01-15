Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FCSB va avea un nou punct fix în echipă! El este fotbalistul care i-a lăsat pe toți ”mască”: ”E peste ce aveam”

FCSB a pregătit a doua parte a sezonului în cantonamentul din Antalya. Cine este fotbalistul care a lăsat o impresie foarte bună în Turcia.
Traian Terzian
16.01.2026 | 00:00
FCSB va avea un nou punct fix in echipa El este fotbalistul care ia lasat pe toti masca E peste ce aveam
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a dat numele fotbalistului de la FCSB care a lăsat o impresie bună în cantonamentul din Antalya. Sursă foto: colaj Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA numele fotbalistului care a ieșit în evidență în cantonamentul din Antalya. Acesta ar putea deveni un titular de drept la FCSB în perioada următoare.

Fotbalistul de la FCSB care a impresionat în cantonament

Fundașul central Andre Duarte este până la acest moment singurul transfer prezentat oficial de campioana României în această iarnă. Portughezul a arătat foarte bine în stagiul de pregătire din Turcia și l-a impresionat pe Mihai Stoica. Ofri Arad este următoarea achiziție a roș-albaștrilor.

”Andre Duarte e un fotbalist care pare că este peste ce aveam până la ora asta. E un fundaș central de un alt profil față de ce am avut, un jucător cu care construiești foarte ușor. Nu vreau să vorbesc prea mult despre el, pentru că deocamdată îl avem de câteva zile și nu l-am văzut la niciun meci oficial jucând pentru noi.

Încă mai are nevoie de puțin timp, pentru că a avut o perioadă destul de lungă de inactivitate după ce și-a reziliat unilateral contractul cu Ujpest. Dar arată foarte bine și pare că se potrivește în echipa asta”, a declarat Stoica, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Andre Duarte, noul punct fix din defensiva campioanei FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB este convins că Andre Duarte va ajunge să fie un jucător de bază și a explicat care este situația celorlalți fundași centrali din lotul lui Elias Charalambous.

”(n.r. – Sunt șanse ca Andre Duarte să devină un punct fix?) Da, sunt șanse mari. Probabil că va fi inflație, de unde nu aveam, acum revine Dawa, revine Ngezana de la echipa națională, îl avem pe Graovac care a fost chiar foarte bine, a venit Andre Duarte.

Într-o lună și jumătate, depășind toate așteptările, e posibil să fie apt de joc Mihai Popescu, care deja lovește mingea la trei luni de la operație. Dawa este la 100%. Cei care revin după accidentare trebuie să treacă o perioadă să-și recapete forma sportivă.

La carte se spune că atât cât ai stat de la operație și până ai devenit bun de joc, atât trebuie să mai stai de când ești bun de joc pentru ca să-ți recapeți forma sportivă. Unii merg ca la carte, alții… La Mihai Popescu este ireal cum a reușit”, a spus el.

Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la FCSB

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
