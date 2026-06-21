Sport

FCSB cedează un jucător în SuperLiga! Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne-am înțeles”

Mihai Stoica, anunțul momentului în SuperLiga! FCSB cedează un jucător la o rivală din campionat: „Ne-am înțeles cu ei”. Despre cine este vorba și detaliile mutării
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.06.2026 | 22:25
FCSB cedeaza un jucator in SuperLiga Anuntul lui Mihai Stoica Neam inteles
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FCSB cedează un jucător în SuperLiga! Anunțul lui Mihai Stoica. Foto: Sport Pictures
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Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că FCSB a ajuns la un acord pentru cedarea lui Ionuț Cercel (19 ani) la Farul Constanța sub formă de împrumut pentru un sezon. Este vorba deci despre o revenire a fundașului dreapta, care poate evolua și în centrul liniei defensive, la echipa de la malul mării, cea care în februarie 2025 l-a dat la gruparea roș-albastră în schimbul sumei de 900.000 de euro.

Mihai Stoica a anunțat că FCSB și Farul s-au înțeles pentru împrumutul lui Ionuț Cercel

Doar că Cercel nu a reușit de atunci să se ridice la nivelul așteptărilor existente de la el în momentul transferului, astfel încât acum oficialii fostei campioane a României au decis să îl retrimită la Ovidiu în speranța că acolo va putea să intre din nou într-o formă sportivă bună. „Cercel va merge la Farul împrumut un an. Ne-am înțeles cu ei”, a anunțat Mihai Stoica în direct la Prima Sport.

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Ionuț Cercel a fost adus de FCSB în mod special pentru a îndeplini rolul de „under”. După ceva timp, patronul Gigi Becali a explicat chiar că s-a încercat „forțarea” lui din această perspectivă, chiar dacă nu oferea chiar cel mai bun randament, întrucât se ajunsese în mod intern la concluzia că cel mai bine ar fi ca echipa roș-albastră să folosească în apărare jucătorul eligibil pentru regula sub 21 de ani.

„Cercel trebuia să joace fundaș dreapta. Eu când l-am luat am zis că-l bag fundaș central. Ei l-au băgat în dreapta. Acum, am zis că trebuie să jucăm în apărare cu U21. M-a costat 900.000 până acum. Trebuie să jucăm cu el. Am dat 500.000, încă 200.000 pentru nu știu câte jocuri. Apoi încă 200.000 o altă clauză. Am dat 900.000 și pentru el, și pentru Stoian”, spunea Gigi Becali în octombrie anul trecut despre acest subiect.

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Mihai Stoica avea mari așteptări de la Ionuț Cercel

La scurt timp după ce a fost adus la FCSB, Ionuț Cercel a fost lăudat în mod public de Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru era convins la acea vreme că tânărul fotbalist va fi de mare ajutor, dar se pare că timpul lui nu a sosit încă. „Apropo, Ionuț Cercel va fi pariu câștigător. Arată foarte bine. Va fi un jucător important pentru noi. Trebuie să fim foarte atenți când îi pregătim debutul. E senior, are 18 ani, dar e senior. E foarte serios”, a spus atunci MM Stoica pentru Orange Sport. De menționat totuși în acest context este și că Ionuț Cercel s-a confruntat și cu probleme medicale destul de serioase în ultimul an. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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