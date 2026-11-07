FCSB – Corvinul, echipa de start a lui Reghecampf: Drăguș, titular! Ce se întâmplă cu Boutoutaou. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB întâlnește Corvinul în ultima etapă din turul sezonului regular. Meciul de pe Arena Națională vine pentru FCSB după cele două eșecuri din Ardeal, la Bistrița în Cupă și pe „Cluj Arena” în SuperLiga. Corvinul lui Florin Maxim este o formație extrem de incomodă în deplasare, astfel că FCSB trebuie să-și facă temele foarte bine.

FCSB – Corvinul, echipa de start a lui Reghecampf: Drăguș și Boutoutaou, titulari!

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate în urmă cu câteva zile, antrenorul roș-albaștrilor, Laurențiu Reghecampf, va apela la fundașul stânga pentru jucătorul U21 din teren, în absența suspendatului Ricardo Pădurariu.

ADVERTISEMENT

De asemenea, o altă pentru primul 11, este cea legată de titularizările lui Aymen Boutoutaou și Denis Drăguș. Va fi pentru prima oară când Drăguș va fi titular la FCSB de la venirea lui Laurențiu Reghecampf. Acesta a mai fost titular o singură dată la FCSB, în derby-ul de la Craiova, când s-a și accidentat și a ieșit înainte de pauză. După acel 0-5, Marius Baciu a fost îndepărtat de la FCSB, fiind înlocuit de Laurențiu Reghecampf.

FCSB nu are parte de startul dorit în SuperLigă și are foarte mare nevoie de victorii pentru a urca în zona locurilor de play-off. Pentru moment, fosta campioană ocupă locul 7, cu 21 de puncte, la două puncte în spatele Farului Constanța, ocupanta locului 6, care va juca și în această etapă acasă cu Rapid. Laurențiu Reghecampf mizează pe cartea atacului în meciul contra formației din Hunedoara. Trio-ul din spatele vârfului Denis Drăguș va fi format din David Miculescu, Aymen Boutoutaou și Meriton Korenica.

ADVERTISEMENT

Echipa de start a FCSB pentru meciul cu Corvinul:

Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Stancu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Boutoutaou, Korenica – Drăguș.

Laurențiu Reghecampf așteaptă întăriri la FCSB în iarnă

Laurențiu Reghecampf a prefațat partida cu Corvinul în cadrul unei conferințe de presă. Printre subiectele abordate s-a numărit și strategia de transferuri din iarnă. Antrenorul admite că sunt probleme pe anumite posturi și așteaptă întăriri.

ADVERTISEMENT

„Avem departament de scouting și oameni care lucrează. Discutăm zi de zi și vrem să aducem soluții pe posturile unde avem probleme. La sfârșit e decizia patronului, în funcție de buget și ce trebuie să plătească pentru fiecare jucător. Încercăm să avem 3-4 soluții pentru fiecare poziție unde vrem să aducem jucători. Patronul decide la final pe care dintre cei 4 îi alege!”, a declarat Reghecampf.

ADVERTISEMENT