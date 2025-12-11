Sport

FCSB cedează jucători în SuperLiga! Planul lui Gigi Becali

Gigi Becali, gată să renunțe la jucători din lot. Ce plan ingenios a pregătit omul de afaceri. Latifundiarul din Pipera încearcă un schimb de senzație.
Alex Bodnariu
11.12.2025 | 13:58
Afacerea la care se gândește Gigi Becali. Ce încearcă patronul de la FCSB
Gigi Becali vrea să întărească serios echipa în pauza de iarnă. Patronul celor de la FCSB a rezolvat deja transferul lui André Duarte, însă își dorește și un alt fotbalist care să completeze linia defensivă. Kevin Ciubotaru ar putea ajunge în lotul roș-albaștrilor, iar omul de afaceri a pus la cale un plan interesant.

Gigi Becali, gata să mărească miza pentru transferul lui Kevin Ciubotaru

Kevin Ciubotaru este unul dintre cei mai interesanți fotbaliști din Superliga României. Fundașul stânga a impresionat la Hermannstadt și a ajuns chiar și la echipa națională de seniori a României. Mircea Lucescu l-a testat într-un amical cu Moldova, în luna octombrie.

Fundașul stânga a arătat multă maturitate în jocul său și ar putea fi o soluție bună pentru FCSB. Risto Radunovic, titular de bază al campioanei în ultimele sezoane, a ajuns și el la o vârstă și nu mai oferă același randament.

FCSB trimite jucători la Sibiu pentru a-l lua la schimb pe Ciubotaru!? Ce spun oficialii de la Hermannstadt

Pentru a pune mâna pe serviciile lui Kevin Ciubotaru, Gigi Becali trebuie să plătească clauza de reziliere de 450.000 de euro. Omul de afaceri are însă alt plan. Acesta are în lot mai mulți fotbaliști de care vrea să se despartă și ar putea să îi cedeze la Hermannstadt.

Claudiu Rotar a vorbit despre această variantă. Oficialul celor de la Hermannstadt a dat de înțeles că are o relație bună cu cei de la FCSB, însă totul se va decide în perioada de transferuri. Kevin Ciubotaru ar prefera să își continue cariera în străinătate.

„Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza de reziliere este cea de 450.000 de euro. Noi ne-am înțeles cu FCSB, mai trebuie ca cei de acolo să vorbească cu jucătorul. Da, este vorba și despre anumiți jucători (n.r. sub formă de împrumut). Noi cu FCSB avem o relație destul de ok”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
