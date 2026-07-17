FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie în turul 3 din Conference League. Cu cine pot juca și când are loc tragerea la sorți

CE TREBUIE SĂ ȘTII FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie la tragerea la sorți pentru turul 3 Conference League

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După ce s-a terminat primul tur preliminar din Europa League și Conference League, se știu meciurile din turul al doilea. Momentan, România nu mai are reprezentantă în Europa League, după ce U Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev. Vicecampioana României va juca însă în turul 2, alături de FCSB și CFR Cluj. Cele trei își vor cunoaște în curând și posibilii adversari din turul 3.

FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie la tragerea la sorți pentru turul 3 Conference League

România va avea trei formații în turul 2 preliminar Conference League. dar va continua în Conference.

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În a treia competiție intercluburi, vicecampioana României va da piept cu norvegienii de la Brann. iar CFR Cluj cu Alashkert, celelalte două dueluri ale echipelor românești din turul 2 preliminar Conference League. Meciurile din prima manșă se vor disputa pe 23 iulie, returul va fi pe 30 iulie.

FCSB – Auda – 23 iulie – ora 20:00

Alashkert – CFR Cluj – 23 iulie – ora 20:00

U Cluj – Brann – 23 iulie ora 20:00

Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Conference League va avea loc înainte să se dispute prima manșă din turul 2, luni, 20 iulie, de la ora 15:00. Acolo, conform coeficienților, toate cele trei echipe românești, FCSB, CFR Cluj și U Cluj, vor avea statutul de cap de serie.

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Chiar dacă are un coeficient de numai 5.050, U Cluj ar prelua punctajul lui Brann, adversara din turul 2, care are 12.250, acesta fiind motivul pentru care vicecampioana României ar fi în prima urnă la tragerea la sorți. În schimb, FCSB și CFR Cluj ar intra cu propriul coeficient UEFA în turul 3 preliminar. Ambele au un coeficient mai mare decât adversarele din turul 2, Auda, respectiv Alashkert.

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Cu cine ar putea juca FCSB, CFR Cluj și U Cluj în turul 3 preliminar Conference League