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FCSB primește vizita celor de la Csikszereda în etapa cu numărul 17 din SuperLiga. Partida este programată sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 20:00, pe stadionul Steaua din Ghencea, și va putea fi urmărită în format LIVE VIDEO pe site-ul

FCSB – Csikszereda în etapa 17 din SuperLiga României

FCSB nu își mai permite pași greșiți în lupta pentru play-off. Formația lui Laurențiu Reghecampf ocupă locul 9 în clasament, cu 22 de puncte acumulate după primele 16 etape ale sezonului regulat. Roș-albaștrii traversează o perioadă extrem de complicată în SuperLiga. După succesul răsunător din derby-ul cu Rapid, scor 4-1, bucureștenii au înregistrat trei înfrângeri și un rezultat de egalitate. Mai mult decât atât, echipa patronată de Gigi Becali nu a reușit să marcheze niciun gol în ultimele patru partide oficiale.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 17 FCSB 2026-11-28T18:00:00Z Csikszereda Arbitri Arbitru centru: A. Cojocaru Arbitru asistent 1: R. Bîrdeș Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: V. Băban VAR: V. Porumbel Asistent VAR: I. Dima

Clasament SuperLiga etapa 17, înainte și după FCSB – Csikszereda

De partea cealaltă, Csikszereda este ultima clasată din SuperLiga. Gruparea din Miercurea Ciuc a acumulat doar șase puncte în actuala stagiune, bilanțul fiind de o victorie, trei remize și 12 înfrângeri. Harghitenii se confruntă și cu mari probleme financiare. Ciucanii au restanțe salariale de trei luni. În ultima etapă, elevii lui Valentin Suciu au fost .

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Univ. Craiova 16 11 3 2 40-12 36 2 ▲ Rapid 16 10 4 2 27-15 34 3 ▼ Dinamo 16 10 3 3 32-12 33 4 Petrolul 17 9 3 5 21-19 30 5 U Cluj 17 9 2 6 29-23 29 6 ▲ Corvinul 16 7 4 5 21-16 25 7 ▼ Farul 16 6 6 4 26-25 24 8 ▲ CFR Cluj 17 6 5 6 23-23 23 9 ▼ FCSB 16 6 4 6 20-21 22 10 ▲ Sepsi OSK 17 5 6 6 13-23 21 11 ▲ FC Argeș 17 5 4 8 11-17 19 12 ▼ UTA 16 5 3 8 18-26 18 13 ▼ FC Botoşani 16 3 7 6 22-23 16 14 Oțelul 16 2 7 7 19-26 13 15 FC Voluntari 17 2 4 11 18-36 10 16 Csikszereda 16 1 3 12 9-32 6

Statistici OPTA pentru pariuri la FCSB – Csikszereda: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fotbaliștii implicați în confruntarea dintre FCSB și Csikszereda, din Ghencea, vor fi urmăriți pe toată durata celor 90 de minute. Meciul beneficiază de statistici avansate OPTA. Cititorii primesc informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Totul despre goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FCSB – Csikszereda, LIVE comentariul în timp real

Fază cu fază, gol cu gol, minut cu minut, meciul FCSB – Csikszereda este urmărit într-un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se întâmplă pe gazonul arenei „Steaua” apare în această secțiuni. Dacă ați ratat vreun moment la TV, nu e nicio problemă, aici găsiți toate detaliile. De la lovitura de start, trecând pe la ocazii, goluri, cartonașe, intervenții VAR, până la fluierul de final. Totul e aici!

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Echipele de start și schimbări la FCSB – Csikszereda

FCSB este mereu o uriașă necunoscută când vine vorba de formula de start aleasă de cei responsabili. Ce decizii va lua Reghecampf, aflat sub o mare presiune, cum vor fi așezați în teren roș-albaștrii, dar și cum va răspunde Valentin Suciu. Totul apare aici, după ce foile oficiale de joc sunt disponibile. Nu vor lipsi nici date legate de cele două bănci de rezervă, extrem de importante în orice context.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

FCSB are o cotă infimă pentru a câștiga, în sfârșit, în SuperLiga, după o secetă de trei partide și a arunca Pentru a-și reveni, FCSB are o cotă mică, de 1,26. O remiză primește 6,50. Un pariu de jucat la acest meci poate fi un „ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,97.