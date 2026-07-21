FCSB are un nou număr 10! Anunțul lui Gigi Becali: „Așa a zis Hagi!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali a anunțat că Alexandru Stoian va fi folosit de acum ca număr 10 la FCSB

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Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că FCSB a găsit jucătorul ideal pentru poziția de număr 10. Este vorba despre un jucător aflat deja sub contract cu echipa roș-albastră, Alexandru Stoian (18 ani), dar care până acum a fost folosit ca atacant, iar de acum urmează să joace mai retras, în spatele vârfului, conform spuselor finanțatorului clubului.

Gigi Becali a anunțat că Alexandru Stoian va fi folosit de acum ca număr 10 la FCSB

Cu această ocazie, omul de afaceri a dezvăluit că a avut deja discuții pe seama acestui subiect cu Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la fosta campioană a României. De asemenea, în trecut, pe când evolua la Farul Constanța, inclusiv , i-a spus tânărului fotbalist că are calitățile necesare pentru a da un randament foarte bun în rol de playmaker.

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„Mi-a zis MM, că eu cu el comunic, mi-a zis că nu o să putem să-l ținem pe Stoian așa. Pentru că este foarte bun, dă goluri multe la antrenamente, dă din toate pozițiile. Cu alte cuvinte, trebuie să joace. Normal că o să joace, nu-l împrumut eu pe Stoian.

Eu i-am zis lui Mihai că l-am văzut număr 10 la Farul. Băiatul i-a spus lui MM că i-a zis Hagi că el este număr 10. Așa îi spunea Hagi. Băi, ce spune Hagi trebuie să asculți. Atunci o să-l băgăm pe el număr 10”, în direct la