De ce nu mai merge nimic la FCSB. Cifrele care arată dezastrul din atac și defensivă: ineficiență cronică și greșeli individuale

Campioana României e pe locul 11 în Superliga, cu doar 7 puncte adunate în primele 9 etape. Ultima victorie în campionat a venit pe 19 iulie, în urmă cu 3 luni, iar jocul prestat de roș-albaștri arată parcă mai rău de la o rundă la alta. Cifrele de pe platforma de statistici Wyscout explică prăbușirea unei echipe care în stagiunea precedentă a încheiat play-off-ul neînvinsă.

Cifrele care arată prăbușirea FCSB în ofensivă

Ofensiva care odinioară speria rivalele s-a transformat într-un mecanism blocat și extrem de ineficient. Deși FCSB rămâne echipa care își creează ocazii și ajunge frecvent în careul advers, randamentul e unul scăzut. Finalizarea pare că este capitolul la care echipa din capitală suferă cel mai mult.

Echipă Puncte Goluri marcate Goluri primite Universitatea Craiova 23 19 9 Rapid București 19 14 6 Dinamo București 18 15 8 FCSB 7 11 15

Goluri marcate sezon curent vs. sezon trecut

. În stagiunea trecută, roș-albaștrii aveau la fel de multe goluri marcate ca în actualul sezon, dar aveau cu 3 puncte în plus. Diferența se vede și în raportul xG: 15,06 xG, dar doar 11 goluri înscrise, semn al unei ineficiențe cronice. Practic, echipa creează ocazii, dar nu reușește să finalizeze.

Eficiența șuturilor pe poartă

Deși FCSB e echipa cu al doilea cel mai mare număr de șuturi expediate și cornere din Superliga, după Farul Constanța, eficiența e extrem de scăzută. Din cele 140 de șuturi trimise, 69 au venit din afara careului, semn că jucătorii nu reușesc să pătrundă în zone periculoase și aleg să tragă de la distanță.

Wyscout arată că FCSB șutează mult, dar prost. Media de 13,8 șuturi pe meci e a doua cea mai mare din campionat, însă doar 0,11 xG/șut. În timp ce Farul sau Dinamo construiesc acțiuni rapide care le permit să finalizeze din apropiere, FCSB se blochează în fața apărării adverse și ajunge să se bazeze pe șuturi disperate

Lipsa unui golgheter constant

Florin Tănase a revenit și este, din nou, principalul om de gol al echipei. Are 5 reușite, însă marea problemă e că el nu joacă rolul de vârf, ci de mijlocaș de creație. Denis Alibec, Daniel Bîrligea și Thiam nu reușesc să își facă loc în clasamentul golgheterilor, iar Darius Olaru, Juri Cisotti, Tavi Popescu și Adrian Șut au, împreună, un singur gol înscris.

Problemele din defensivă. Cum se explică vulnerabilitatea FCSB

Dacă ofensiva suferă prin ineficiență, în apărare pare haos. Adversarii marchează cu o ușurință îngrijorătoare, semn că lipsesc atât organizarea cât și intervențiile decisive. Ngezana nu mai impresionează cu tackling-uri la limită, iar Crețu, fundașul care ridica publicul în picioare cu intrările sale umăr la umăr, nu are loc în echipa de start.

Goluri încasate pe meci

Defensiva a devenit cel mai mare punct nevralgic. Cu 15 goluri primite, FCSB are a treia cea mai slabă apărare din campionat. Doar Metaloglobus și Csikszereda stau mai prost la acest capitol. Raportul xGA arată 11,23, ceea ce înseamnă că echipa a luat cu aproape 4 goluri mai mult decât ar fi „normal” statistic. În 5 dintre meciuri, campioana României a încasat cel puțin două goluri, lucru cel puțin rușinos pentru o campioană en titre.

