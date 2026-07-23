FCSB – Auda, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar. CINCI noutăți în lotul UEFA al roș-albaștrilor

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FCSB își începe parcursul european în noua ediție a UEFA Conference League cu un duel contra letonilor de la Auda, în prima manșă a turului 2 preliminar. Roș-albaștrii pornesc din postura de favoriți și își propun să obțină un avantaj important încă din meciul de la București, înaintea returului programat în Letonia peste o săptămână.

FCSB – Auda, live video în turul 2 preliminar de Conference League

Partida FCSB – Auda este programată joi, 23 iulie, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua din București. Meciul contează pentru prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe , cu actualizări în timp real și informații de ultimă oră din taberele celor două echipe.

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Cine arbitrează FCSB – Auda și ce brigadă a fost delegată

UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Israel pentru prima manșă a duelului dintre FCSB și Auda. La centru se va afla David Fuxman, ajutat la cele două linii de Matityahu Yakobov și Idan Zoler, în timp ce rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de Aviv Moshe Klein.

Echipe probabile la FCSB – Auda

FCSB intră direct în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League și debutează astfel în actualul sezon european. Obiectivul formației pregătite de Marius Baciu este calificarea în faza principală a competiției. Startul de sezon a fost unul bun pentru FCSB, care a câștigat 2-0 cu FC Argeș în prima etapă de SuperLiga. Cele 5 transferuri realizate de FCSB în această vară (Aymen Boutoutaou, Ronny Labonne, Eddy Gnahore, Luca Stancu și Dylan Batubinsika) au fost incluse pe lista UEFA a roș-albaștrilor și ar putea bifa minute în duelul cu letonii.

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Situația este similară și pentru letoni, aflați la primul meci european din sezon. În schimb, pe plan intern, Auda e în plin campionat, pe locul 3 după 23 de etape. În ultima etapă, a făcut 1-1 cu RFS, adversara FCSB-ului din urmă cu doi ani.

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Istoricul meciurilor FCSB – Auda. Statistică oficială

FCSB și Auda nu s-au mai întâlnit până acum într-o competiție oficială. Dubla din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League va reprezenta primul duel direct. Însă FCSB reușea o victorie clară, 4-1 cu RFS, actualul lider din campionatul letoniei. Meciul avea loc în urmă cu doi ani, în Europa League.

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Cine transmite la TV meciul FCSB – Auda

Partida FCSB – Auda va fi transmisă în direct de PRO TV, iar online va putea fi urmărită și pe platforma VOYO. Drepturile de televizare au fost achiziționate de trustul Pro, care va difuza primul meci european al roș-albaștrilor din acest sezon atât la TV, cât și în format streaming.

Cote pariuri FCSB – Auda în Conference League

FCSB n-ar trebui să aibă niciun fel de probleme contra lui Auda, altfel nu primea cotă 1,20 la victorie. De partea cealaltă, letonii ar reuși un adevărat miracol dacă ar face verde cota 12,00 pe care o au pentru succes. Remiza la acest meci e cotată la 6,40.

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La calificare în faza următoare, cotele sunt 1,12 pentru FCSB și 5,65 pentru Auda. Învingătoarea din acest duel va întâlni în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League câștigătoarea dintre Aluminij (Slovenia) și Dinamo City (Albania).

Urmărește în timp real FCSB – Auda, live text pe

FCSB – Auda va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe , cu toate momentele importante ale partidei prezentate în timp real. După fluierul final vei găsi reacțiile jucătorilor și antrenorilor, concluziile meciului, informații despre următorul adversar al echipei calificate și toate detaliile relevante despre această confruntare din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.