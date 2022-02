Un fost antrenor al FCSB-ului își toarnă cenușă-n cap! Motivul pentru care a ratat titlul: „Pandemia ne-a dat peste cap. Două luni ne-am antrenat pe Zoom. Nu a fost vina lui Gigi Becali!”

Adus la FCSB pentru a cuceri titlul, Bogdan Vintilă a înregistrat 18 victorii în cele 32 de meciuri din sezonul 2019-2020, dar nu a reușit să oprească hegemonia rivalei CFR Cluj și a fost „retrogradat” , ca în vara anului trecut să încheie definitiv conturile cu roș-albaștrii. Într-un interviu acordat recent, acesta a dezvăluit motivele pentru care nu și-a putut îndeplini obiectivul.

Cum justifică Bogdan Vintilă ratarea titlului cu FCSB

Chiar dacă pandemia Covid-19 a creat mari probleme la nivelul lotului și a împiedicat echipa să-și desfășoare activitatea în condiții normale, tehnicianul și-a asumat responsabilitatea pentru ratarea campionatului.

„Am fost principalul vinovat, Gigi Becali nu are nici cea mai mică vină. Am încercat să-mi fac meseria. Îmi place să antrenez. Am avut șansa să câștig primul meci cu Viitorul. Cu Pintilii și Soiledis fundași centrali și cred că i-am câștigat încrederea domnului Becali.

ADVERTISEMENT

Apoi am reușit să-mi fac meseria în limitele normalului. Am prins, însă, o perioadă cu mulți accidentați și eram obligat să pregătesc schimbări de la pauză pentru că nu erau la nivel de 90 de minute. Apoi a venit pandemia, ne-a dat peste cap”, a declarat Bogdan Vintilă, la .

„Ce vină să aibă Gigi la așa ceva?”

De asemenea, acesta a subliniat că jucătorii erau dezamăgiți în momentul în care prestațiile lor nu se ridicau la nivelul așteptărilor, dar reușeau să treacă peste criticile patronului. „Am făcut maxim atunci în condițiile date. Jucătorii erau afectați de jocul lor slab, nu de criticile de la tv ale patronului. Toți știau la ce se expun când veneau.

ADVERTISEMENT

Am avut două luni când ne antrenam pe Zoom. Alții au reușit. Noi eram expuși, urmăriți. Nu pot uita că la Astra am avut 2-0 și am pierdut. Cu Mediaș, acasă, am dat gol în minutul 93 și am fost egalați la următoarea fază, ultima.

Pe Chindia am condus-o până în 93 și ne-au egalat. Cu CFR am dominat total și am pierdut cu 1-0 din autogol. Ce vină să aibă Gigi la așa ceva?”, a mai spus Bogdan Vintilă.

ADVERTISEMENT

Ce-i lipsește lui Octavian Popescu: „Asta îl scoate multe momente din joc”

Cât despre Octavian Popescu, jucător în schimbul căruia visează să încaseze sume astronomice în viitorul nu foarte îndepărtat, fostul tehnician al roș-albaștrilor s-a arătat impresionat de , dar a identificat și câteva aspecte pe care va trebui să le corecteze în jocul său pentru a face față în fotbalul mare.

„Tavi e un jucător născut cu talent. Îl văd un jucător tehnic, are o atingere fină, gen Ilie Dumitrescu și o mișcare din gleznă de nu-i poți lua mingea. Încă este firav fizic, iar asta îl face să fie scos multe momente din joc.

ADVERTISEMENT

Încearcă driblingul, însă, sper să învețe când și unde să îl facă. Acum, când o face bine, dă gol, când nu, pierde și este nevoit să alerge mult. Trebuie să pună mai multă forță pe el.

Singura problemă a celor de la FCSB este încrederea exagerată în ei și gândul că simpla lor prezență pe teren îi duce spre victorie. Trebuie să muncească mai mult în teren și să dea dovadă de multă seriozitate.

ADVERTISEMENT

Începe meciul, nu se concentrează, primesc gol, apoi în sfârșit se pun pe treabă și joacă și ei. Lipsește constanța de a merge peste adversar, să-l calce în picioare. Pentru că este o echipă care trebuie să domine”, a explicat Bogdan Vintilă.

Cotat la 1,9 milioane de euro, Octavian Popescu a marcat șase goluri și a oferit trei pase decisive în cele 22 de meciuri jucate în actuala stagiune din Casa Pariurilor Liga 1. Echipa sa ocupă poziția a doua în clasament, la șase puncte în spatele liderului CFR Cluj.