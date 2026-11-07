FCSB – Corvinul, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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FCSB – Corvinul, meci contând pentru etapa a 15-a din SuperLiga, ultima a turului din sezonul regular, se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real primiți pe FANATIK. Această partidă extrem de importantă este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB – Corvinul în etapa 15 din SuperLiga României

FCSB și Corvinul nu s-au mai întâlnit într-un meci oficial din iulie 2024. Atunci, pe Stadionul „Steaua” din Bulevardul Ghencea, roș-albaștrii se impuneau cu 3-0, în Supercupa României. Prezentul le găsește pe ambele echipe în afara top 6 din campionat. Bucureștenii vin după un eșec cu U Cluj, 0-1. Dincolo, Corvinul a învins pe FC Argeș, la Petroșani, scor 2-0.

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Clasament SuperLiga etapa 15, înainte și după FCSB – Corvinul

După cele trei victorii consecutive cu Oțelul, FC Voluntari și Rapid, echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) revenise în zona play-off. , cu 21 de puncte, la 12 de liderul Dinamo (33). Corvinul, nou-promovată, ocupă locul 8, cu 19 puncte. O victorie a trupei lui Florin Maxim (45 de ani) va aduce o rocadă în clasament.

Statistici OPTA pentru pariuri la FCSB – Corvinul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul FCSB – Corvinul, care are loc pe Arena Națională, beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe toată durata partidei, pe FANATIK.ro veți găsi informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Puteți urmări date legate de goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Pe toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. De regulă, casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Desfășurarea meciului FCSB – Corvinul, LIVE comentariul în timp real

Alături de statisticile legate de fiecare jucător, pe FANATIK aveți și comentariul în timp real al partidei dintre FCSB și Corvinul. Într-un format LIVE TEXT, primiți informații despre tot ceea ce se petrece în București. Sunt aici fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații. Toate vor fi prezentate în timp real.

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Echipele de start și schimbări la FCSB – Corvinul

Laurențiu Reghecampf și Florin Maxim, doi dintre antrenorii buni din SuperLiga, vor încerca să se surprindă prin formulele de start alese. Echipele oficiale vor apărea în secțiunea de mai jos. Tot aici sunt informații despre schimbări, cartonașe, goluri, dar și modul în care sunt așezate în teren cele două formații. a mers cu un 4-2-3-1. Maxim a pus pe teren, cu FC Argeș (2-0), un sistem similar.

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Cele mai tari cote la pariuri la FCSB – Corvinul

Cum era de așteptat, FCSB e mare favorită în acest meci, cu o cotă de 1,58. Oaspeții, care au o singură victorie în acest sezon pe teren străin, primesc o cotă de 5,50 pentru a produce surpriza. Un pariu riscant, dar care are șanse la acest meci, poate fi „ambele marchează (GG)”, la o cotă de 1,73.