Greșeli individuale decisive

Schimbările permanente din apărare au creat haos. Dacă sezonul trecut formula cu Crețu, Radunović, Dawa și Ngezana era stabilă, acum Charalambous a fost obligat să improvizeze. Ionuț Cercel și Mihai Toma, folosiți pe banda dreaptă pentru regula U21, nu au experiența necesară, iar media interceptărilor a scăzut la doar 28,49/meci, cea mai slabă din campionat.

Comparație cu apărarea celor de la Craiova și Rapid

Rapid și Craiova au arătat că succesul începe cu organizarea defensivă. Alb-vișiniii au doar 6 goluri primite, fiind lideri la șuturi blocate, iar oltenii au 9, beneficiind de o linie de trei fundași centrali foarte solidă. În schimb, FCSB este la coada clasamentului la dueluri defensive câștigate (51,26%), mult sub media de 59% a campionatului.

Schimbările din lot și efectele asupra jocului

Dacă în anii precedenți Gigi Becali obișnuia să aducă în fiecare perioadă de transferuri cel puțin câte un jucător pe fiecare post, de această dată patronul a preferat să fie precaut și să păstreze un anumit echilibru. Campioana României a cheltuit doar un milion de euro și a încasat 300.000 de euro din transferul lui Ștefănescu în Turcia, la Konyaspor.

Jucători plecați / veniți

Campioana României i-a cedat pe Ștefănescu, Băluță, Gheorghiță, Musi, Perianu, Baeten și Gele, jucători care, în ultima stagiune, au prins foarte puține minute în tricoul roș-albaștrilor.

În schimb, Gigi Becali a încercat să întărească anumite poziții rămase descoperite. Au venit în lot Politic, Thiam, Alibec și Graovac, însă până în acest moment niciunul nu a reușit să își câștige locul de titular. Mai mult, deja se vorbește despre posibila lor plecare în următoarea perioadă de mercato.

Absențe prin accidentări

E drept, FCSB a avut mari probleme cu accidentările. Elias Charalambous nu s-a putut baza la începutul sezonului pe atacanții Denis Alibec și Daniel Bîrligea. În apărare, Dawa încă se recuperează după ruptura de ligamente suferită în stagiunea precedentă, iar în compartimentul ofensiv Darius Olaru și Florin Tănase lipsesc aproape în fiecare lună cel puțin un meci din cauza problemelor medicale.

Adaptarea greoaie a transferurilor

Universitatea Craiova, echipa care pare favorită în acest sezon la titlul din Superliga României, a mutat exemplar pe piața transferurilor. În lotul oltenilor au ajuns jucători precum Nsimba, Assad sau Isekno, care au adus deja puncte importante formației din Bănie.

În schimb, la FCSB situația este diametral opusă. Dennis Politic, fotbalistul dorit cu insistență de Gigi Becali, nu a arătat încă faptul că este de nivelul campioanei României, iar Thiam, vârful care a impresionat la U Cluj, pare a treia opțiune după Bîrligea și Alibec. Singurul transfer care pare să fi adus un plus este Graovac, fundașul central venit liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, însă și acesta profită mai degrabă de indisponibilitatea lui Dawa.

Comparație cu rivalele: Rapid, Dinamo și Craiova

Raportul de forțe în Superliga arată clar că FCSB a pierdut teren. În timp ce Craiova și Rapid se desprind, iar Dinamo visează la cupele europene, campioana en titre se zbate în mediocritate. Sigur, mai sunt multe etape de jucat până vom știi cum va arăta componența play-off-ului, însă, în acest moment echipa lui Gigi Becali arată mai mult ca o formație de a doua jumătate a clasamentului.

Puncte acumulate în ultimele etape

Craiova e lider detașat cu 23 de puncte, Rapid are 19, Dinamo 18. FCSB rămâne la cota 7. În ultimele 5 meciuri, Craiova și Rapid au fost imbatabile, în timp ce FCSB a înregistrat 3 înfrângeri. Forma slabă e principala explicație a distanței de 16 puncte față de lider.

Golaveraj și stil de joc

Craiova are +10, Rapid +8, Dinamo +7. FCSB, în schimb, are -4. Stilistic, Craiova domină prin pressing avansat, Rapid joacă vertical și eficient pe tranziții, iar Dinamo e lider la posesie. FCSB are și ea posesie ridicată (57,2%), dar fără eficiență ofensivă.

