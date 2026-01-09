FCSB – Beșiktaș nu se vede la TV! Cine transmite amicalul de lux al campioanei României

ADVERTISEMENT

Partida de la Gloria Sports Arena nu va fi transmisă la TV, dar va putea fi văzută totuși de fanii roș-albaștrilor.

Unde se vede în România amicalul FCSB – Beșiktaș

Vineri, 9 ianuarie, de la ora 16:00 (ora României) Campioana României își va măsura forțele cu Beșiktaș, unul dintre granzii din Super Liga Turciei. Confruntarea se va disputa în luxosul complex Gloria Sports Arena, acolo unde sunt cazați atât roș-albaștrii, cât și „vulturii negri”.

În România, nicio televiziune nu a cumpărat drepturile de difuzare a meciului FCSB – Beșiktaș. Cu toate acestea, amicalul va putea fi urmărit online. Duelul dintre campioana României și ocupanta locului 5 în Turcia va fi transmis pe canelele de YouTube și Din motive tehnicie, comentariul meciului va fi însă doar în limba turcă. Din informațiile FANATIK, cele două formații au bătut palma să dispute acest amical în Antalya încă din luna noiembrie.

„Campionii României vor disputa astăzi, începând cu ora 17:00 (16:00 ora României), un meci amical împotriva celor de la Beșiktaș JK. Meciul se va juca pe terenul central din incinta agloria Sports Arena și va fi transmis în direct pe canalul de YouTube FCSB TV.

Din motive tehnice, comentariul va fi doar în limba turcă. Accesul spectatorilor nu va fi permis, excepție făcând persoanele din cadrul cluburilor și reprezentanți ai echipelor naționale”, a anunțat FCSB, pe Facebook.

FCSB a refuzat un amical împotriva lui Qarabag

După amicalul cu Beșiktaș, FCSB va mai rămâne să se pregătească în Antalya până pe 15 ianuarie. Campioana en-titre se va întoarce atunci în România pentru meciul cu FC Argeș. Confruntarea din etapa a 22-a a SuperLigii se va disputa la Mioveni, vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:30.

Roș-albaștrii aveau posibilitatea să mai ia un meci de verificare, cu Qarabag, dar au refuzat confruntarea cu campioana Azerbaidjanului. Echipa lui Charalambous suflă și în iaurt după ce s-a întâmplat anul trecut, când Darius Olaru s-a accidentat în amicalul cu Hamburg.