FCSB are interzis pe stadionul Arcul de Triumf! Alin Petrache: ”Ne aparține de 115 ani și așa trebuie să rămână”

Formațiile FCSB și Rapid, până la inaugurarea noi arene din Giulești, au cerut să joace pe Arcul de Triumf, dar de fiecare dată au fost refuzate din diferite motive.

Alin Petrache nu vrea FCSB pe stadionul Arcul de Triumf

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a menționat că nu se opune unor activități fotbalistice ale echipelor naționale, dar a lăsat să se înțeleagă că nu este de acord ca echipe private, precum FCSB, să joace pe stadionul Arcul de Triumf.

”Am fost pro pentru echipele naționale, am fost deschiși pentru evenimentele naționale. Sunt multe federații care și-au desfășurat activitatea pe Arcul de Triumf. Nu putem fi reticenți, pentru că noi am venit cu ideea să ajutăm pentru Euro 2020. Am fost extrem de deschiși pentru o asemenea competiție.

Sunt puțin ciudate din punct de vedere rugbystic cererile echipelor private, nu înțeleg de ce vor aici, poate din cauza poziționării arenei. Acest stadion ne aparține de 115 de ani și ar trebui să rămână așa. Cererile se fac către MTS, dar nu înțeleg de ce vor toți aici.

MTS se poziționează foarte bine pe acest subiect. Avem un protocol prin care noi administrăm baza. Când sunt cereri, trebuie să ne gândim și la sportul nostru unde calendarul este comprimat. Gazonul trebuie întreținut. E normal să avem întâietate”, a declarat Petrache, pentru Pro Arena.

Ministrul Novak ar vrea fotbal pe Arcul de Triumf

După încercări eșuate de a închiria stadionul Arcul de Triumf, patronul FCSB, Gigi Becali, s-a lansat într-o la adresa președintelui Federației Române de Rugby, Alin Petrache, deoarece de la inaugurarea arenei acolo nu s-a jucat niciun meci de fotbal.

Încă din vara anului trecut, finanțatorul ”roș-albaștrilor” și-a manifestat dorința de a muta echipa pe noul stadion și chiar a făcut toate demersurile necesare, dar s-a lovit mereu de refuzul autorităților.

Federația Română de Rugby ar vrea ca stadionul Arcul de Triumf să găzduiască doar meciuri ale echipelor practicante ale sportului cu balonul oval. Însă, fiind o investiție din fonduri publice, arena poate fi, conform legislației în vigoare, închiriată de oricine dorește să organizeze un eveniment, cele sportive având prioritate.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat că în cel mai scurt timp și că nu vede nicio problema ca FCSB să-și dispute meciurile acolo.