Statistică Locul 1 Locul 2 Locul 3 Șuturi trimise A. Dobre (Rapid) – 26 C. Cîrjan (Dinamo) – 26 A. Roman (UTA) – 24 Pase reușite I. Cristea (U Cluj) – 70.5% A. Murgia (U Cluj) – 61.3% E. Gnahoré (Dinamo) – 59.4% Intercepții (p/90 min) UTA Arad – 42.8 Metaloglobus – 36.8 Oțelul – 36.1 Driblinguri (p/90 min) UTA Arad – 23.4 Farul – 20.0 Hermannstadt – 19.9 Faulturi (echipe) FCSB – 22 cart. galbene Argeș – 23 cart. galbene Botoșani – 25 cart. galbene

Diferențe tactice majore

Termenul PPDA vine de la „Passes allowed per Defensive Action” și este un indicator statistic folosit pentru a măsura intensitatea presingului unei echipe. Mai exact, arată câte pase permite o formație adversarului înainte să încerce o acțiune defensivă (deposedare, fault, interceptare sau pressing organizat) în treimea ofensivă și mijlocie. Un PPDA mic înseamnă că echipa presează agresiv și recuperează rapid mingea, în timp ce un PPDA mare indică o apărare mai pasivă.

Sezonul trecut, FCSB excela la pressing intens (PPDA 8,23). Acum, valoarea a urcat la 9,09, locul 8 în campionat. Rivalele presează mai bine, dar și mai inteligent. Rapid, chiar cu un PPDA mare, compensează prin organizare. FCSB, în schimb, nu reușește să recupereze mingea în zona de mijloc, iar adversarul are suficient timp la dispoziție pentru a-și face jocul în careul campioanei României.

Cine nu mai performează la FCSB. Jucătorii sub așteptări

Gigi Becali, patronul clubului, a vorbit în ultimele săptămâni despre faptul că jucătorii care, în sezonul trecut, străluceau, nu mai produc nimic la FCSB. Darius Olaru și Adrian Șut, mijlocașii de bază ai campioanei României, care au făcut meciuri mari atât în campionat, cât și în Europa League, nu au marcat nici măcar un gol în acest start de sezon.

În plus, Daniel Bîrligea, atacantul care a rupt porțile în stagiunea precedentă, are un singur gol marcat după 9 etape. Denis Alibec încă nu a reușit să spargă gheața. E drept, fotbalistul venit de la Farul a prins puține minute, fiind mai mult accidentat.

Top 3 jucători cu randament scăzut

Olaru, unul dintre oamenii de bază ai FCSB, nu reușește să-și facă jocul în acest sezon. Deși muncește mult și are cifre bune la volumul de pase, eficiența și claritatea deciziilor în ultima treime lipsesc. Este adesea forțat să recupereze și să compenseze lipsurile echipei, dar asta îl face să piardă din prospețimea ofensivă.

Devenit preferatul lui Gigi Becali în sezonul precedent, Juri Cisotti este clar într-o mare scădere de formă. Mijlocașul italian muncește la fel de mult și aleargă fără oprire timp de 90 de minute, însă nu mai vine cu soluții pe faza ofensivă. A devenit mai degrabă un jucător de circulație a balonului decât un playmaker. FCSB are nevoie, în acest moment complicat, de versatilitatea pe care o aducea în urmă cu doar câteva luni.

Mihai Toma, puștiul din care Gigi Becali visează să scoată milioane de euro, nu pare pregătit pentru FCSB. Tânărul mijlocaș ofensiv, transformat inexplicabil într-un fundaș dreapta, pare total bulversat de ce se întâmplă în jurul său. Cifrele arată lipsă de implicare în faza de atac și o contribuție modestă la construcția jocului. Deși a primit nenumărate șanse, nu a reușit până în acest moment să arate că își merită pe deplin locul de titular la campioana României. Nu au fost puține momentele în care Toma și-a enervat colegii cu pase greșite.

