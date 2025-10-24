„FCSB are probleme mari și să intre în play-off”. Adrian Ilie și Marian Aliuță, necruțători cu campioana României

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit un nou eșec și continuă pasa proastă în tentativa de a prinde play-off-ul. Chiar dacă înfrângerea suferită a venit în „faza ligii” de Europa League, roș-albaștrii nu sunt văzuți cu ochi buni de Adrian Ilie și de Marian Aliuță.

FCSB riscă să rateze în premieră play-off-ul

FCSB continuă pasa proastă din campionat și în Europa League. După 3 runde, campioana României are doar 3 puncte, obținute din victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Pentru roș-albaștrii au urmat apoi 2 eșecuri, 0-2 cu Young Boys și 1-2 cu Bologna. FCSB și-a diminuat astfel șansele la calificarea în „primăvară”, așa cum scăzute sunt și șansele la play-off-ul din SuperLiga.

„La FCSB mă așteptam. S-a jucat meciul în 15 minute. Era 0-2 în minutul 11. La FCSB mă aștept la mai mult. Mă uitam la jucătorii de la FCSB, niciunul nu e macar la 80% din ce jucau anul trecut. Niciunul. Și noi, când eram la Steaua, eram 2-3, care nu jucam bine, dar la ei, meci de meci, nu iese niciunul în evidență.

Au nivelul foarte scăzut față de anul trecut. Joacă în Europa League, și cu Young Boys și cu Bologna, ambele meciuri se decid în prima repriză. Cei de la Bologna, prin minutul 30-40, aveau deja frâna de mână trasă. Mi s-a părut că îi și cam iau la mișto pe cei de la FCSB. Asta mi-au dat de înțeles.

S-a mai echilibrat puțin repriza a doua, dar FCSB nu e nici măcar la 50% din ce juca anul trecut. Niciun jucător nu se ridică la nivelul de anul trecut. Hai, măcar 3. Am înțeles că Olaru a fost accidentat, a venit Cisotti și era cel mai bun din echipă. Nici măcar Cisotti nu mai e ce a fost. Cu jocul ăsta atât de slab o să aibă probleme mari în campionat.

(n.r. – Riscă FCSB să rateze play-off-ul?) La cum joacă, da. Și văd și celelalte echipe. Botoșani joacă. I-am văzut la U Cluj. U Cluj care anul trecut era în play-off, cu un joc foarte, iar Botoșani a defilat la Cluj”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce șanse are FCSB să se califice în „primăvara” din Europa League

În schimb, în Europa League, echipa lui Elias Charalambous are doar 3 puncte după 3 partide, însă este la egalitate cu Panathinaikos, Roma și Basel, echipe aflate pe pozițiile 22-24.

„La cum arăta FCSB azi, nu aveam așteptăm foarte mari. Mai ales că în primele 15 minute mă gândeam că vor lua foarte multe. În repriza a doua au jucat mai bine decât în prima. S-a echilibrat jocul, dar nu cred că s-a pus problema câștigătoarei. Câștigătoarea s-a văzut din minutul 11. Și la 2-1, nu credeam că vor egala”, a declarat și Marian Aliuță.

Adrian Ilie a făcut o comparație genială în ceea ce privește jocul roș-albaștrilor. „Cobra” a comparat evoluția FCSB-ului împotriva Bolognei cu situația de la

„Știi cum a jucat FCSB ieri? Exact ca nocturna de la Craiova. Mai dădeau un șut, mai dispăreau vreo 20 de minute. A jucat FCSB ca nocturna de la Craiova. Se mai aprindeau un pic spre a doua repriză, mai pâlpâiau un pic”, a adăugat „Cobra”.