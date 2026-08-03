FCSB, băgată în joc cu Farul de noua regulă impusă de FIFA! Gafă uriașă a portarului Munteanu și gol analizat de VAR al lui Dawa. Video

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FCSB a reușit să reducă din diferență în meciul cu Farul disputat luni seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în etapa a treia din SuperLiga în minutul 57, grație unui gol la limită marcat de Joyskim Dawa cu o lovitură de cap în urma unui corner. Mingea a trecut cu puțin linia porții, în ciuda eforturilor depuse de goalkeeper-ul Munteanu.

FCSB a redus din diferență cu Farul după o eroare a portarului Munteanu și un gol la limită marcat de Dawa

Faza a fost analizată în camera VAR, iar în cele din urmă s-a decis ca golul roș-albaștrilor să fie validat. S-a făcut astfel 2-1 pentru Farul în această partidă. Lovitura respectivă de colț a fost acordată după ce portarul „marinarilor” a întârziat o repunere din 16 metri, în baza noii reguli impuse de FIFA în acest sens, implementate în premieră la Campionatul Mondial din această vară.

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După doar câteva minute, FCSB a beneficiat de un penalty, dar nu a reușit să înscrie din lovitura de pedeapsă, Florin Tănase fiind blocat de Rafael Munteanu de la „punctul cu var”. Anterior, în prima repriză, , în minutele 21, respectiv 45+1.

Patru schimbări făcute de FCSB cu Farul după doar o repriză

Prima „victimă” a acestei desfășurări de evenimente a fost Ulterior, la pauza meciului, antrenorul echipei roș-albastre a mai operat alte trei modificări. Stoian, Joao Paulo și Crețu i-au înlocuit pe Bîrligea, Boutoutaou și Labonne.

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, în semn de protest față de eliminarea rușinoasă a fostei campioane a României în turul doi preliminar din Conference League în fața letonilor de la Auda. În schimb,