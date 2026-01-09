Sport

FCSB – Beșiktaș nu se vede la TV! Cine transmite amicalul de lux al campioanei României

Veste bună pentru fanii celor de la FCSB. Deși amicalul cu Beșiktaș din Antalya nu se va vedea la televizor, partida de la Gloria Sports Arena va fi totuși transmisă în România
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
09.01.2026 | 11:00
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
FCSB – Beșiktaș este singurul amical pe care campioana României îl dispută în cantonamentul din Antalya. Partida de la Gloria Sports Arena nu va fi transmisă la TV, dar va putea fi văzută totuși de fanii roș-albaștrilor.

Unde se vede în România amicalul FCSB – Beșiktaș

Vineri, 9 ianuarie, de la ora 16:00 (ora României) FCSB dispută primul și singurul meci amical din Antalya. Campioana României își va măsura forțele cu Beșiktaș, unul dintre granzii din Super Liga Turciei. Confruntarea se va disputa în luxosul complex Gloria Sports Arena, acolo unde sunt cazați atât roș-albaștrii, cât și „vulturii negri”.

În România, nicio televiziune nu a cumpărat drepturile de difuzare a meciului FCSB – Beșiktaș. Cu toate acestea, amicalul va putea fi urmărit online. Duelul dintre campioana României și ocupanta locului 5 în Turcia va fi transmis pe canelele de YouTube FCSBTV și Beșiktaș JK. Din motive tehnicie, comentariul meciului va fi însă doar în limba turcă. Din informațiile FANATIK, cele două formații au bătut palma să dispute acest amical în Antalya încă din luna noiembrie.

„Campionii României vor disputa astăzi, începând cu ora 17:00 (16:00 ora României), un meci amical împotriva celor de la Beșiktaș JK. Meciul se va juca pe terenul central din incinta agloria Sports Arena și va fi transmis în direct pe canalul de YouTube FCSB TV.

Din motive tehnice, comentariul va fi doar în limba turcă. Accesul spectatorilor nu va fi permis, excepție făcând persoanele din cadrul cluburilor și reprezentanți ai echipelor naționale”, a anunțat FCSB, pe Facebook.

FCSB a refuzat un amical împotriva lui Qarabag

După amicalul cu Beșiktaș, FCSB va mai rămâne să se pregătească în Antalya până pe 15 ianuarie. Campioana en-titre se va întoarce atunci în România pentru meciul cu FC Argeș. Confruntarea din etapa a 22-a a SuperLigii se va disputa la Mioveni, vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:30.

Roș-albaștrii aveau posibilitatea să mai ia un meci de verificare, cu Qarabag, dar au refuzat confruntarea cu campioana Azerbaidjanului. Echipa lui Charalambous suflă și în iaurt după ce s-a întâmplat anul trecut, când Darius Olaru s-a accidentat în amicalul cu Hamburg.

Ei voiau pe 12, pe 16 jucăm la Pitești. Ne-am gândit să facem două echipe, dar mi-am amintit ce am făcut anul trecut, iar atunci s-a accidentat Olaru și am zis ‘Nu, lasă!’” – Mihai Stoica

