Sport

Cine sunt „Bau-bau luminița” și „Gafița” de la FCSB? Porecle tari pentru vestiarul de la Berceni

Dumitru Dragomir a avut o reacție savuroasă după FCSB - UTA 1-3. „Oracolul de la Bălcești” le-a pus porecle jucătorilor din lotul antrenat de Marius Baciu
Cristian Măciucă
01.09.2026 | 21:59
Cine sunt Baubau luminita si Gafita de la FCSB Porecle tari pentru vestiarul de la Berceni
EXCLUSIV FANATIK
Cine sunt „Bau-bau luminița” și „Gafița” de la FCSB? Porecle tari pentru vestiarul de la Berceni. FOTO: Fanatik
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FCSB s-a făcut de râs la Târgoviște, acolo unde a pierdut cu UTA, scor 1-3. Echipa lui Marius Baciu a practicat un joc dezastruos, care a stârnit hohote de râs la „Profețiile lui Mitică”. Fostul președinte LPF a pus două porecle pentru Arnold Garita și pentru Dylan Batubinsika.

Dumitru Dragomir, porecle pentru Arnold Garita și Dylan Batubinsika

FCSB a suferit a doua înfrângere la rând în SuperLiga, iar vestiarul roș-albaștrilor stă pe un butuoi cu pulbere. Echipa lui Marius Baciu a mers la Târgoviște pentru gazonul bun de pe „Eugen Popescu”, dar acesta nu i-a pierdut noroc. UTA Arad s-a impus cu 3-1, după ce, etapa trecută, FCSB a pierdut și în Gruia, scor 0-1, cu CFR Cluj.

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Dumitru Dragomir a râs în hohote de prestația unora dintre jucătorii FCSB-ului. Fostul președinte LPF le-a pus porecle atacantului Arnold Garita și fundașului central Dylan Batubinsika. Totul s-a întâmplat a doua zi după FCSB – UTA 1-3, la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

„Jucători sunt numai portarul, Târnovanu, Crețu, Cisotti și puștiul care a dat golul, Stoian. Că nu știu dacă se adaptează ăsta, Gafița, sau cum l-o chema. Și lui celălalt îi zic Bau-bau luminița. Nu ai văzut cum calcă?”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Atât Garita, cât și Batubinsika au sosit la FCSB în această vară. Fostul atacant de la FC Argeș e împrumutat pentru patru luni, din China, de la SZ Junior. Până acum, în două meciuri, vârful camerunez nu a reușit să își ajute echipa cu vreun gol sau cu vreun assist. De cealaltă parte, stoperul din RD Congo a venit gratis la FCSB, după despărțirea de AE Larisa. Batubinsika a devenit rapid un titular în defensiva roș-albaștrilor, pentru carea bifat deja 5 apariții.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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