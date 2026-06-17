FCSB, cea mai norocoasă la tragerea la sorți! Ce adversari au avut roş-albaştrii în ultimii ani în cupele europene

FCSB a încheiat pe locul 8 în SuperLiga, dar şi-a salvat sezonul la ultimul meci după ce a trecut de rivala Dinamo, scor 2-1, în meciul de baraj pentru Conference League. Fosta campioană îşi continuă seria calificărilor consecutive în cupele europene, începută în 2003.
De-a lungul timpului, FCSB a fost considerată cea mai norocoasă echipă românească la tragerea la sorţi, graţie faptului că în preliminarii avea parte de adversari accesibili, cu puţine excepţii. Iar acest noroc proverbial s-a văzut şi la tragerea pentru turul doi preliminar din Conference League.
Chiar dacă FCSB a fost cap de serie, în urne erau adversari incomozi precum LNZ Cherkasî, vicecampioana Ucrainei sau pierzătoarea duelului dintre Hajduk Split sau Zilina. În schimb, roş-albaştrii au dat peste FK Auda, echipa care a încheiat pe locul 5 în campionat şi a câştigat Cupa Letoniei.
Şi în ultimii ani, în preliminarii, FCSB a avut noroc la tragerea la sorţi. Uneori, nici norocul nu i-a ajutat pe roş-albaştrii, care au fost eliminaţi de echipe precum Shkëndija sau Şahtior Karagandy. Ce adversari a avut FCSB în preliminariile cupelor europene în ultimii şase ani.
Sezonul 2020-2021 (Europa League):
Sezonul 2021-2022 (Conference League):
Sezonul 2022-2023 (Conference League):
Sezonul 2023-2024 (Conference League):
Sezonul 2024-2025 (Champions League, Europa League):
Sezonul 2025-2026 (Champions League, Europa League):
Sezonul 2026-2027 (Conference League):
Un mare merit pentru adversarii accesibili ai FCSB-ului din preliminariile cupelor europene este coeficientul. Seria de calificări consecutive în cupele europene le-a adus roş-albaştrilor un coeficient care să îi plaseze în urna favoriţilor, cel puţin când vine vorba de Europa League şi Conference League.
Şi în acest sezon situaţia rămâne la fel. FCSB, cu un coeficient de 25.500, este singura echipă din România care are asigurat statutul de cap de serie în toate cele trei tururi preliminare din Conference League, ceea ce reprezintă un uriaş avantaj.