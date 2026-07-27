FCSB bate tot! Audiența tv de la meciul cu Csikszereda, peste derby-ul Dinamo – U Craiova 5-1. Câți români s-au uitat la etapa 2 din SuperLiga

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FCSB continuă să domine la capitolul audiențe tv în SuperLiga. Victoria cu 2-0 obținută la Miercurea Ciuc a fost urmărită de aproape 800.000 de români, fiind cel mai vizionat meci al etapei. Nici măcar derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova nu a reușit să depășească partida echipei lui Gigi Becali. Totuși, raportul de audiență a scos la iveală o surpriză după fluierul final al duelului de pe Arcul de Triumf.

Csikszereda – FCSB, cel mai vizionat meci al etapei a doua din SuperLiga. Cum arată audinețele tv

Partida de la Miercurea Ciuc a confirmat încă o dată că FCSB este principalul motor de audiență tv al SuperLigii. Duelul cu Csikszereda a adunat aproape 800.000 de telespectatori la nivel național, fiind cea mai urmărită confruntare a rundei.

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Interesul este cu atât mai impresionant cu cât adversara nu se numără printre cluburile cu tradiție sau cu un număr mare de suporteri. Practic, audiența a fost generată în principal de interesul publicului pentru formația din Capitală. La fel ca toate partidele din SuperLiga, meciul a fost transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cumulate, cele două posturi au strâns 794.000 de telespectatori la nivel național, cea mai mare audiență a etapei.

Audiențele tv de la meciul Csikszereda – FCSB

Indicator Digi Sport 1 Prima Sport 1 Total Telespectatori (Național) 595.000 199.000 794.000 Rating (Național) 3,416% 1,142% 4,558% Share (Național) 11,2% 3,7% 14,9% Telespectatori (Urban) 362.000 117.000 479.000 Rating (Urban) 3,683% 1,193% 4,876% Share (Urban) 12,2% 3,9% 16,1%

Dinamo – Universitatea Craiova, pe locul doi în clasamentul audiențelor tv

, câștigat de Dinamo cu 5-1 în fața Universității Craiova, a ocupat locul al doilea în clasamentul audiențelor tv, la o distanță relativ mică de meciul FCSB-ului. Pe Digi Sport 1, partida a fost urmărită de 571.000 de telespectatori, cu un rating de 3,275% și un share de 11,4%. Pe Prima Sport 1, audiența a fost de 133.000 de telespectatori, cu un rating de 0,763% și un share de 2,7%.

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Cumulat, cele două televiziuni au adunat 704.000 de telespectatori la nivel național, cu aproximativ 90.000 mai puțin decât Csikszereda – FCSB, o diferență de aproape 13%. Este remarcabil faptul că mai mulți români au ales să urmărească meciul bucureștenilor împotriva unei fără prea mari pretenții decât derby-ul dintre două echipe care se gândesc la titlu.

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Audiențele tv de la meciul Dinamo – Universitatea Craiova

Indicator Digi Sport 1 Prima Sport 1 Total Telespectatori (Național) 571.000 133.000 704.000 Rating (Național) 3,275% 0,763% 4,038% Share (Național) 11,4% 2,7% 14,1% Telespectatori (Urban) 347.000 92.000 439.000 Rating (Urban) 3,530% 0,936% 4,466% Share (Urban) 12,9% 3,4% 16,3%

Anomalia de după Dinamo – Universitatea Craiova

Raportul de audiență scoate însă în evidență un detaliu surprinzător. Imediat după fluierul final al partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova, numărul telespectatorilor nu a scăzut, ci a crescut. Pe Digi Sport 1, segmentul post-meci a fost urmărit de 621.000 de telespectatori la nivel național, cu 50.000 peste media înregistrată în timpul jocului. Și Prima Sport 1 a înregistrat o creștere importantă, de la 133.000 de telespectatori în timpul partidei la 177.000 după ultimul fluier.

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Cumulate, cele două posturi au ajuns la 798.000 de telespectatori în intervalul imediat următor meciului. Practic, emisiunile de analiză de după Dinamo – Universitatea Craiova au atras mai mult public decât partida în sine și au depășit chiar și audiența înregistrată de Csikszereda – FCSB, care a avut 794.000 de telespectatori.

Segment Total telespectatori Csikszereda – FCSB (meci) 794.000 Csikszereda – FCSB (post-meci) 647.000 Dinamo – Universitatea Craiova (meci) 704.000 Dinamo – Universitatea Craiova (post-meci) 798.000

Comparația cu celelalte meciuri ale etapei. FCSB nu are rivală!

FCSB și Dinamo au ocupat detașat primele două poziții în clasamentul audiențelor. Niciun alt meci nu a reușit să se apropie de pragul de 500.000 de telespectatori. Pe locul al treilea s-a clasat Sepsi – Universitatea Cluj, cu o audiență cumulată de 362.000 de persoane. Partida a fost urmărită de 277.000 de telespectatori pe Digi Sport și de 85.000 pe Prima Sport.

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Clasamentul audiențelor meciurilor disputate până acum în etapa a doua din SuperLiga

Loc Meci Digi Sport 1 Prima Sport 1 Total (Digi + Prima) 1 Csikszereda – FCSB 595.000 199.000 794.000 2 Dinamo – Universitatea Craiova 571.000 133.000 704.000 3 Sepsi – Universitatea Cluj 277.000 85.000 362.000 4 FC Argeș – Petrolul 263.000 85.000 348.000 5 Farul – Corvinul 274.000 70.000 344.000 6 UTA Arad – Oțelul Galați 191.000 45.000 236.000

FC Argeș – Petrolul a ocupat poziția a patra, cu 348.000 de telespectatori, urmată de Farul – Corvinul, care a adunat 344.000 de privitori. UTA – Oțelul a fost meciul cu cea mai redusă audiență a etapei, cu 236.000 de telespectatori: 191.000 pe Digi Sport și 45.000 pe Prima Sport. Luni se mai joacă CFR Cluj – Voluntari și