FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova, meciuri decisive în Europa! Edi Iordănescu a calculat şansele echipelor româneşti

O nouă săptămâna europeană pentru echipele românești. FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova se pregătesc pentru meciurile retur, iar Edi Iordănescu a vorbit despre cele 3 formații care ne reprezintă.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu știe ce urmează pentru echipele românești la returul meciurilor din cupele europene

, în timp ce . Din păcate pentru fotbalul românesc,

Edi Iordănescu a declarat că le ține pumnii tuturor celor 3 echipe românești pentru returul care va avea loc joi. Fostul selecționer al României speră ca CFR Cluj, echipa de club unde s-a simțit cel mai bine ca antrenor, să întoarcă soarta calificării în Portugalia.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt optimist și sper să reușim să depășim această fază. Mă bucur că FCSB a reparat acel 2-0, este foarte important. Pleacă cu prima șansă pentru retur. Craiova, la fel, a luat o opțiune clară.

CFR este mai în dificultate și are o dublă mai dificilă. Eu acolo am trăit cele mai frumoase momente la nivel de club acolo, cu trofeele câștigate și sunt alături de ei din tot sufletul și sper să reușească”, a spus inițial Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

„Dacă un antrenor român reușește, altfel se deschid porțile apoi”

Ulterior, fostul selecționer al naționalei României a vorbit despre situația sa la Legia Varșovia. Edi Iordănescu a recunoscut că există presiune mare și că nivelul de muncă este unul ridicat, dar și-a asumat și are de gând să lupte pentru titlu în Polonia.

ADVERTISEMENT

„Familia mea nu este aici, sunt singur. Sunt decizii personale pe care trebuie să le iau. N-am dormit 2 nopți în același pat, am călătorit continuu. Mașina nici n-am mișcat-o din parcare.

ADVERTISEMENT

Am un contract pe 2 ani de zile, există stabilitate. Îmi doresc foarte mult pentru mine, este o provocare mare și un club cu mare tradiție și așteptări. Dar îmi doresc și pentru fotbalul românesc și pentru antrenorii români. Dacă un antrenor român reușește, altfel se deschid porțile apoi.

Doar titlul este obiectivul. Ne trebuie titlul și mereu am încercat să fiu pragmatic. Unde am fost am îndeplinit obiectivele, iar pentru mine nu există locul 2. Este o provocare mare, o presiune foarte mare, dar mi-am asumat”, a mai spus antrenorul Legiei Varșovia la FANATIK SUPERLIGA.