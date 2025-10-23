FCSB – Bologna, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 3. Cum arată clasamentul înaintea meciului de pe Arena Națională

ADVERTISEMENT

După o victorie în Olanda cu Go Ahead Eagles și o înfrângere acasă cu elvețienii de la Young Boys, FCSB se pregătește din nou de Europa League. FCSB joacă împotriva italienilor de la Bologna în etapa 3. Toate informațiile despre meci sunt pe FANATIK.

FCSB – Bologna. Când se deschid casele de bilete

UPDATE: Cei de la FCSB au anunțat, , când se deschid casele de bilete.

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise între 12:00 și 19:45

Biletele pot fi achiziționate în continuare și accesând platforma de ticketing a clubului

Porțile de acces în stadion vor fi deschise începând cu ora 17:45

FCSB – Bologna, live video în etapa 2 de Europa League

FCSB – Bologna este programat joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională. FCSB are trei puncte acumulate din primele două etape, Bologna doar unul. Rezultatele campioanei României au fost 1-0 cu Go Ahead Eagles și 0-2 cu Young Boys. De partea cealaltă, Bologna a pierdut 0-1 la Aston Villa și a remizat 1-1 cu Freiburg în runda precedentă.

Cine arbitrează FCSB – Bologna și ce brigadă a fost delegată

Arbitrul de centru la FCSB – Bologna va fi letonul Andris Treimanis, ajutat la cele două tușe de conaționalii Haralds Gudermanis și Aleksejs Spasennikovs. Cel de-al patrulea oficial, Aleksandrs Golubevs, este, de asemenea, din Letonia.

ADVERTISEMENT

Iar în camera VAR se va afla olandezul Jeroen Manschot, sprijinit de Kristaps Ratnieks, leton și el.

ADVERTISEMENT

Echipe probabile la FCSB – Bologna

Cu infirmeria plină, și Mihai Pintilii au din nou probleme în alcătui un prim 11. În ofensivă, opțiunile sunt numeroase, însă problema e în centru defensivei. Singurul fundaș central de meserie valid este Ngezana. Cine va juca lângă el?

Primul 11 al FCSB contra Bologna, în etapa 3 de Europa League

G . „Joc cu cea mai bună echipă. Vor fi David Miculescu, Thiam, Olaru, cu Alibec în atac. Tănase nu va juca închizător în Europa. Tănase și Olaru nu vor mai fi în aceeași echipă de start, n-ai cum.

ADVERTISEMENT

Va juca un meci unul, un meci celălalt. Joi va juca Olaru, îi mai dau o șansă. I-am spus ‘Uite, ți-o dau ție prima, înaintea lui Tănase, ca să vezi că ție îți recunosc mai mult, dar ce faci? Mai concentrează-te, nu mai da mingile la adversar, că noi nu luăm mingile să le dai tu la adversar’. În apărare va juca Ngezana și o să încercăm cu Lixandru”, a precizat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Istoricul meciurilor FCSB – Bologna. Statistică oficială

Meciul de joi de pe Arena Națională va fi primul oficial între FCSB și Bologna. Campioana României este o obișnuită a cupelor europene, însă nu se poate spune același lucru și despre adversara sa. În secolul actual, italienii au doar două sezoane europene, pe ultimele două. Anul trecut au jucat în grupele Champions League, iar acum sunt în Europa League.

FCSB, palmares negativ contra italienilor

În „era Gigi Becali”, roș-albaștrii nu au deloc rezultate bune contra echipelor din Italia.

04 noiembrie 2004 Parma – Steaua 1:0 (grupe Cupa UEFA)

(grupe Cupa UEFA) 03 noiembrie 2005 Sampdoria – Steaua 0:0 (grupe Cupa UEFA)

(grupe Cupa UEFA) 30 septembrie 2008 Fiorentina – Steaua 0:0 (grupe Champions League)

(grupe Champions League) 10 decembrie 2008 Steaua – Fiorentina 0:1 (grupe Champions League)

(grupe Champions League) 30 septembrie 2010 Steaua – Napoli 3:3 (grupe Europa League)

(grupe Europa League) 15 decembrie 2010 Napoli – Steaua 1:0 (grupe Europa League)

(grupe Europa League) 15 februarie 2018 FCSB – Lazio 1:0 (16-imi Europa League)

(16-imi Europa League) 22 februarie 2018 Lazio – FCSB 5:1 (16-imi Europa League)

Așadar, o singură victorie, trei remize și patru înfrângeri contra italienilor pentru echipa lui Gigi Becali.

Bologna, neînvinsă cu formațiile românești

Singura echipă românească întâlnită de Bologna în cupele europene a fost FC Național. A fost o dublă în Cupa UEFA Intertoto în 1998. Italienii au câștigat 2-0 acasă, au pierdut 1-3 la București, dar s-au calificat mai departe, grație regulii golului marcat în deplasare, aflată în vigoare la acea dată.

Cum arată clasamentul înainte de etapa 3 de Europa League. FCSB, peste Bologna

Dacă faza principală din Europa League s-ar opri acum, înainte de etapa 3, FCSB ar prinde in extremis un loc în play-off-ul pentru optimi, în timp ce Bologna ar fi eliminată din competiție.

FCSB ocupă poziția a 24-a, ultima care asigură calificarea în faza următoare. Italienii, în schimb, sunt pe locul 27.

Cine transmite la TV meciul FCSB – Bologna

Meciul FCSB – Bologna din Europa League va fi transmis la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cum poți vedea live stream online FCSB – Bologna. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Dar și online, pe Digi Online, Prima Play sau Orange TV Go, platforme la care telespectatorii trebuie să aibă abonament pentru a vedea meciul.

Europa League este transmisă la nivel mondial, iar Românii din diaspora pot consulta lista posturilor de televiziune care au drepturi de televizare.

Cote pariuri FCSB – Bologna în Europa League

Cu mari probleme de efectiv și un lot inferior valoric, FCSB are o misiune aproape imposibilă contra italienilor. Iar acest lucru se reflectă și din cotele la pariuri. Bologna are cotă 1,62 pentru un succes pe Arena Națională. Gazdele au primit cotă 5,60, în timp ce remiza are 4,00.

Un eventual succes pentru FCSB ar fi, într-adevăr, o surpriză. Însă un gol în poarta italienilor e realizabil. Cota pentru „FCSB marchează” este 1,67. Și tot la capitolul reușite, „peste 1,5 goluri Bologna” primește cotă 1,75.

Live Blog: Urmărește în timp real FCSB – Bologna, meci din etapa 3 de Europa League

FANATIK îți aduce toate informațiile care contează despre FCSB – Bologna. Partida fază cu fază în format live text, marcatori, rezultatele celorlalte meciuri din runda aceasta și clasamentul actualizat sunt pe site-ul nostru.

Mai mult, reporterii FANATIK de la Arena Națională vor oferi detalii care nu se văd pe transmisiunea live a partidei de Europa League.

Programul complet FCSB în Europa League