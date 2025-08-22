FCSB, contraatac la EUIPO în procesul privind marca „Steaua”: „Alea nu sunt probe de folosire!”. Exclusiv

, a oferit primele declarații după demersul înaintat la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

FCSB, bătălia finală la EUIPO! „Speța cu CSA este suspendată”

de ce a contestat decizia celor de la EUIPO: „Am făcut apel în procesul cu Steaua Noua Generație la Comisia de Apel a EUIPO. Până la soluționarea lui, speța cu CSA este suspendată.

Am invocat faptul că marca nu a fost folosită. Este o acțiune în decădere și sarcina probei aparține titularului. Alea nu sunt probe de folosire! Ce bani a produs acea marcă?

Sunt mai multe mărci Steaua, însă CSA doar cu noi are o problemă, pe restul îi lasă. Deci avem aceeași problemă: probele lor de folosire sunt neconcludente”, a mai spus reprezentantul juridic al campioanei României.

FCSB va pierde și procesul cu CSA Steaua București dacă apelul în speța cu școala de fotbal Steaua Noua Generație va fi respins

Importanța acestui proces este extrem de mare, însă o decizie ar putea veni cel mai devreme la finalul acestui an: „Avem termen să încărcăm documentele până pe 18 decembrie. Dacă vom pierde procesul cu Steaua Noua Generație, se va respinge cu totul marca și nu se va mai judeca nici procesul cu CSA Steaua”.

Căvescu mai are însă un as în mânecă în cazul unui astfel de scenariu: „Oricum și dacă apelul nostru va fi respins vom merge la Geneva și vom face recurs la Tribunalul Uniunii Europene. Va mai dura ani de zile”.

Avocatul FCSB-ului ironizează probele invocate: „Să vă dau un exemplu. Cei de la Steaua Noua Generație au pus factură de la cumpărarea unui Volkswagen Pasat CC în 2018, la nu știu ce turneu prin Bulgaria: ‘Asociația a cumpărat o mașină pentru transportul fotbaliștilor’. Pe bune? Ce e asta? Domne, astea sunt mărci comerciale! Tu trebuie să faci dovada încasărilor, nu sunt mărci de panoplie”.

18 decembrie e termenul limită până când FCSB trebuie să aducă dovezi prin care să întoarcă decizia la EUIPO