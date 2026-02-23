FCSB, condamnată la play-out?! Ce şanse mai are campioana să fie în top 6: „Mai bine s-ar uita la sistemul ăla tâmpit cu baraj pentru Europa”

ADVERTISEMENT

FCSB e ca și picată în play-out după ultimele rezultate din SuperLiga. Campioana României mai are șanse matematice, dar acestea sunt foarte mici. Roș-albaștrilor li se recomandă să se gândească la următorul obiectiv: câștigarea barajului de cupe europene prin intermediul play-out-ului.

FCSB, ca și picată în play-out! Cum poate ajunge campioana în Europa

după ce U Cluj a câștigat la Botoșani, scor 3-1, iar FC Argeș s-a impus pe teren propriu, scor 1-0, cu Farul Constanța.

„E foarte greu să mai intre acum. Argeș, care e ținta FCSB-ului, are meci la Dinamo și acasă cu Unirea Slobozia. Mai are nevoie de 3 puncte că la rezultate directe e peste FCSB. (n.r. – Câte șanse mai are FCSB?) Sub 10%. În primul rând, FCSB trebuie să își câștige toate meciurile. Hai, că azi nu se pune problema. Dar după are la UTA, după vine U Cluj”, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Până la finalul sezonului regulat, FCSB mai are de jucat cu Metaloglobus (acasă), UTA (deplasare) și U Cluj (acasă). „Știi care sunt șansele? Egale cu șansele Sloboziei de a lua puncte la Pitești. Câte șanse are Slobozia să oprească FC Argeș, atâtea șanse are FCSB să prindă play-off-ul. Eu îi pun teoretic toate cele 9 puncte rămase în joc”, a intrevenit Marius Mitran. „Tu le pui teoretic, dar șansele să le obțină pe toate 9, după ce au arătat în acest campionat sunt șanse mici”, a completat Andrei Vochin.

FCSB nu a ratat niciodată play-off-ul

FCSB se joacă după sistemul cu play-off și play-out începând cu ediția 2015-2016 a SuperLigii. De atunci și până în prezent,

„(n.r. – Cum vezi șansele, Andrei?) Așa cum le-am văzut și acum 8 etape, când toată lumea vorbea de remontada, de revenire. La vremea aceea am spus că șansele ca FCSB să intre în play-off sunt foarte mici, dar dacă intră în play-off, șansele să câștige campionatul sunt foarte mari. Acum, la câte puncte au acumulat și cum merg echipele de sus, inclusiv varianta de a intra pe ultima sută de metri în play-off, cu punctele pe care le vor face, e fantezist să câștigi campionatul în fața unor echipe care au acumulat puncte și care mai joacă și fotbal.

Tot aici am zis cu vreo 3 luni în urmă, că mai bine s-ar uita la varianta aia de play-out, cu sistemul ăla tâmpit, făcut de ăștia de la ligă și de la federație. Și să se uite atent acolo pentru că acolo chiar există o șansă de cupele europene. FCSB e singura echipă dintre toate cele din față care a ratat toate obiectivele interne.

Craiova e pe locul 1, s-a calificat în cupă, CFR s-a calificat în cupă, are o șansă bună la play-off, U Cluj s-a calificat și în cupă, Dinamo s-a calificat și în cupă, Rapid e calificată în play-off. Deci singura care nu are nici cupă nici play-off dintre echipele cu pretenții europene e FCSB-ul. Au greșit în toți acești pași

Dacă vor câștiga play-out-ul, vor juca acasă cu locul 8, după vor juca acasă cu locul 3 sau 4. Locurile 3 sau 4 ar putea fi Rapid sau Dinamo. Ar putea juca acasă. FCSB are șansă, ca prin play-out, să joace ambele meciuri pe Arena Națională”, a adăugat consilierul președintelui FRF.