FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar trebui să îţi baţi joc de adversari”

FCSB este în mare pericol să rateze play-off-ul chiar dacă îşi va câştiga toate meciurile din acest sezon. , la finalul unui sezon regulat cu mari probleme.

FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: „Acum ei sunt în genunchi!”

Sorin Cârţu şi-a adus aminte de bannerul afişat de fanii FCSB la petrecerea de titlu din 2025, când toate celelalte echipe erau în genunchi în faţa campioanei. Preşedintele de onoare al Craiovei a declarat că lucrurile s-au schimbat şi campioana este acum în genunchi:

„Ştiţi cum a fost şi cu Erau toate echipele la nivelul şortului. Şi uite acum. Toată lumea în genunchi, cineva pe sus. Era un banner.

Toate echipele erau în genunchi, ei erau sus. Uite, acum sunt ei în genunchi, s-ar putea să nu intre nici în play-off. Poate ar trebui să găseşti un mod în care să te bucuri fără să jigneşti sau să îţi baţi joc de adversari, că uite ce se poate întâmpla?”, a spus Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârţu, indiferent faţă de situația FCSB: „Nu ne interesează”

Preşedintele oltenilor a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu îl interesează dacă FCSB va prinde sau nu play-off-ul, în condiţiile în care nu există nicio garanţie că asta avantajează sau nu Universitatea Craiova:

„FCSB depind de rezultatele indirecte. Nu suntem preocupaţi de situaţia lor. Să stea pe loc U Cluj, CFR Cluj. Şansa lor este să facă egal U Cluj cu Oţelul Galaţi. Ei depind foarte mult de nişte indirecte, pot să facă 9 puncte, dar pot să le facă degeaba.

Nu ne interesează dacă intră sau nu FCSB. Nu e nicio garanţie dacă e mai bine sau mai rău dacă e acolo FCSB. Va fi un alt campionat acolo”, a spus Sorin Cârţu.

