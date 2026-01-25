FCSB – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Derby cu play-off-ul „pe masă”!

ADVERTISEMENT

Anul 2026 vine cu partide intense în SuperLiga. Cea de-a doua etapă din acest an ne aduce derby-ul FCSB – CFR Cluj, programat în runda a 23-a. Pe FANATIK.ro vezi absolut toate detaliile legate de meciul de pe Arena Națională.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că până sâmbătă, cu o zi înaintea derby-ului FCSB – CFR Cluj, . Interesul pentru partida de pe Arena Națională a fost unul scăzut atât din cauza frigului, cât și prin prisma rezultatelor modeste ale campioanei României.

ADVERTISEMENT

Astfel, aproximativ 10.000 de fani sunt așteptați duminică seară pe cel mai mare stadion al țării la FCSB – CFR Cluj, meci decisiv pentru play-off.

Live video FCSB – CFR Cluj, în etapa a 23-a din SuperLiga. Roș-albaștrii vor revanșa după punctele pierdute cu FC Argeș

FCSB are parte de un nou meci tare la început de an. Campioana României primește vizita rivalei CFR Cluj într-un derby ce se anunță extrem de important pentru ambele echipe: câștigătoarea va lua o opțiunea serioasă în ceea ce privește calificarea în play-off. Rămâne de văzut și se va impune în meciul din etapa 23 de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Elias Charalambous a început anul 2026 cu stângul, Ardelenii, în schimb,

ADVERTISEMENT

În meciul tur, disputat în etapa a 8-a, meciul de la Cluj s-a încheiat cu scorul de 2-2, după ce Djokovic (19) și Emerllahu (45+1) au marcat pentru gazde, în timp ce oaspeții au punctat prin Tănase (43 pen.) și Cisotti (87).

Cine transmite la TV FCSB – CFR Cluj din etapa 23 a SuperLigii

Meciul dintre FCSB și CFR Cluj poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

ADVERTISEMENT

Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest derby, în care orgoliile depășesc limitele.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 23 ianuarie 2026

Metaloglobus – FC Argeș 0-2

FC Hermannstadt – Dinamo 1-2

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026

U Cluj – Unirea Slobozia 1-0

Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0

Duminică, 25 ianuarie 2026

Ora 14:30 Petrolul – Farul

Ora 20:00 FCSB – CFR Cluj

Luni, 26 ianuarie 2026

Ora 17:00 Oțelul – Csikszereda

Ora 20:00 UTA Arad – Rapid

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, FCSB are o singură victorie în fața CFR-ului, în timp ce restul meciurilor s-au încheiat la egalitate. Iată scorurile ultimelor 5 partide din SuperLiga între cele două:

CFR Cluj – FCSB 2-2 (31 august 2025)

CFR Cluj – FCSB 1-1 (23 mai 2025)

FCSB – CFR Cluj 3-2 (20 aprilie 2025)

FCSB – CFR Cluj 1-1 (2 februarie 2025)

CFR Cluj – FCSB 2-2 (15 septembrie 2024)

Transferuri FCSB până acum în această iarnă

Campioana României a făcut două mutări interesante în mercato de iarnă. Bucureștenii i-au adus, gratis, pe fundașul Andre Duarte și pe mijlocașul Ofri Arad. La capitolul plecări, „roș-albaștrii” s-au despărțit de Malcom Edjouma și Adrian Șut, ambii mijlocași. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

Transferuri CFR Cluj până acum în această iarnă

CFR Cluj a fost și mai activă, atât la capitolul sosiri, cât și la capitolul plecări. Fosta campioană a României i-a adus, până acum, pe Alibek Aliev (atacant), Ilija Masic (fundaș central), Christopher Braun (fundaș lateral) și Denis Crișan (atacant).

Cei care au părăsit „Gruia” au fost Louis Munteanu (atacant), Lindon Emerllahu (mijlocaș), Otto Hindrich (portar), Marcus Coco (fundaș lateral), Drilon Islami (mijlocaș), Iacopo Cernigoi (atacant), Mateus Peloggia (mijlocaș), David Ciubăncan (atacant) și Kurt Zouma (fundaș central).

Cotele la pariuri pentru duelul FCSB – CFR Cluj

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe FCSB, care are o cotă la victorie de 1.87. Un succes al „feroviarilor” are o cotă de 4.30, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 3.60. Variantele precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.85, respectiv 1.30.

Vezi live video FCSB – CFR Cluj, în etapa 23 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Arena Națională”, dintre FCSB și CFR Cluj, sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Elias Charalambous, Daniel Pancu, Darius Olaru și Andrei Cordea pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!