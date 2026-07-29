FCSB, calificare fără emoții în Conference League?! Profeția lui Mitică Dragomir: „E echipă ușoară! O să îi bată”

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Dumitru Dragomir (80 de ani) se încumetă la o nouă profeție, înainte de meciul celor de la FCSB din turul 2 preliminar al Conference League. ”Oracolul din Bălcești” nu crede că echipa lui Marius Baciu va avea probleme cu FK Auda, în meciul de joi, 30 iulie, ora 19:00, din deplasare. Mitică este de părere că letonii sunt ușor de învins.

Va trece FCSB de letonii de la Auda, în Conference League? Profeția lui Mitică Dragomir

După înfrângerea surprinzătoare cu 2-3 din tur, roș-albaștrii sunt obligați să câștige la două goluri diferență în Letonia, pentru a se califica după 90 de minute și a nu avea emoții în eventuale prelungiri sau lovituri de departajare. Orice rezultat în afară de un succes este echivalent cu o eliminare rușinoasă din a treia competiție inter-cluburi ca valoare din Europa.

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, va avea loc joi, 30 iulie, de la ora 19:00. După acel 3-2 pentru letoni de pe Ghencea, șansele de calificare s-au cam echilibrat. În ciuda acestui aspect, unele voci din fotbalul românesc au încredere că, în final, valoarea și experiența își vor spune cuvântul și trupa lui Gigi Becali va obține biletele pentru turul 3 preliminar al competiției.

Dumitru Dragomir, om cu mare experiență de-a lungul deceniilor, care a văzut multe la viața sa, nu concepe ca FCSB să nu ajungă mai departe în Conference League, în ciuda celui 2-3 din Capitală. În emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a afirmat că cei de la Auda nu sunt deloc o echipă de speriat, ba dimpotrivă.

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„(n.r. Dacă FCSB e eliminată de Auda, acolo chiar e o problemă) Nu, nu, nu. Pentru nimic în lume nu cred că FCSB va pierde acolo. Așa cred eu. (n.r. FCSB poate să întoarcă soarta calificării?) Da, da. (n.r. Auda) este o echipă ușoară, o să îi bată”, afirmă Dragomir. De notat că Auda nu a mai pierdut un meci de pe 29 iunie. A fost atunci un 0-2 acasă cu Riga.

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Ce spune Mitică Dragomir de păstrarea în poartă a lui Târnovanu, în ciuda gafelor de pe Ghencea

: o victorie la două goluri diferență echivalează cu accederea în turul 3 preliminar din UEFA Conference League. FCSB și-a făcut viața grea pe teren propriu, după erori uriașe în defensivă. La acestea s-a adăugat ziua nefastă pe care a prins-o portarul Ștefan Târnovanu (26 de ani).

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Mai mulți oameni din fotbal au crezut că portarul roș-albaștrilor va dispărea din poartă după cele trei goluri primite la București. Nu se va întâmpla acest lucru. Goalkeeperul de națională a apărut între buturi cu Csikszereda și o va face și în Letonia. Nici Mitică Dragomir nu este de acord cu trecerea lui Târnovanu pe bancă: „(n.r. Târnovanu rămâne în poartă. Cum vi se pare decizia, e corectă?) Sigur că da. De ce să nu fie, că a greșit la un meci?”.