FCSB – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Derby cu play-off-ul „pe masă”!

Anul 2026 vine cu partide intense în SuperLiga. Cea de-a doua etapă din acest an ne aduce derby-ul FCSB – CFR Cluj, programat în runda a 23-a. Pe FANATIK.ro vezi absolut toate detaliile legate de meciul de pe Arena Națională.
FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că până sâmbătă, cu o zi înaintea derby-ului FCSB – CFR Cluj, suporterii și-au achiziționat aproximativ 5.000 de bilete. Interesul pentru partida de pe Arena Națională a fost unul scăzut atât din cauza frigului, cât și prin prisma rezultatelor modeste ale campioanei României.
Astfel, aproximativ 10.000 de fani sunt așteptați duminică seară pe cel mai mare stadion al țării la FCSB – CFR Cluj, meci decisiv pentru play-off.
FCSB are parte de un nou meci tare la început de an. Campioana României primește vizita rivalei CFR Cluj într-un derby ce se anunță extrem de important pentru ambele echipe: câștigătoarea va lua o opțiunea serioasă în ceea ce privește calificarea în play-off. Rămâne de văzut și se va impune în meciul din etapa 23 de pe Arena Națională.
Echipa lui Elias Charalambous a început anul 2026 cu stângul, cedând cu 0-1 pe terenul lui FC Argeș. Ardelenii, în schimb, vin după victoria cu Oțelul Galați, bifând cel de-al 3-lea succes consecutiv în campionat.
În meciul tur, disputat în etapa a 8-a, meciul de la Cluj s-a încheiat cu scorul de 2-2, după ce Djokovic (19) și Emerllahu (45+1) au marcat pentru gazde, în timp ce oaspeții au punctat prin Tănase (43 pen.) și Cisotti (87).
Meciul dintre FCSB și CFR Cluj poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest derby, în care orgoliile depășesc limitele.
Iată programul complet al rundei:
Vineri, 23 ianuarie 2026
Sâmbătă, 24 ianuarie 2026
Duminică, 25 ianuarie 2026
Luni, 26 ianuarie 2026
În ultimele 5 meciuri directe din campionat, FCSB are o singură victorie în fața CFR-ului, în timp ce restul meciurilor s-au încheiat la egalitate. Iată scorurile ultimelor 5 partide din SuperLiga între cele două:
Campioana României a făcut două mutări interesante în mercato de iarnă. Bucureștenii i-au adus, gratis, pe fundașul Andre Duarte și pe mijlocașul Ofri Arad. La capitolul plecări, „roș-albaștrii” s-au despărțit de Malcom Edjouma și Adrian Șut, ambii mijlocași. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Florin Tănase va rata derby-ul de pe Arena Națională.
CFR Cluj a fost și mai activă, atât la capitolul sosiri, cât și la capitolul plecări. Fosta campioană a României i-a adus, până acum, pe Alibek Aliev (atacant), Ilija Masic (fundaș central), Christopher Braun (fundaș lateral) și Denis Crișan (atacant).
Cei care au părăsit „Gruia” au fost Louis Munteanu (atacant), Lindon Emerllahu (mijlocaș), Otto Hindrich (portar), Marcus Coco (fundaș lateral), Drilon Islami (mijlocaș), Iacopo Cernigoi (atacant), Mateus Peloggia (mijlocaș), David Ciubăncan (atacant) și Kurt Zouma (fundaș central).
Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe FCSB, care are o cotă la victorie de 1.87. Un succes al „feroviarilor” are o cotă de 4.30, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 3.60. Variantele precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.85, respectiv 1.30.
Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Arena Națională”, dintre FCSB și CFR Cluj, sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.
De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Elias Charalambous, Daniel Pancu, Darius Olaru și Andrei Cordea pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!