FCSB caută noi jucători! Unde au fost surprinși Mihai Stoica și Marius Baciu. Foto

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani), Marius Baciu (51 de ani) și Florin Cernat (46 de ani) vor avea foarte mult de lucru pentru următorul sezon. FCSB s-a calificat in extremis în cupele europene, deși a jucat în play-out, iar acum Gigi Becali vrea să cumpere cel puțin 6 jucători. Cei doi oficiali ai roș-albaștrilor care se ocupă de transferuri și antrenorul echipei au fost prezenți la meciul de baraj dintre FC Voluntari și FC Hermannstadt.

Mihai Stoica, Marius Baciu și Florin Cernat, cu ochii pe jucătorii de la FC Voluntari și FC Hermannstadt

Meciul tur dintre Hermannstadt și FC Voluntari a fost unul extrem de interesant. Sibienii lui Dorinel Munteanu au condus cu 3-0, însă scorul final a fost 3-2, ceea ce a păstrat suspansul ridicat pentru meciul retur, de pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

ADVERTISEMENT

Cele două echipe au fotbaliști interesanți și de perspectivă, printre care Kevin Ciubotaru de la FC Hermannstadt, de care FCSB s-a mai interesat în trecut, sau Remus Guțea, extrema în vârstă de doar 19 ani a ilfovenilor. Mihai Stoica a fost prezent la stadion alături de Florin Cernat, care îi cunoaște pe cei de la Voluntari foarte bine, Alături de cei doi, la meci a asistat și antrenorul echipei patronate de Gigi Becali, Marius Baciu, însă acesta li s-a alăturat la câteva minute după fluierul de start.

FCSB se apropie de primul transfer al verii

Perioada de transferuri din această vară se va deschide peste aproximativ două săptămâni, mai exact pe 17 iunie. Până atunci, roș-albaștrii analizează piața cât mai bine, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Mihai Stoica și Florin Cernat au deja câteva ținte clare, iar

ADVERTISEMENT

Este vorba despre un fotbalist ce evoluează pe postul de fundaș dreapta, acolo unde FCSB mai are trei jucători: „Fundașul dreapta este aproape rezolvat, dar va fi concurență mare acolo. La momentul ăsta, Pantea și Cercel sunt în lot, Crețu va primi, probabil, o propunere de prelungire și vine și cel pe care l-am remarcat noi”, a precizat MM Stoica.