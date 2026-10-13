Sport

FCSB contraatacă în războiul cu CSA Steaua! Avocatul lui Gigi Becali, mutare surpriză împotriva clubului Armatei

Bogdan Ciutacu
13.10.2026 | 22:54
FCSB contraataca in razboiul cu CSA Steaua Avocatul lui Gigi Becali mutare surpriza impotriva clubului Armatei
EXCLUSIV FANATIK
FCSB a deschis o nouă acțiune în instanță împtriva Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”. Foto: colaj Fanatik
FCSB a deschis o nouă acțiune în instanță împtriva Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”. Ce spune avocatul lui Gigi Becali și replica lui Florin Talpan
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Războiul dintre FCSB și Steaua continuă cu o nouă bătălie la Tribunalul București. FANATIK a aflat în exclusivitate că Adrian Căvescu, avocatul lui Gigi Becali, a deschis un nou proces împotriva clubului Armatei.

Adrian Căvescu, prima reacție despre noul proces cu CSA Steaua București

Adrian Căvescu a confirmat pentru site-ul nostru că se va judeca pentru anularea mărcilor „Steaua”: „Pe 20 noiembrie avem primul termen. E dosarul 13454/2026. Am luat-o de la zero la Tribunalul București”.

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Avocatul FCSB-ului a explicat de ce a redeschis o nouă acțiune după ce a pierdut procesul pentru anularea mărcilor „Steaua”: „În 2023, FCSB a înregistrat marca Steaua și ne-a anulat-o Talpan că vezi Doamne avea el mărci mai vechi.

Dar în 2024 a înregistrat și el o marcă Steaua, dar trebuia să ne ceară și nouă acordul pentru că exista acea marcă a noastră din 2023. Că el tot zice că am înregistrat-o cu rea credință, că n-am cerut acordul CSA-ului. Așa nici el nu a cerut acordul FCSB, nu?”.

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Adrian Căvescu, acuzații grave și mesaj acid pentru Florin Talpan

Adrian Căvescu a avut un discurs extrem de dur în continuare: „OSIM zice că nu există risc de confuzie pentru că noi facem fotbal, ei fac restul sporturilor. Deci când ai mințit? Atunci sau acum? OSIM a luat o decizie, a respins marca lor, a repus pe rol dosarul, a admis contestația și a înregistrat marca. Asta e corupție și asta înseamnă telefoanele pe linie scurtă și așa mai departe. Asta înseamnă să te lupți cu statul! E greu. La sfârșitul zilei ei câștigă și ucid tot!”.

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Avocatul lui Gigi Becali are un mesaj foarte clar pentru colonelul de justiție al clubului Steaua: „Talpan nu o să ajungă niciodată comandant. Eu sunt militar, am făcut Academia Militară. El nu! Nu ai cum să ajungi chiar dacă ai ajuns colonel în Armată cu pile după ce ai făcut o facultate civilă. Nici nu mă interesează, să fie sănătos.

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E ca la spital. Poți să fii brancardier o viață întreagă, dar nu o să ajungi niciodată medic sau asistent medical. El a plecat de la început în luptă pentru o cauză moartă. Iau eu o geantă de la birou și strâng 37 de milioane de euro și i le dau. Poate să aducă și acești bani și tot nu o să ajungă comandant pentru că legea nu permite! Nu vrea să înțeleagă pentru că nu vrea să citească legislație internă.

Vrem să câștigăm înapoi pentru că adevărul e unul singur. Nu avem cum să pierdem acest proces pentru prejudiciu. Suma pe care o vor primi este zero. Dar ești judecător plătit de stat și vine în fața ta un om al statului trebuie să îi dai dreptate că ai și tu un salariu de luat. Îi înțeleg și pe ei”.

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Florin Talpan îi dă replica lui Adrian Căvescu

Florin Talpan a stat de vorbă cu reporterii FANATIK la Tribunalul București și a vorbit despre acest nou proces: „Cei de la FCSB în continuare sunt de rea credință. Prin acel dosar care a fost deschis și are termen pe 20 noiembrie ei au vrut să îl folosească pentru a cere suspendarea dosarului pentru obținerea prejudiciului de 37 de milioane de euro.

Ei au solicitat din nou decăderea din drepturi pentru nefolosirea mărcii Steaua. Este ceva total eronat și s-a mai judecat lucrul acesta în alte două dosare. Chiar nu înțeleg de ce nu vor să respecte hotărârile judecătorești din instanță”.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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