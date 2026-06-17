Sport

FCSB, cea mai norocoasă la tragerea la sorți! Ce adversari au avut roş-albaştrii în ultimii ani în cupele europene

FCSB a avut parte de şansă la tragerea la sorţi. De altfel, roş-albaştrii sunt cunoscuţi pentru norocul proverbial pe care îl au când vine vorba de adversarii din cupele europene de-a lungul timpului.
Marian Popovici
17.06.2026 | 17:45
FCSB cea mai norocoasa la tragerea la sorti Ce adversari au avut rosalbastrii in ultimii ani in cupele europene
SPECIAL FANATIK
FCSB, cea mai norocoasă la tragerea la sorți! Ce adversari au avut roş-albaştrii în ultimii ani în cupele europene. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB a încheiat pe locul 8 în SuperLiga, dar şi-a salvat sezonul la ultimul meci după ce a trecut de rivala Dinamo, scor 2-1, în meciul de baraj pentru Conference League. Fosta campioană îşi continuă seria calificărilor consecutive în cupele europene, începută în 2003.

FCSB, norocoasă la tragerea pentru Conference League!  A dat peste cel mai slab cotat adversar

De-a lungul timpului, FCSB a fost considerată cea mai norocoasă echipă românească la tragerea la sorţi, graţie faptului că în preliminarii avea parte de adversari accesibili, cu puţine excepţii. Iar acest noroc proverbial s-a văzut şi la tragerea pentru turul doi preliminar din Conference League.

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Chiar dacă FCSB a fost cap de serie, în urne erau adversari incomozi precum LNZ Cherkasî, vicecampioana Ucrainei sau pierzătoarea duelului dintre Hajduk Split sau Zilina. În schimb, roş-albaştrii au dat peste FK Auda, echipa care a încheiat pe locul 5 în campionat şi a câştigat Cupa Letoniei.

Adversarii FCSB-ului în preliminariile cupelor europene

Şi în ultimii ani, în preliminarii, FCSB a avut noroc la tragerea la sorţi. Uneori, nici norocul nu i-a ajutat pe roş-albaştrii, care au fost eliminaţi de echipe precum Shkëndija sau Şahtior Karagandy. Ce adversari a avut FCSB în preliminariile cupelor europene în ultimii şase ani.

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Sezonul 2020-2021 (Europa League):

  • Turul 2 preliminar: Shirak (Armenia): 3-0
  • Turul 3 preliminar: Backa Topola (Serbia): 6-6 (5-4 după executarea loviturilor de departajare)
  • Play-off: Slovan Liberec: 0-2
    *s-au jucat într-o singură manşă din cauza programului dat peste cap de pandemia COVID

Sezonul 2021-2022 (Conference League): 

  • Turul 2 preliminar: Şahtar Karagandy (Kazahstan): 1-0, 1-2 (3-5 după executarea loviturilor de departajare)

Sezonul 2022-2023 (Conference League): 

  • Turul 2 preliminar: Saburtalo (Georgia): 0-1, 4-2
  • Turul 3 preliminar. Dunajska Streda: 1-0, 1-0
  • Play-off: Viking: 1-2, 3-1

Sezonul 2023-2024 (Conference League): 

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  • Turul 2 preliminar: ŢSKA Sofia 1948: 3-2, 1-0
  • Turul 3 preliminar. Nordsjaelland: 0-0, 0-2

Sezonul 2024-2025 (Champions League, Europa League): 

  • Turul 1 preliminar UCL: Virtus: 4-0, 7-1
  • Turul 2 preliminar UCL: Maccabi Tel Aviv: 1-1, 1-0
  • Turul 3 preliminar UCL: Sparta Praga: 1-1, 2-3
  • Play-off UEL: LASK Linz: 1-1, 1-0

Sezonul 2025-2026 (Champions League, Europa League): 

  • Turul 1 preliminar: Inter Club d’Escaldes: 3-1, 1-2
  • Turul 2 preliminar: Shkendija: 0-1, 1-2
  • Turul 3 preliminar UEL: Drita: 3-2, 3-1
  • Play-off UEL: Aberdeen: 2-2, 3-0

Sezonul 2026-2027 (Conference League): 

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  • Turul 2 preliminar. FK Auda

Roş-albaştrii şi-au făcut norocul cu mâna lor?

Un mare merit pentru adversarii accesibili ai FCSB-ului din preliminariile cupelor europene este coeficientul. Seria de calificări consecutive în cupele europene le-a adus roş-albaştrilor un coeficient care să îi plaseze în urna favoriţilor, cel puţin când vine vorba de Europa League şi Conference League.

Şi în acest sezon situaţia rămâne la fel. FCSB, cu un coeficient de 25.500, este singura echipă din România care are asigurat statutul de cap de serie în toate cele trei tururi preliminare din Conference League, ceea ce reprezintă un uriaş avantaj.

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  • 2002-2003 este ultimul sezon în care FCSB nu a participat în cupele europene
  • 25.500 este coeficientul celor de la FCSB
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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