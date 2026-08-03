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FCSB, băgată în joc cu Farul de noua regulă impusă de FIFA! Gafă uriașă a portarului Munteanu și gol analizat de VAR al lui Dawa. Video

FCSB a revenit în joc în meciul cu Farul după o eroare uriașă a portarului Munteanu și aplicarea noii reguli impuse de FIFA! Gol la limită marcat de Dawa și intervenție VAR
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.08.2026 | 22:54
FCSB bagata in joc cu Farul de noua regula impusa de FIFA Gafa uriasa a portarului Munteanu si gol analizat de VAR al lui Dawa Video
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FCSB, băgată în joc cu Farul de noua regulă impusă de FIFA. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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FCSB a reușit să reducă din diferență în meciul cu Farul disputat luni seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în etapa a treia din SuperLiga în minutul 57, grație unui gol la limită marcat de Joyskim Dawa cu o lovitură de cap în urma unui corner. Mingea a trecut cu puțin linia porții, în ciuda eforturilor depuse de goalkeeper-ul Munteanu.

FCSB a redus din diferență cu Farul după o eroare a portarului Munteanu și un gol la limită marcat de Dawa

Faza a fost analizată în camera VAR, iar în cele din urmă s-a decis ca golul roș-albaștrilor să fie validat. S-a făcut astfel 2-1 pentru Farul în această partidă. Lovitura respectivă de colț a fost acordată după ce portarul „marinarilor” a întârziat o repunere din 16 metri, în baza noii reguli impuse de FIFA în acest sens, implementate în premieră la Campionatul Mondial din această vară. (AICI VIDEO)

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După doar câteva minute, FCSB a beneficiat de un penalty, dar nu a reușit să înscrie din lovitura de pedeapsă, Florin Tănase fiind blocat de Rafael Munteanu de la „punctul cu var”. Anterior, în prima repriză, Doicaru și Radaslavescu au punctat pentru echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău, în minutele 21, respectiv 45+1.

Patru schimbări făcute de FCSB cu Farul după doar o repriză

Prima „victimă” a acestei desfășurări de evenimente a fost Mihai Toma, schimbat de Marius Baciu încă din minutul 28 cu Florin Tănase. Ulterior, la pauza meciului, antrenorul echipei roș-albastre a mai operat alte trei modificări. Stoian, Joao Paulo și Crețu i-au înlocuit pe Bîrligea, Boutoutaou și Labonne.

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Peluza Nord FCSB nu s-a prezentat pe stadion la această partidă, în semn de protest față de eliminarea rușinoasă a fostei campioane a României în turul doi preliminar din Conference League în fața letonilor de la Auda. În schimb, suporterii au afișat la acest meci un banner cu un mesaj dezaprobator la adresa jucătorilor.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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