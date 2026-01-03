Sport

FCSB, condiţii de cinci stele în Antalya! Cât plăteşte campioana României pentru cantonamentul de iarnă

FCSB păstrează tradiţia din anii trecuţi şi va efectua pregătirea de iarnă la Gloria Sports Arena, în Antalya. Este un complex de cinci stele, dotat cu stadion propriu şi condiţii de top.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
03.01.2026 | 13:40
FCSB conditii de cinci stele in Antalya Cat plateste campioana Romaniei pentru cantonamentul de iarna
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
5 poze
Vezi galeria
FCSB, condiţii de cinci stele în Antalya! Cât plăteşte campioana României pentru cantonamentul de iarnă. Sursa: colaj Fanatik
FCSB ajunge în Antalya pe data de 4 ianuarie şi va efectua un stagiu de pregătire până pe 15 ianuarie, revenirea în ţară fiind programată cu o zi înaintea confruntării cu FC Argeş, primul meci oficial din 2026.

FCSB face cantonamentul de iarnă într-un resort de cinci stele din Belek!

Aşa cum se întâmplă de ani buni, FCSB va fi cazată la unul dintre cele mai luxoase resorturi din Antalya. Roş-albaştrii vor efectua stagiul de pregătire la Gloria Sports Arena, un complex care are propriul stadion, cu o capacitate de 1700 de locuri.

În cadrul resortului există şi o sală indoor, cu o capacitate de 1200 de locuri, dar şi terenuri de antrenament unde campionii României vor avea toate condiţiile de pregătire. Deşi este un centru de antrenament, Gloria Sports Arena funcţionează ca un hotel de 5 stele, cu toate condiţiile.

Complexul are 105.000 de metri pătraţi şi pe lângă stadion şi terenul de antrenament este dotat cu o sală ultramodernă, mai multe piscine, sală de conferinţe şi saună criogenică.

Complexul sportiv Gloria Sports Arena
Complexul sportiv Gloria Sports Arena

Suma uriaşă pe care o plăteşte Gigi Becali pentru cantonamentul din Antalya

Condiţiile sunt de lux, dar şi cheltuielile pe măsură. FCSB plăteşte cel mai mult dintre toate formaţiile din SuperLiga pentru cantonamentul din Antalya, iar Gigi Becali va scoate din buzunar în jur de 200.000 de euro pentru cele 11 zile de cantonament.

Ca termen de comparaţie, cantonamentele în Antalya pornesc de la 40-50.000 de euro pentru cluburile cu un buget mai redus şi ajung la 200.000 de euro, suma pe care o plăteşte FCSB pentru condiţiile de la Gloria Sports Arena.

Complexul Gloria Sports Arena, echipat cu un stadion cu nocturnă
Complexul Gloria Sports Arena, echipat cu un stadion cu nocturnă

FCSB, amical de gală cu Beşiktaş

FCSB va juca un singur amical în această iarnă, împotriva celor de la Beşiktaş Istanbul, unul dintre granzii Turciei. Echipa lui Sergen Yalcin va efectua stagiul de pregătire tot la Gloria Sports Arena, până la primul meci oficial, programat pe 15 ianuarie.

Campioana României a mai avut ocazia să joace împotriva celor de la Qarabag, dar Mihai Stoica a dezvăluit că pentru a evita o situaţie asemănătoare cu cea în care Darius Olaru s-a accidentat grav în cantonamentul din 2025, FCSB a hotărât ca meciul cu Beşiktaş să fie singurul de pregătire.

Camerele de la Gloria Sports Center
Camerele de la Gloria Sports Center
  • 200.000 de euro costă cantonamentul celor de la FCSB în Antalya
  • 11 echipe din SuperLiga vor efectua stagul de pregătire în Antalya
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
