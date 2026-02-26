Sport

FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar trebui să îţi baţi joc de adversari”

FCSB este într-o situaţie dificilă, în mare pericol să rateze play-off-ul. Rivalii le reamintesc roş-albaştrilor bannerul "sfidător" de la petrecerea de titlu, când celelalte echipe erau în genunchi în faţa campionilor.
Marian Popovici
26.02.2026 | 16:01
FCSB este în mare pericol să rateze play-off-ul chiar dacă îşi va câştiga toate meciurile din acest sezon. Campioana depinde de jocul rezultatelor pentru a prinde top 6, la finalul unui sezon regulat cu mari probleme.

Sorin Cârţu şi-a adus aminte de bannerul afişat de fanii FCSB la petrecerea de titlu din 2025, când toate celelalte echipe erau în genunchi în faţa campioanei. Preşedintele de onoare al Craiovei a declarat că lucrurile s-au schimbat şi campioana este acum în genunchi:

„Ştiţi cum a fost şi cu FCSB care a sărbătorit anul trecut… Erau toate echipele la nivelul şortului. Şi uite acum. Toată lumea în genunchi, cineva pe sus. Era un banner.

Toate echipele erau în genunchi, ei erau sus. Uite, acum sunt ei în genunchi, s-ar putea să nu intre nici în play-off. Poate ar trebui să găseşti un mod în care să te bucuri fără să jigneşti sau să îţi baţi joc de adversari, că uite ce se poate întâmpla?”, a spus Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârţu, indiferent faţă de situația FCSB: „Nu ne interesează”

Preşedintele oltenilor a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu îl interesează dacă FCSB va prinde sau nu play-off-ul, în condiţiile în care nu există nicio garanţie că asta avantajează sau nu Universitatea Craiova:

„FCSB depind de rezultatele indirecte. Nu suntem preocupaţi de situaţia lor. Să stea pe loc U Cluj, CFR Cluj. Şansa lor este să facă egal U Cluj cu Oţelul Galaţi. Ei depind foarte mult de nişte indirecte, pot să facă 9 puncte, dar pot să le facă degeaba.

Nu ne interesează dacă intră sau nu FCSB. Nu e nicio garanţie dacă e mai bine sau mai rău dacă e acolo FCSB. Va fi un alt campionat acolo”, a spus Sorin Cârţu.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
