Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FCSB, colacul de salvare al lui Louis Munteanu?! Cauzele decăderii atacantului, explicate în detaliu

Ce se întâmplă, de fapt, cu Louis Munteanu și care ar fi marea șansă ca atacantul de la CFR Cluj să revină la forma care l-a consacrat
Bogdan Mariș
08.11.2025 | 13:59
FCSB colacul de salvare al lui Louis Munteanu Cauzele decaderii atacantului explicate in detaliu
EXCLUSIV FANATIK
FCSB, colacul de salvare al lui Louis Munteanu?! Cauzele decăderii atacantului: “Mereu a jucat la echipe câştigătoare”. FOTO: colaj Fanatik
Louis Munteanu traversează un moment foarte complicat. Golgheter în sezonul trecut al Superligii, atacantul a reușit să marcheze doar două goluri în actuala stagiune pentru CFR Cluj, grupare care se află momentan pe loc de baraj. Cristi Coste, Andrei Vochin și Sabin Ilie au analizat la FANATIK SUPERLIGA situația în care se află atacantul, dar și posibilitatea ca acesta să ajungă la rivala „feroviarilor”, FCSB.

Poate reprezenta FCSB salvarea pentru Louis Munteanu? Ce cred analiștii Fanatik

Gigi Becali a vorbit în ultimele luni despre varianta ca Louis Munteanu să ajungă la FCSB, atacantul fiind pe lista omului de afaceri de mai mult timp. „Gigi Becali l-a vrut pe Louis Munteanu de mult timp, l-a vrut și în vara trecută. Când vrea ceva, dacă se obține și acceptul jucătorului, se face. Dacă va fi adus, va fi adus într-un pachet cu Emerllahu, la 4.5 milioane.

Astă-vară era un preț (n.r. 15 milioane de euro) și au fost oferte absolut reale”, a afirmat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA. Chiar dacă patronul FCSB-ului îl dorește pe internaționalul român, mutarea nu ar fi agreată și de liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, care a vorbit în cadrul emisiunii despre acest aspect.

Ce se află în spatele crizei pe care o traversează Louis Munteanu la CFR Cluj

Andrei Vochin s-a pronunțat cu privire la motivele din cauza cărora Louis Munteanu traversează un moment nefast: „În toată cariera lui, Louis Munteanu a jucat la echipe câștigătoare. La Viitorul, la juniori, echipele tot timpul au câștigat trofee. A jucat la echipa mare a celor de la Farul, a câștigat titlul. A fost liderul naționalei de tineret, care și-a câștigat grupa de calificare. A mai dat și un gol la turneul final.

A venit la CFR Cluj și a câștigat ceva, Cupa și titlul de golgheter. El își dorește în continuare să joace într-o echipă care să câștige. În acest sezon, CFR nu i-a arătat sub nicio formă astfel de lucruri. Probabil și acesta e un motiv de frustrare pentru el, au mai fost și accidentările și transferul ratat. Probabil că toate acestea, cumulate, l-au dus în starea aceasta”.

După eșecul suferit de CFR Cluj cu Dinamo, 1-2, Louis Munteanu a izbucnit în plâns la interviu, un semn clar al situației neplăcute în care se află fotbalistul.

Verdict ferm despre eventualul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB

Sabin Ilie e de părere că un transfer la FCSB ar fi benefic pentru Louis Munteanu, deoarece stilul de joc al campioanei l-ar ajuta pe atacant să își reintre în formă. „Dacă vine la FCSB, ar avea un randament mult mai mare. Cu stilul lor de joc, mingea ar veni mult mai repede la el”, a declarat fostul golgheter al primei divizii la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, COLACUL DE SALVARE pentru cariera lui Louis Munteanu!? ADEVĂRATELE CAUZE ale DECĂDERII

