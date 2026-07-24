FCSB, cifre șocante cu Auda! Unde a pierdut, de fapt, Marius Baciu meciul din Conference League: Târnovanu nu e singurul vinovat. Exclusiv

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Toată lumea va vorbi despre greșelile lui Ștefan Târnovanu. Și este normal. Portarul FCSB a avut o seară pe care ar vrea s-o șteargă din memorie. Numai că meciul cu Auda nu s-a pierdut în poartă. S-a pierdut cu mult înainte ca mingea să ajungă la portar.

Andrei Vochin analizează cifrele Wyscout: FCSB a pierdut cu Auda acolo unde începe orice victorie: în duel!

S-a pierdut în duel. Există statistici care spun multe și statistici care spun aproape totul. Cea mai importantă cifră a serii nu este posesia, cum crede Gigi Becali, nici numărul șuturilor, ci procentajul duelurilor câștigate, în special de cei din zona defensivă de fundașii centrali ai FCSB.

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Dawa: 7 dueluri defensive, doar 3 câștigate (43%).

André Duarte: 4 dueluri defensive, un singur duel câștigat (25%).

Pentru doi fundași centrali, acestea sunt procente alarmante. În fotbal, fundașul central are o obligație simplă: să câștige majoritatea duelurilor directe. Când nu o face, întreaga construcție defensivă începe să se clatine. Și exact asta s-a întâmplat. Auda n-a avut nevoie să domine meciul. I-a fost suficient să câștige confruntările individuale din zonele decisive

Centrul apărării, marea problemă a FCSB cu Auda

Mai există un detaliu care întărește această idee. Radunovic a fost impecabil în duelurile aeriene (2 din 2) și a câștigat 57% dintre duelurile defensive. Problema n-a fost, așadar, întreaga linie defensivă. Problema a fost chiar axul ei. În centrul apărării, acolo unde orice echipă își construiește stabilitatea. Și când centrul cedează, efectul se propagă peste tot. Dacă nu credeți, revedeți faza golului doi al letonilor, când cuplul Dawa – Gnahore a fost răsucit ca o clătită în tigaie de Diedhiou.

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Nici compartimentul ofensiv n-a reușit să compenseze. . Boutoutaou, deși a dinamizat evident jocul după pauză, a încheiat meciul cu doar cinci dueluri ofensive câștigate din paisprezece (36%). A creat, a driblat, a tras la poartă, dar în contactul direct cu adversarul a avut încă dificultăți. Octavian Popescu a câștigat doar unul dintre cele trei dueluri aeriene și unul dintre cele trei dueluri defensive, iar Alexandru Stoian doar unul din șase dueluri ofensive.

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38% din duelurile ofensive au fost câstigate de FCSB. Cei de la Auda au câștigat în atac 53% din dueluri

Florin Tănase și Juri Cisotti, remarcații de la FCSB

Singurii care au ținut nivelul confruntărilor individuale au fost Florin Tănase și Juri Cisotti. Tănase a câștigat opt dintre cele 12 dueluri defensive și a terminat cu un procent general foarte bun în confruntările directe. Cisotti a avut 67% atât în duelurile defensive, cât și în cele ofensive, confirmând încă o dată că este unul dintre cei mai constanți jucători ai lotului.

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Dar fotbalul nu se câștigă cu doi oameni. Mai ales în Europa. În cupele europene există o regulă nescrisă: tactica poate echilibra valorile, însă duelurile decid calificările. Iar Auda le-a câștigat prea des. Nu este întâmplător că echipa letonă a părut mai agresivă, mai prezentă și mai hotărâtă. Cifrele confirmă exact această senzație. În prea multe momente, jucătorii FCSB au ajuns al doilea la minge.

De aceea, explicația înfrângerii nu trebuie căutată exclusiv în erorile portarului. . Dar portarul este, aproape întotdeauna, ultimul care plătește pentru greșelile colective. Prima verigă ruptă a fost alta. A fost incapacitatea FCSB de a câștiga duelurile care definesc orice meci european.

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46% – 51% a fost raportul duelurilor câștigate în meciul FCSB – Auda

Iar când fundașii centrali termină partida cu 43%, respectiv 25% dueluri defensive câștigate, iar atacanții și extremele nu compensează prin superioritate în jumătatea adversă, rezultatul devine aproape inevitabil. Fotbalul poate fi complicat în explicații. Uneori, însă, este incredibil de simplu. FCSB n-a pierdut pentru că Auda a avut jucători mai valoroși. A pierdut pentru că, miercuri seară, jucătorii Audei au câștigat mai multe mingi decât jucătorii FCSB.