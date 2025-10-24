Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„FCSB are probleme mari și să intre în play-off”. Adrian Ilie și Marian Aliuță, necruțători cu campioana României

FCSB este în pericol să rateze play-off-ul în SuperLiga! Campioana României a primit critici din partea foștilor ei jucători, Adrian Ilie și Marian Aliuță
Cristian Măciucă
24.10.2025 | 12:58
FCSB are probleme mari si sa intre in playoff Adrian Ilie si Marian Aliuta necrutatori cu campioana Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
„FCSB are probleme mari și să intre în play-off”. Adrian Ilie și Marian Aliuță, necruțători cu campioana României. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a suferit un nou eșec și continuă pasa proastă în tentativa de a prinde play-off-ul. Chiar dacă înfrângerea suferită a venit în „faza ligii” de Europa League, roș-albaștrii nu sunt văzuți cu ochi buni de Adrian Ilie și de Marian Aliuță.

FCSB riscă să rateze în premieră play-off-ul

FCSB continuă pasa proastă din campionat și în Europa League. După 3 runde, campioana României are doar 3 puncte, obținute din victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Pentru roș-albaștrii au urmat apoi 2 eșecuri, 0-2 cu Young Boys și 1-2 cu Bologna. FCSB și-a diminuat astfel șansele la calificarea în „primăvară”, așa cum scăzute sunt și șansele la play-off-ul din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„La FCSB mă așteptam. S-a jucat meciul în 15 minute. Era 0-2 în minutul 11. La FCSB mă aștept la mai mult. Mă uitam la jucătorii de la FCSB, niciunul nu e macar la 80% din ce jucau anul trecut. Niciunul. Și noi, când eram la Steaua, eram 2-3, care nu jucam bine, dar la ei, meci de meci, nu iese niciunul în evidență.

Au nivelul foarte scăzut față de anul trecut. Joacă în Europa League, și cu Young Boys și cu Bologna, ambele meciuri se decid în prima repriză. Cei de la Bologna, prin minutul 30-40, aveau deja frâna de mână trasă. Mi s-a părut că îi și cam iau la mișto pe cei de la FCSB. Asta mi-au dat de înțeles.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate...
Digi24.ro
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”

S-a mai echilibrat puțin repriza a doua, dar FCSB nu e nici măcar la 50% din ce juca anul trecut. Niciun jucător nu se ridică la nivelul de anul trecut. Hai, măcar 3. Am înțeles că Olaru a fost accidentat, a venit Cisotti și era cel mai bun din echipă. Nici măcar Cisotti nu mai e ce a fost. Cu jocul ăsta atât de slab o să aibă probleme mari în campionat.

ADVERTISEMENT
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Digisport.ro
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte

(n.r. – Riscă FCSB să rateze play-off-ul?) La cum joacă, da. Și văd și celelalte echipe. Botoșani joacă. I-am văzut la U Cluj. U Cluj care anul trecut era în play-off, cu un joc foarte, iar Botoșani a defilat la Cluj”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce șanse are FCSB să se califice în „primăvara” din Europa League

În campionat, FCSB este pe locul 13, cu 13 puncte, la 6 lungimi de play-off. În schimb, în Europa League, echipa lui Elias Charalambous are doar 3 puncte după 3 partide, însă este la egalitate cu Panathinaikos, Roma și Basel, echipe aflate pe pozițiile 22-24.

ADVERTISEMENT

„La cum arăta FCSB azi, nu aveam așteptăm foarte mari. Mai ales că în primele 15 minute mă gândeam că vor lua foarte multe. În repriza a doua au jucat mai bine decât în prima. S-a echilibrat jocul, dar nu cred că s-a pus problema câștigătoarei. Câștigătoarea s-a văzut din minutul 11. Și la 2-1, nu credeam că vor egala”, a declarat și Marian Aliuță.

Adrian Ilie a făcut o comparație genială în ceea ce privește jocul roș-albaștrilor. „Cobra” a comparat evoluția FCSB-ului împotriva Bolognei cu situația de la U Craiova – Noah, acolo unde era să pice nocturna de pe „Ion Oblemenco”.

„Știi cum a jucat FCSB ieri? Exact ca nocturna de la Craiova. Mai dădeau un șut, mai dispăreau vreo 20 de minute. A jucat FCSB ca nocturna de la Craiova. Se mai aprindeau un pic spre a doua repriză, mai pâlpâiau un pic”, a adăugat „Cobra”.

 

Cât costă Stoinov, noua vedetă de la Dinamo! Suma de transfer, anunțată în...
Fanatik
Cât costă Stoinov, noua vedetă de la Dinamo! Suma de transfer, anunțată în direct de Andrei Nicolescu
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”
Fanatik
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”
Fanatik Superliga, vineri, 24 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste face spectacol cu super...
Fanatik
Fanatik Superliga, vineri, 24 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste face spectacol cu super invitați după meciurile din cupele europene ale FCSB și Universitatea Craiova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce...
iamsport.ro
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce și-au împărțit lovituri: 'Am rămas surprins!' Stelistul a dat același răspuns
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!