FCSB, campioana audiențelor! Din play-out, echipa lui Gigi Becali a devansat derby-urile de titlu din SuperLiga. Ce arată cifrele

Sezonul 2025/2026 a adus o premieră. FCSB nu a reușit, pentru prima dată de la implementarea sistemului cu play-off/play-out, să se claseze în primele 6 echipe la finalul sezonului regular, astfel că formația patronată de Gigi Becali nu se află în lupta pentru titlu. Deși evoluează împotriva unor formații din a doua jumătate a clasamentului, campioana en-titre reușește să fie lider de audiență.

FCSB, campioana audiențelor din SuperLiga! Ce rating a avut victoria cu UTA

Etapa a 2-a din play-off-ul SuperLigii avut loc între joi, 19 martie, și sâmbătă, 21 martie. În contextul în care România are un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial, Mircea Lucescu a solicitat ca jucătorii convocați să se alăture la lot mai devreme. Cum FCSB are trei fotbaliști chemați pentru duelul de la Istanbul, campioana en-titre și-a disputat partida din play-out vineri, 20 martie.

Deși aflată în play-out-ul SuperLigii, FCSB continuă să fie cea urmărită echipă din România. Victoria cu UTA a fost programată vineri, 20 martie, de la ora 19:00 și a avut un rating de 3,6%, așa cum notează . Oarecum bizar, derby-urile din play-off nu au reușit să adune atât de multe persoane în fața micilor ecrane.

Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova a avut un rating de 3,3%, pe când CFR – Rapid 2,7%. Ultimul duel din play-off, cel dintre FC Argeș și Universitatea Cluj, a atins un rating de 1,7%. Toate aceste date vizează publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, așa cum notează sursa amintită mai sus. Clasamentul ratingului arată astfel:

FCSB – UTA 1-0 – 3,6% rating

Dinamo – Craiova 0-1 – 3,3%

CFR – Rapid 1-0 – 2,7%

FC Argeș – U Cluj – 1,7%

Ce audiențe au avut derby-urile europene din weekend

Weekend-ul recent a adus două derby-uri cu tradiție în Spania și Anglia. R , 22 martie, de la ora 22:00 și a atins un rating de 1,8%. Un număr apropiat de persoane au urmărit FC Argeș – U Cluj, partida de la Mioveni aducând un rating de 1,7%.

Celălalt meci important din străinătate a fost finala Cupei Ligii Angliei, în care Manchester City a învins Arsenal cu 2-0. Partida s-a disputat în prime-time, cu startul la ora 18:30, și a fost transmisă de Digi Sport. a atins un rating de 1,9%. Dacă e să facem o comparație, FCSB – UTA și Dinamo – Craiova au adus aproape un număr dublu de spectatori în fața ecranelor față de cele două partide de la Madrid și de pe Wembley.