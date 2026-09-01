CE TREBUIE SĂ ȘTII Dumitru Dragomir, porecle pentru Arnold Garita și Dylan Batubinsika

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FCSB s-a făcut de râs la Târgoviște, acolo unde a pierdut cu UTA, scor 1-3. Echipa lui Marius Baciu a practicat un joc dezastruos, care a stârnit hohote de râs la „Profețiile lui Mitică”. Fostul președinte LPF a pus două porecle pentru Arnold Garita și pentru Dylan Batubinsika.

Dumitru Dragomir, porecle pentru Arnold Garita și Dylan Batubinsika

FCSB a suferit a doua înfrângere la rând în SuperLiga, iar Echipa lui Marius Baciu a mers la Târgoviște pentru gazonul bun de pe „Eugen Popescu”, dar acesta nu i-a pierdut noroc. UTA Arad s-a impus cu 3-1, după ce, etapa trecută, FCSB a pierdut și în Gruia, scor 0-1, cu CFR Cluj.

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Dumitru Dragomir a râs în hohote de prestația unora dintre jucătorii FCSB-ului. Fostul președinte LPF le-a pus porecle atacantului Arnold Garita și fundașului central Dylan Batubinsika. Totul s-a întâmplat a doua zi după , la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

„Jucători sunt numai portarul, Târnovanu, Crețu, Cisotti și puștiul care a dat golul, Stoian. Că nu știu dacă se adaptează ăsta, Gafița, sau cum l-o chema. Și lui celălalt îi zic Bau-bau luminița. Nu ai văzut cum calcă?”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Atât Garita, cât și Batubinsika au sosit la FCSB în această vară. Fostul atacant de la FC Argeș e împrumutat pentru patru luni, din China, de la SZ Junior. Până acum, în două meciuri, vârful camerunez nu a reușit să își ajute echipa cu vreun gol sau cu vreun assist. De cealaltă parte, stoperul din RD Congo a venit gratis la FCSB, după despărțirea de AE Larisa. Batubinsika a devenit rapid un titular în defensiva roș-albaștrilor, pentru carea bifat deja 5 apariții.

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