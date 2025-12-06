Sport

FCSB are probleme de lot pentru meciul cu Dinamo, dar Mihai Stoica rămâne optimist: „Putem câștiga pe altă parte”

FCSB are probleme de lot înaintea meciului cu Dinamo, însă Mihai Stoica rămâne optimist și consideră că roș-albaștrii pot puncta prin alt mod în „Eternul Derby”.
Iulian Stoica
06.12.2025 | 11:00
FCSB are probleme de lot pentru meciul cu Dinamo dar Mihai Stoica ramane optimist Putem castiga pe alta parte
Mihai Stoica, optimist înainte de FCSB - Dinamo. Sursă foto: sportpictures
FCSB se duelează cu Dinamo în etapa a 19-a din SuperLiga. Față de anii trecuți, „Eternul Derby” le găsește pe cele două formații în competiție directă pentru primele locuri din clasament. În ciuda problemelor de lot, Mihai Stoica e optimist că jucătorii conduși de Elias Charalambous pot câștiga meciul cu rivala din Capitală.

FCSB are probleme de lot pentru meciul cu Dinamo

În ciuda faptului că e neînvinsă în ultimele cinci meciuri din SuperLiga, FCSB are în continuare emoții pentru un loc în play-off. De cealaltă parte, Dinamo se află la 4 puncte de liderul Rapid și vrea să obțină același rezultat ca în turul campionatului în fața rivalei.

Deși FCSB a pierdut în tur, scor 3-4, Mihai Stoica a mărturisit că echipa poate câștiga prin dinamismul și mobilitatea jucătorilor apți, Bîrligea, Alibec și Miculescu fiind indisponibili pentru „Eternul Derby”.

„Sunt încrezător, chiar dacă Bîrligea, Alibec şi Miculescu lipsesc. Mai mult ca sigur unul sau doi ar fi jucat titulari, dar cred că putem câştiga pe altă parte, să fim mai dinamici, mai mobili”, a declarat Mihai Stoica, conform PrimaSport.

Concentrare maximă înainte de FCSB – Dinamo

În continuare, Mihai Stoica a transmis că e pentru prima oară în acest sezon când jucătorii s-au putut antrena preț de o săptămână, titularii, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, fiind menajați pentru partida din Cupă cu UTA.

„Cred că ne vom prezenta bine. E prima săptămână în care jucătorii care vor începe meciul s-au antrenat, nu au fost plecaţi în diverse excursii. Noi, în Europa, anul ăsta, am cam depus armele.

Concentrarea e maximă, optimism este. Meciurile de Europa sunt toate speciale. Dinamo e la 10 puncte în faţa noastră. E un altfel de meci pentru noi decât au fost cele din istoria recentă. Cred că vom fi bine”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica nu se teme de Dinamo

Președintele Consiliului de la Administrație de la FCSB a expus faptul că Dinamo, în opinia sa, nu are ceva în plus față de sezonul precedent. Totodată, Mihai Stoica i-a oferit meritele lui Zeljko Kopic pentru rezultatele obținute în primele 18 runde.

„Nu mi se pare că ar avea ceva în plus, doar că anul trecut avea meciuri în care juca foarte bine şi era lipsită de şansă. Dinamo cu Galaţiul nu a jucat cine ştie ce, dar e adevărat că le lipsesc câţiva jucători. Dinamo a pierdut nişte jucători, a adus jucători care nu părea că sunt peste cei care au plecat.

E clar că e un merit al lui Kopic că a reuşit să facă o echipă care a făcut mai multe puncte decât anul trecut. Nu mi se pare (n.r. – Dinamo de acum peste cea din 2024). Dinamo în 2024 a fost una dintre echipele bune ale campionatului”, a încheiat Mihai Stoica.

„Eternul Derby” va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Arena Națională”, din București. La ora jocului sunt așteptați peste 30.000 de fani în tribună, iar atmosfera se anunță a fi una de senzație.

