Sport

FCSB – Corvinul, echipa de start a lui Reghecampf: Drăguș, titular! Ce se întâmplă cu Boutoutaou. Exclusiv

Cristi Coste, Mihai Cheleș
07.11.2026 | 13:38
FCSB Corvinul echipa de start a lui Reghecampf Dragus titular Ce se intampla cu Boutoutaou Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Echipa de start a FCSB pentru meciul cu Corvinul / Foto: edit Fanatik
Laurențiu Reghecampf s-a decis asupra primului 11 pe care îl va utiliza împotriva Corvinului Hunedoara, sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 20:30, într-un duel din etapa a 15-a a SuperLigii.
ADVERTISEMENT

FCSB întâlnește Corvinul în ultima etapă din turul sezonului regular. Meciul de pe Arena Națională vine pentru FCSB după cele două eșecuri din Ardeal, la Bistrița în Cupă și pe „Cluj Arena” în SuperLiga. Corvinul lui Florin Maxim este o formație extrem de incomodă în deplasare, astfel că FCSB trebuie să-și facă temele foarte bine.

FCSB – Corvinul, echipa de start a lui Reghecampf: Drăguș și Boutoutaou, titulari!

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate în urmă cu câteva zile, antrenorul roș-albaștrilor, Laurențiu Reghecampf, va apela la fundașul stânga Luca Stancu pentru jucătorul U21 din teren, în absența suspendatului Ricardo Pădurariu.

ADVERTISEMENT

De asemenea, o altă informație exclusivă FANATIK pentru primul 11, este cea legată de titularizările lui Aymen Boutoutaou și Denis Drăguș. Va fi pentru prima oară când Drăguș va fi titular la FCSB de la venirea lui Laurențiu Reghecampf. Acesta a mai fost titular o singură dată la FCSB, în derby-ul de la Craiova, când s-a și accidentat și a ieșit înainte de pauză. După acel 0-5, Marius Baciu a fost îndepărtat de la FCSB, fiind înlocuit de Laurențiu Reghecampf.

FCSB nu are parte de startul dorit în SuperLigă și are foarte mare nevoie de victorii pentru a urca în zona locurilor de play-off. Pentru moment, fosta campioană ocupă locul 7, cu 21 de puncte, la două puncte în spatele Farului Constanța, ocupanta locului 6, care va juca și în această etapă acasă cu Rapid. Laurențiu Reghecampf mizează pe cartea atacului în meciul contra formației din Hunedoara. Trio-ul din spatele vârfului Denis Drăguș va fi format din David Miculescu, Aymen Boutoutaou și Meriton Korenica.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea...
Digi24.ro
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

Echipa de start a FCSB pentru meciul cu Corvinul:

  • Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Stancu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Boutoutaou, Korenica – Drăguș.

Laurențiu Reghecampf așteaptă întăriri la FCSB în iarnă

Laurențiu Reghecampf a prefațat partida cu Corvinul în cadrul unei conferințe de presă. Printre subiectele abordate s-a numărit și strategia de transferuri din iarnă. Antrenorul admite că sunt probleme pe anumite posturi și așteaptă întăriri.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Digisport.ro
Gigi Becali și-a schimbat complet viața

Avem departament de scouting și oameni care lucrează. Discutăm zi de zi și vrem să aducem soluții pe posturile unde avem probleme. La sfârșit e decizia patronului, în funcție de buget și ce trebuie să plătească pentru fiecare jucător. Încercăm să avem 3-4 soluții pentru fiecare poziție unde vrem să aducem jucători. Patronul decide la final pe care dintre cei 4 îi alege!”, a declarat Reghecampf.

ADVERTISEMENT
  • 10 minute au jucat împreună Drăguș și Boutoutaou la FCSB, în finalul meciului cu Petrolul. În rest, Boutoutaou l-a înlocuit pe Drăguș la Craiova și Denis pe Aymen la Cluj
  • 9 puncte din 12 posibile a câștigat Laurențiu Reghecampf de la revenirea la FCSB
Cum a devenit Sorana Cîrstea apropiată de Dan Șucu și Rapid!
Fanatik
Cum a devenit Sorana Cîrstea apropiată de Dan Șucu și Rapid!
Târnovanu, în locul lui Radu la națională, așa cum a anunțat FANATIK. Lotul...
Fanatik
Târnovanu, în locul lui Radu la națională, așa cum a anunțat FANATIK. Lotul convocat de Gică Hagi. Update
Gică Hagi a ales! Cine sunt tricolorii convocați pentru duelurile cu Polonia și...
Fanatik
Gică Hagi a ales! Cine sunt tricolorii convocați pentru duelurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român...
iamsport.ro
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român din istorie. A revoluționat efectiv naționala Franței
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!