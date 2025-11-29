Câți bani a pierdut Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie. FCSB, penultima la încasări în Europa League după Etapa 5

ADVERTISEMENT

FCSB a ajuns la 4 înfrângeri consecutive după eșecul de la Belgrad cu Steaua Roșie, scor 0-1, și este pe locul 31 în faza ligii din Europa League, cu 3 puncte din cinci meciuri. Este un parcurs mult mai slab față de sezonul trecut, care aduce automat și mari pierderi financiare. Gigi Becali s-a umplut de bani în ediția de anul trecut a Europa League, dar sezonul acesta numără mai degrabă pierderile decât sumele intrate în cont.

Câți bani a pierdut FCSB după înfrângerea cu Steaua Roșie. Suma oficială actualizată de UEFA

Aproximativ 20 de milioane de euro încasa FCSB de la UEFA pentru parcursul foarte bun din ediția precedentă de Europa League. Venitul din acest an este considerabil mai mic. Mai exact, echipa lui Gigi Becali a primit 6.917.000 euro în acest sezon european, conform calculelor actualizate de UEFA.

ADVERTISEMENT

Pentru Gigi Becali, suma este mult sub proiecția pe care și-o făcea la începutul sezonului. Nu doar că a ratat din nou Champions League, dar FCSB nici măcar nu mai repetă performanțele de anul trecut din Europa League. Mai sunt 3 meciuri de disputat, dar așteptările au scăzut considerabil. Este aproape clar că FCSB nu va ajunge la pragul de 10 milioane de euro încasări în acest sezon. Rezultă pierderi de peste 10 milioane de euro față de proiecția pe care și-o făcea Gigi Becali în momentul calificării în faza ligii.

FCSB, printre cele mai slabe încasări din Europa League

FCSB suferă la nivel de rezultate, dar și la nivel de market pool. Așa se explică încasările chiar mai mici față de locul în clasament. Mai exact, formația patronată de Gigi Becali este penultima în faza ligii din Europa League la nivel de încasări. Doar Malmo FF are mai puțin bani primiți de la UEFA, 6.517.000 de euro pentru suedezi.

ADVERTISEMENT

Nice, singura echipă cu zero puncte, a primit 8.557.000 de euro și este pe locul 27 la nivel de încasări. Formația din Ligue 1 este ajutată de poziția mult mai bună ocupată în clasamentul market pool. Maccabi Tel Aviv, Utrecht și Rangers, și ele echipe cu mai puține puncte decât FCSB, au primit mai mulți bani.

ADVERTISEMENT

De ce a primit FCSB doar atât până acum din Europa. Explicația sistemului UEFA

Cea mai mare parte din banii încasați până acum de FCSB vine din bonusul acordat de UEFA pentru calificarea în faza Ligii. 4.310.000 euro este suma fixă pe care o au asigurată toate cele 36 de echipe care ajung în această fază a competiției. Alți 530.000 îi avea FCSB încasați pentru rezultatele din preliminarii.

Astfel, în momentul în care a intrat în faza ligii din Europa League, FCSB avea asigurați 4.840.000 de euro. La care s-a adăugat imediat 1,55 milioane euro din value pillar, noul sistem market pool gândit de UEFA. În clasamentul pentru stabilirea cotei value pillar FCSB este pe locul 33 și le depășește doar pe Genk, Brann și Malmo.

ADVERTISEMENT

Astfel, ajungem la 6.390.000 pe care îi avea FCSB pentru calificarea în faza ligii, value pillar și rezultatele din preliminarii. Apoi, UEFA acordă 150.000 de euro la fiecare punct pe care îl faci în faza ligii. Doar 3 pentru FCSB, adică un plus de 450.000 de euro. Ajungem la 6.840.000, iar restul de aproximativ 77.000 sunt pentru coeficientul UEFA pe ultimii 10 ani.

Cum arată topul complet al sumelor câștigate în Europa League. Cine domină și unde se află FCSB

Fenerbahce este echipa din Europa League cu cele mai mari încasări în acest sezon european. Turcii au ajuns deja la 18.114.000 euro încasați, cu mențiunea că Fener a luat 4.290.000 doar din preliminarii, pentru că a fost calificată în faza play-off din Champions League. Pe locul 2 este AS Roma, care are încasări de 16.430.000, fără ca italienii să aibă acel bonus pentru preliminariile UCL.

