FCSB, codașă la kilometri alergați în SuperLiga. Diferența uriașă dintre mandatele lui Baciu și Reghecampf. Cum stau Craiova, Dinamo și Rapid

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FCSB, depășită de aproape toată SuperLiga la kilometri alergați! Roș-albaștrii au încheiat turul sezonului regular pe un surprinzător loc 14 la acest capitol, în spatele unor echipe precum Csikszereda, FC Voluntari sau Corvinul Hunedoara. Totuși, statisticile ultimelor etape arată că venirea lui Laurențiu Reghecampf a schimbat considerabil situația.

Care sunt echipele care aleargă cel mai mult în SuperLiga! Petrolul și Universitatea Craiova, în fruntea clasamentului

Turul sezonului regular din SuperLiga s-a încheiat, iar statisticile oferite de platforma SofaScore scot la iveală echipele din prima ligă care aleargă cel mai mult. Petrolul Ploiești conduce clasamentul, cu o medie de 97,1 kilometri pe partidă. Prahovenii sunt urmați de Universitatea Craiova, cu 95,2 kilometri, și Csikszereda, cu 95,1 kilometri.

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FC Botoșani se află pe locul 4, cu 94,8 kilometri, în timp ce CFR Cluj închide primele cinci poziții, cu 93,2 kilometri. Dinamo ocupă locul 7, cu 91,8 kilometri, iar Rapid și Universitatea Cluj au aceeași medie, de 89,5 kilometri. Surpriza vine de la FCSB, care se află abia pe locul 14, cu 88,2 kilometri pe meci. Doar FC Argeș și Oțelul Galați au cifre mai slabe.

Loc Echipă Km/meci 1 Petrolul Ploiești 97,1 2 Universitatea Craiova 95,2 3 Csikszereda 95,1 4 FC Botoșani 94,8 5 CFR Cluj 93,2 6 Sepsi OSK 92,4 7 Dinamo 91,8 8 FC Voluntari 91,2 9 Corvinul Hunedoara 90,7 10 Universitatea Cluj 89,5 11 Rapid 89,5 12 Farul Constanța 88,8 13 UTA Arad 88,4 14 FCSB 88,2 15 FC Argeș 86,3 16 Oțelul Galați 81,9

FC Botoșani, lider la sprinturi! FCSB, peste Dinamo și Rapid

Clasamentul arată diferit atunci când sunt luate în calcul sprinturile. ocupă primul loc, cu o medie de 103,1 sprinturi pe meci, fiind singura formație care depășește pragul de 100. Universitatea Craiova este pe poziția secundă, cu 99,2 sprinturi, iar Petrolul Ploiești completează podiumul, cu 96,1. Oltenii și ploieștenii sunt, de altfel, singurele echipe prezente pe podiumul ambelor clasamente.

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FCSB recuperează teren la acest capitol și urcă până pe locul 4, cu 86,4 sprinturi pe partidă. sunt peste Universitatea Cluj, Dinamo și Rapid, în ciuda numărului redus de kilometri parcurși. La polul opus se află CFR Cluj, ultima în clasamentul sprinturilor, cu o medie de doar 68,9.

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Loc Echipă Sprinturi/meci 1 FC Botoșani 103,1 2 Universitatea Craiova 99,2 3 Petrolul Ploiești 96,1 4 FCSB 86,4 5 Universitatea Cluj 85,6 6 Corvinul Hunedoara 85,5 7 Dinamo 84,6 8 Rapid 83,7 9 UTA Arad 83,3 10 FC Argeș 82,4 11 FC Voluntari 79,8 12 Sepsi OSK 75,6 13 Csikszereda 74,1 14 Farul Constanța 71,7 15 Oțelul Galați 71,2 16 CFR Cluj 68,9

FCSB, abia pe locul 14 la kilometri alergați! Cum au influențat primele zece etape media roș-albaștrilor

Poziția ocupată de FCSB în clasamentul kilometrilor alergați este cu atât mai surprinzătoare cu cât roș-albaștrii au unul dintre cele mai valoroase loturi din SuperLiga. Media de 88,2 kilometri pe partidă îi plasează la aproape nouă kilometri în spatele liderului Petrolul. Mai mult, FCSB este depășită inclusiv de echipe precum Csikszereda, FC Voluntari sau Corvinul Hunedoara, care au parcurs distanțe considerabil mai mari în primele 15 etape.

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Totuși, cifrele arată că media FCSB este trasă în jos de perioada în care echipa a fost pregătită de Marius Baciu. În primele zece runde, roș-albaștrii au alergat aproximativ 85,3 kilometri pe meci, potrivit calculelor realizate pe baza statisticilor disponibile. După instalarea lui Laurențiu Reghecampf, situația s-a schimbat vizibil, iar echipa a început să înregistreze valori mult mai ridicate.

Schimbare importantă după venirea lui Reghecampf! FCSB aleargă cu aproape nouă kilometri mai mult pe meci

Laurențiu Reghecampf a debutat pe banca FCSB cu o victorie în fața Oțelului Galați, scor 1-0, într-o partidă în care roș-albaștrii au parcurs 91,8 kilometri. La următorul meci, câștigat cu 2-1 împotriva lui FC Voluntari, distanța a crescut la 97,8 kilometri. A urmat succesul categoric cu Rapid, scor 4-1, în care FCSB a alergat 91,7 kilometri și a înregistrat 96 de sprinturi.

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La înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 0-1, FCSB a parcurs doar 83 de kilometri, cea mai mică valoare din mandatul lui Reghecampf. În schimb, la eșecul cu Corvinul Hunedoara, tot 0-1, roș-albaștrii au alergat nu mai puțin de 105,3 kilometri și au efectuat 111 sprinturi.

Perioadă Km/meci Etapele 1-10 (Marius Baciu) 85,3 Etapele 11-15 (Laurențiu Reghecampf) 93,9 Diferență +8,6 km/meci Creștere procentuală +10,1%

FCSB ar fi pe locul 5 în SuperLiga dacă ar fi alergat tot turul ca în ultimele cinci etape!

În primele cinci meciuri cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, FCSB a parcurs 469,6 kilometri, ceea ce înseamnă o medie de 93,9 kilometri pe partidă. Comparativ cu cele aproximativ 85,3 kilometri din primele zece etape, creșterea este de 8,6 kilometri pe meci, adică aproximativ 10%. Cifrele arată că roș-albaștrii aleargă considerabil mai mult decât în perioada în care echipa era pregătită de Marius Baciu.

Dacă ar fi avut această medie pe parcursul întregului tur, FCSB ar fi ocupat locul 5 în SuperLiga la kilometri alergați, peste CFR Cluj, Dinamo sau Rapid. Totuși, progresul fizic nu s-a reflectat întotdeauna și pe tabela de marcaj. Deși au alergat mai mult, roș-albaștrii nu au reușit să-și continue seria de victorii. În ultimele două etape ale turului, echipa lui Reghecampf a pierdut atât cu Universitatea Cluj, cât și cu Corvinul Hunedoara.