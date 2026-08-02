FCSB, cale liberă pentru transferul lui Denis Drăguș! E șansa lui Gigi Becali după ultima decizie luată de Trabzonspor

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Vestea este bună pentru fanii celor de la FCSB, care primesc încă o confirmare că atacantul român poate ajunge cu adevărat sub comanda lui Marius Baciu în viitorul apropiat. Pentru meciul cu Udinese, antrenorul Tekke i-a trimis în teren pe Onana, Savic, Nwaiwu, Pina, Cabral, Malinovskyi, Bouchoari, Muci, Saviolo, Aral și Onuachu.

Denis Drăguș nu a prins lotul nici pentru amicalul dintre Trabzonspor și Udinese

Rezerve au fost Onuralp, Ahmet Dogan, Erol Can, Samet, Mustafa, Cenk, Metehan, Yigithan, Mustafa Kuzey, Ahmet Berat, Melih, Ozan, Tim, Thierry, Oguzhan, Mitongo, Umut. Așadar, nici urmă de Drăguș! Absența lui Drăguș este cu atât mai importantă, în condițiile în care partidele amicale nu au o limită a numărului de jucători care pot fi pe foaia de joc, titulari sau rezerve.

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Denis Drăguș nu a prins lotul nici la partidele amicale din ultimele zile, semn că soarta atacantului pare să fie deja pecetluită. Totuși, trebuie menționat că atacantul a părut inițial interesat să continue la Trabzonspor, cu toate că nu pare să mai intre în nicio ecuație a antrenorului Tekke. În aceste condiții, cel mai probabil lui Drăguș îi va fi propus să plece de la echipă. FANATIK a scris în exclusivitate despre modul în care .

bani pe care îi mai avea de primit în cei doi ani rămași din contract. Evident, turcii ar prefera să obțină o sumă de transfer pentru fotbalist, pentru a nu-l pierde gratuit.

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Gigi Becali pare să-și frece mâinile de bucurie pentru că ar putea să-l transfere pe Denis Drăguș

Gigi Becali a anunțat deja că-l așteaptă pe fotbalist la FCSB, astfel că întreaga „telenovelă” ar putea să aibă final fericit cel puțin pentru patronul echipei bucureștene. Rămâne de văzut dacă Trabzonspor va accepta să-l împrumute pe Drăguș pe o sumă modică sau va accepta să-l vândă, însă e clar că nimeni nu pare încântat să-l lase pe fotbalist liber de contract.

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Potrivit informațiilor din presa turcă, pentru o sumă de 1,5 milioane de euro, în condițiile în care românul este cotat undeva la 1,7 milioane de euro. Gigi Becali ar spera ca turcii să-l lase liber pe Drăguș pentru a-l putea convinge să vină la FCSB pentru o căruță de bani la semnătură, dar și un salariu consistent.

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Dacă ar ajunge în cele din urmă la FCSB, Drăguș ar avea șanse reale să câștige aproximativ 1 milion de euro pe an din salarii și bonusuri de performanță. În condițiile în care FCSB a fost deja eliminată din Conference League, Drăguș ar putea să se îmbogățească sezonul viitor, dacă noua sa echipă ar ajunge în grupele unei competiții europene.