FCSB bate tot! Audiența tv de la meciul cu Csikszereda, peste derby-ul Dinamo – U Craiova 5-1. Câți români s-au uitat la etapa 2 din SuperLiga

FCSB continuă să domine la capitolul audiențe tv în SuperLiga. Victoria cu 2-0 obținută la Miercurea Ciuc a fost urmărită de aproape 800.000 de români, fiind cel mai vizionat meci al etapei. Nici măcar derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova nu a reușit să depășească partida echipei lui Gigi Becali. Totuși, raportul de audiență a scos la iveală o surpriză după fluierul final al duelului de pe Arcul de Triumf.
Partida de la Miercurea Ciuc a confirmat încă o dată că FCSB este principalul motor de audiență tv al SuperLigii. Duelul cu Csikszereda a adunat aproape 800.000 de telespectatori la nivel național, fiind cea mai urmărită confruntare a rundei.
Interesul este cu atât mai impresionant cu cât adversara nu se numără printre cluburile cu tradiție sau cu un număr mare de suporteri. Practic, audiența a fost generată în principal de interesul publicului pentru formația din Capitală. La fel ca toate partidele din SuperLiga, meciul a fost transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cumulate, cele două posturi au strâns 794.000 de telespectatori la nivel național, cea mai mare audiență a etapei.
|Indicator
|Digi Sport 1
|Prima Sport 1
|Total
|Telespectatori (Național)
|595.000
|199.000
|794.000
|Rating (Național)
|3,416%
|1,142%
|4,558%
|Share (Național)
|11,2%
|3,7%
|14,9%
|Telespectatori (Urban)
|362.000
|117.000
|479.000
|Rating (Urban)
|3,683%
|1,193%
|4,876%
|Share (Urban)
|12,2%
|3,9%
|16,1%
Derby-ul de pe Arcul de Triumf, câștigat de Dinamo cu 5-1 în fața Universității Craiova, a ocupat locul al doilea în clasamentul audiențelor tv, la o distanță relativ mică de meciul FCSB-ului. Pe Digi Sport 1, partida a fost urmărită de 571.000 de telespectatori, cu un rating de 3,275% și un share de 11,4%. Pe Prima Sport 1, audiența a fost de 133.000 de telespectatori, cu un rating de 0,763% și un share de 2,7%.
Cumulat, cele două televiziuni au adunat 704.000 de telespectatori la nivel național, cu aproximativ 90.000 mai puțin decât Csikszereda – FCSB, o diferență de aproape 13%. Este remarcabil faptul că mai mulți români au ales să urmărească meciul bucureștenilor împotriva unei fără prea mari pretenții decât derby-ul dintre două echipe care se gândesc la titlu.
|Indicator
|Digi Sport 1
|Prima Sport 1
|Total
|Telespectatori (Național)
|571.000
|133.000
|704.000
|Rating (Național)
|3,275%
|0,763%
|4,038%
|Share (Național)
|11,4%
|2,7%
|14,1%
|Telespectatori (Urban)
|347.000
|92.000
|439.000
|Rating (Urban)
|3,530%
|0,936%
|4,466%
|Share (Urban)
|12,9%
|3,4%
|16,3%
Raportul de audiență scoate însă în evidență un detaliu surprinzător. Imediat după fluierul final al partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova, numărul telespectatorilor nu a scăzut, ci a crescut. Pe Digi Sport 1, segmentul post-meci a fost urmărit de 621.000 de telespectatori la nivel național, cu 50.000 peste media înregistrată în timpul jocului. Și Prima Sport 1 a înregistrat o creștere importantă, de la 133.000 de telespectatori în timpul partidei la 177.000 după ultimul fluier.
Cumulate, cele două posturi au ajuns la 798.000 de telespectatori în intervalul imediat următor meciului. Practic, emisiunile de analiză de după Dinamo – Universitatea Craiova au atras mai mult public decât partida în sine și au depășit chiar și audiența înregistrată de Csikszereda – FCSB, care a avut 794.000 de telespectatori.
|Segment
|Total telespectatori
|Csikszereda – FCSB (meci)
|794.000
|Csikszereda – FCSB (post-meci)
|647.000
|Dinamo – Universitatea Craiova (meci)
|704.000
|Dinamo – Universitatea Craiova (post-meci)
|798.000
FCSB și Dinamo au ocupat detașat primele două poziții în clasamentul audiențelor. Niciun alt meci nu a reușit să se apropie de pragul de 500.000 de telespectatori. Pe locul al treilea s-a clasat Sepsi – Universitatea Cluj, cu o audiență cumulată de 362.000 de persoane. Partida a fost urmărită de 277.000 de telespectatori pe Digi Sport și de 85.000 pe Prima Sport.
|Loc
|Meci
|Digi Sport 1
|Prima Sport 1
|Total (Digi + Prima)
|1
|Csikszereda – FCSB
|595.000
|199.000
|794.000
|2
|Dinamo – Universitatea Craiova
|571.000
|133.000
|704.000
|3
|Sepsi – Universitatea Cluj
|277.000
|85.000
|362.000
|4
|FC Argeș – Petrolul
|263.000
|85.000
|348.000
|5
|Farul – Corvinul
|274.000
|70.000
|344.000
|6
|UTA Arad – Oțelul Galați
|191.000
|45.000
|236.000
FC Argeș – Petrolul a ocupat poziția a patra, cu 348.000 de telespectatori, urmată de Farul – Corvinul, care a adunat 344.000 de privitori. UTA – Oțelul a fost meciul cu cea mai redusă audiență a etapei, cu 236.000 de telespectatori: 191.000 pe Digi Sport și 45.000 pe Prima Sport. Luni se mai joacă CFR Cluj – Voluntari și Botoșani – Rapid.