Sport

FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie în turul 3 din Conference League. Cu cine pot juca și când are loc tragerea la sorți

FCSB, CFR Cluj și U Cluj își cunosc posibilele adversare din turul 3 preliminar Conference League. Avantajul celor trei formații românești este că vor avea statut de cap de serie la tragerea la sorți
Cristian Măciucă
17.07.2026 | 11:25
FCSB CFR Cluj si U Cluj capi de serie in turul 3 din Conference LeagueCu cine pot juca si cand are loc tragerea la sorti
SPECIAL FANATIK
FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie în turul 3 din Conference League. Când are loc tragerea la sorți. FOTO: Fanatik
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După ce s-a terminat primul tur preliminar din Europa League și Conference League, se știu meciurile din turul al doilea. Momentan, România nu mai are reprezentantă în Europa League, după ce U Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev. Vicecampioana României va juca însă în turul 2, alături de FCSB și CFR Cluj. Cele trei își vor cunoaște în curând și posibilii adversari din turul 3.

FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie la tragerea la sorți pentru turul 3 Conference League

România va avea trei formații în turul 2 preliminar Conference League. U Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev din Europa League la penalty-uri, dar va continua în Conference.

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În a treia competiție intercluburi, vicecampioana României va da piept cu norvegienii de la Brann. În schimb, FCSB va juca cu Auda, iar CFR Cluj cu Alashkert, celelalte două dueluri ale echipelor românești din turul 2 preliminar Conference League. Meciurile din prima manșă se vor disputa pe 23 iulie, returul va fi pe 30 iulie.

  • FCSB – Auda – 23 iulie – ora 20:00
  • Alashkert – CFR Cluj – 23 iulie – ora 20:00
  • U Cluj – Brann – 23 iulie ora 20:00

Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Conference League va avea loc înainte să se dispute prima manșă din turul 2, luni, 20 iulie, de la ora 15:00. Acolo, conform coeficienților, toate cele trei echipe românești, FCSB, CFR Cluj și U Cluj, vor avea statutul de cap de serie.

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Chiar dacă are un coeficient de numai 5.050, U Cluj ar prelua punctajul lui Brann, adversara din turul 2, care are 12.250, acesta fiind motivul pentru care vicecampioana României ar fi în prima urnă la tragerea la sorți. În schimb, FCSB și CFR Cluj ar intra cu propriul coeficient UEFA în turul 3 preliminar. Ambele au un coeficient mai mare decât adversarele din turul 2, Auda, respectiv Alashkert.

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Cu cine ar putea juca FCSB, CFR Cluj și U Cluj în turul 3 preliminar Conference League

  • Câștigătoarea duelului Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia
  • Câștigătoarea duelului FC Ballkani – Bohemians
  • Pierzătoarea dublei Pafos FC – Hajduk Split
  • Câștigătoarea duelului Pyunik Yerevan – DVSC Debrecen
  • Câștigătoarea duelului FK Jablonec – NK Varazdin
  • Câștigătoarea duelului Austria Viena – FK Liepaja
  • Câștigătoarea duelului GKS Katowice – MSK Zilina
  • Câștigătoarea duelului FC Vaduz – Atlètic d’Escaldes
  • Câștigătoarea duelului FC Nordsjelland – GAIS Göteborg
  • Pierzătoarea dublei Hradec Kralove – Tromso IL
  • Câștigătoarea duelului Tobol Kustanai – FK Panevezys
  • Câștigătoarea duelului Levadia Tallinn – IFK Göteborg
  • Câștigătoarea duelului Paide Linnameeskond – Zira FK
  • Câștigătoarea duelului Apollon Limassol – Dila Gori
  • Câștigătoarea duelului Hibernian – KF Malisheva
  • Câștigătoarea duelului HB Torshavn – Motherwell
  • Pierzătoarea duelului Benfica – FC Sankt Gallen
  • Câștigătoarea duelului FC Sion – BATE Borisov
  • Câștigătoarea duelului Neftchi Baku – Dinamo Minsk
  • Pierzătoarea duelului Qarabag FK – CSKA Sofia
  • Pierzătoarea duelului Anderlecht – Hammarby IF
  • Câștigătoarea duelului DAC Dunajska Streda – Velez Mostar
  • Câștigătoarea duelului NK Koper – NSI Runavik
  • Câștigătoarea duelului Aluminij – Dinamo Tirana
  • Câștigătoarea duelului Shelbourne – Kalju Nomme
  • Câștigătoarea duelului Ilves Tampere – Stjarnan FC
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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