Glasgow Rangers, echipă care are doar un punct, completează podiumul la încasări. 16.356.000 euro pentru scoțieni, care sunt ajutați și de bonusul pentru faza play-off din UCL, dar și de un value pillar foarte bun. Și Steaua Roșie, ultima adversară a celor de la FCSB, este foarte bine clasată la încasări. Locul 6 pentru sârbi, cu 15.691.000 de euro. Și campioana Serbiei a jucat în faza play-off din UCL și are acel bonus de 4.290.000 de euro.

Ce pierderi poate avea FCSB dacă nu se califică. Estimare pe baza grilei UEFA

Pentru FCSB pare destul de clar că vor continua pierderile față de anul trecut, în condițiile în care Football Meets Data îi oferă doar 6% șanse să ajungă în top 24 din Europa League. Campioana României reușea anul trecut să ajungă în fazele eliminatorii de pe locul 11 în faza ligii. Deși era eliminată clar în dubla cu Lyon, pentru accederea în optimile de finală, 1-7 la general, FCSB încasa totuși alți bani.

Doar prezența în acel play-off, FCSB a încasat 300.000 de euro. Se adăugau la o sumă deja consistentă pentru locul 11 din faza ligii și banii încasați pentru rezultate. O eventuală calificare în optimi ar fi adus 1.750.000 de euro. 2,5 milioane euro se dau pentru sferturi, 4,2 milioane pentru semifinale, iar învingătoarea mai adaugă încă 6 milioane de euro. Astfel, un parcurs lung european este presărat cu multe încasări consistente. Se pare că nu va fi cazul pentru FCSB în acest an, cu doar 3 puncte în primele 5 meciuri.

Cum stă Universitatea Craiova în topul încasărilor de la UEFA

Deși teoretic încasările din Conference League sunt mult mai mici decât cele din Europa League, de cea a FCSB. După 1-0 cu Mainz, oltenii au ajuns la aproximativ 5,5 milioane de euro pe care îi au din această ediție a celei de-a treia competiții europene.

Mai ales în condițiile în care Universitatea Craiova este foarte aproape de calificarea în fazele superioare, este de așteptat ca suma să crească în perioada următoare. 3.100.000 a luat Craiova pentru accederea în faza ligii din Conference League, plus 530.000 pentru rezultatele din preliminarii. Din Value Pillar, oltenii au garantați 750.000 de euro până acum. Plus 933.000 de euro care vin pentru cele 7 puncte adunate de olteni.

Ce spune Gigi Becali despre eșecul financiar. Cum afectează veniturile clubului

Dacă ajungem în Europa League, sunt vreo 16 milioane de euro asigurate, spunea Gigi Becali în vară. Chiar și în cazul în care punem și încasările din bilete, suma este puțin probabil să fie atinsă de FCSB. Mai ales că interesul publicului nu mai este la nivelul din anul trecut, din cauza crizei de formă pe care o traversează FCSB.

Chiar și în aceste condiții, patronul FCSB a anunțat că nu se pune problema ca echipa să sufere din punct de vedere financiar. Ba chiar anunță transferuri importante pentru perioada de iarnă, pentru a forța calificarea în faza play-off din SuperLiga. Portughezul , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Ce urmează pentru FCSB în Europa League. Program meciuri

FCSB are în continuare un program foarte încărcat și va trebui să se concentreze în special pe meciurile din SuperLiga. Următorul meci al campioanei este foarte important în perspectiva luptei pentru calificarea în play-off. Echipa lui Elias Charalambous întâlnește pe Farul, principala contracandidată la locul 6, ultimul care duce în play-off. Meciul este duminică, de la ora 20:30.

Apoi urmează o altă deplasare, la Arad, unde FCSB înfruntă UTA în Cupa României. Partida este miercuri, de la ora 21:00. Iar weekendul viitor, FCSB joacă pe Arena Națională cu rivala Dinamo. Următorul meci european este programat pe 11 decembrie, la ora 22:00, cu Feyenoord. Pentru ca anul să se încheie cu meciurile cu Unirea Slobozia și Rapid, ambele în SuperLiga.