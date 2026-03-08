FCSB are antrenor! Gigi Becali l-a convins: „Are două luni și jumătate să facă ce vrea”

ADVERTISEMENT

FCSB nu a stat mult timp fără antrenor, iar la nici 24 de ore de la demisia pe care și-a anunțat-o în urma eșecului cu U Cluj, 1-3, tehnicianului cipriot.

Mirel Rădoi va fi noul antrenor de la FCSB

Mirel Rădoi, cel care îi este fin lui Gigi Becali și a mai fost antrenor la FCSB a acceptat să revină la gruparea bucureșteană, spune omul de afaceri.

„De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum dacă și-au dat demisia (n.r. – Charalambous și Pintilii), a zis ‘da, nașule, vin să te ajut”, dar până acum aveam antrenor.

Să facă ce vrea, are două luni și jumătate în care să facă ce vrea. Păi dacă vine să ajute, ce pretenții să am? Omul nu vrea bani. După două luni jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută”, a spus Gigi Becali pentru .

Cum s-a descurcat Mirel Rădoi în primul său mandat de antrenor la FCSB

Tehnicianul de 44 de ani și-a început cariera de antrenor chiar la FCSB, echipă pe care a pregătit-o în 2015 timp de 29 de meciuri, perioadă în care a avut o medie de 1,59 puncte câștigate. El pleca de pe banca grupării după un eșec suferit pe teren propriu, 0-1, cu Astra Giurgiu, care era antrenată la momentul acela de Marius Șumudică.

„Îmi asum toată răspunderea pentru tot ce s-a întâmplat până acum la FCSB și e momentul să ne despărțim. Bună, rea, așa cume ste, filosofia pe care noi o avem, ne-o asumăm”, spunea la momentul acela Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi revine în SuperLiga după ce a început sezonul la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a avut un parcurs bun pe banca Unversității Craiova, echipă de la care a plecat în luna noiembrie a anului trecut, asta după ce a dus echipa pentru prima dată în istorie în grupele Conference League.

Tehnicianul a fost apreciat pentru rezultatele din Bănie, însă mulți l-au și criticat pentru faptul că de multe ori a produs o atmosferă tensionată prin comportamentul său. Acum, după venirea la FCSB, el va avea ca obiectiv să ajungă să joace barajul pentru cupele europene și să câștige în aceste confruntări.