Statistici individuale (pase, dueluri câștigate, goluri)

Statistică Darius Olaru J. Cisotti Toma Goluri / Assist-uri 0 goluri / 1 assist 0 goluri / 1 assist 0 goluri / 0 assist-uri Pase cheie (p/90) 2.77 0.9 0.5 Pase în treimea finală (p/90) 8.30 (51% precizie) 7.2 5.4 Pase progresive (p/90) 9.35 (73% reușite) 7.0 5.2 Offside-uri (p/90) 1.2 0.9 0.6 Driblinguri reușite (p/90) 1.1 0.9 0.6 Dueluri câștigate (p/90) 4.2 3.8 1.2 Faulturi comise (p/90) 2.50 2.0 1.8 Precizie pase (%) 89% 84% 79%

Cum arată raportul față de sezonul trecut

Anul trecut, FCSB domina prin pressing și dueluri câștigate. Acum, echipa e departe de acele standarde. Diferența nu e doar față de nivelul din stagiunea precedentă, ci și față de rivale, care și-au ridicat jocul. Craiova și Rapid au crescut, Dinamo s-a reinventat, iar FCSB e într-un declic, așa cum explica MM Stoica.

„Nu ar fi o noutate dacă ne bate Botoșani, ne bate toată lumea. Ar fi o surpriză să batem. Odată și odată tot ne-om restarta, trebuie să vină și declicul ăla, că declin a fost destul. Trebuie să schimbăm o literă”, explica președintele de la FCSB înainte de duelul cu FC Botoșani, la Prima Sport.

Ce urmează pentru FCSB. Soluții și scenarii

Criza actuală nu e ireversibilă, dar necesită schimbări urgente. Presiunea e uriașă, iar soluțiile nu sunt simple. Totuși, cifrele arată clar direcțiile unde echipa poate interveni. Pare că e nevoie de un șoc. Un astfel de șoc ar putea însemna o victorie en fanfare în campionat, o înfrângere la scor sau chiar o posibilă demitere a antrenorului, lucru despre care s-a mai vorbit în ultimele săptămâni. Totuși, Gigi Becali pare că merge în continuare pe mâna echipei Elias Charalambous – Mihai Pintilii, echipa care a reușit să aducă două titluri după o perioadă lungă de secetă.

Posibile schimbări tactice

FCSB are nevoie să își regăsească pressing-ul agresiv și să revină la un sistem cu benzi puternice. În acest moment, eficiența driblingurilor e de doar 44%, ultima din campionat. Au dispărut din echipa de start jucătorii care veneau cu creativitate, fie ei vânduți cum s-a întâmplat în cazul lui Băluță sau Ștefănescu sau scoși total din primul 11, cum e cazul lui Tavi Popescu.

E clar. FCSB nu funcționează fără fundași de bandă de meserie. Dacă campioana României va continua să joace fără Crețu și Radunovici, cu greu va putea redresa situația din clasament. Alexandru Stoian ar putea fi jucătorul care să o ajute pe echipa lui Gigi Becali. Atacantul îndeplinește criteriul U21 și, astfel, antrenorul cipriot nu ar mai fi obligat să îi folosească pe Cercel și Toma.

Stoian a lăsat o impresie pozitivă în puținele minute pe care le-a prins la FCSB. El ar putea intra atât în atac, dar asta ar însemna ca FCSB să nu mai poată juca cu Bîrligea pe post de „număr 9”. Totuși, fotbalistul venit de la Farul ar putea fi forțat pe partea stângă, acolo unde ar avea mai mult spațiu de manevră.

Rolul lui Gigi Becali și al staff-ului

Gigi Becali a pus totul pe seama „blocajului mental”. MM Stoica și Charalambous au confirmat problemele psihologice. Totuși, schimbările continue la echipă și lipsa de stabilitate sunt cauze directe ale declinului. Latifundiarul din Pipera a declarat deja sezonul ca fiind unul complet ratat.

„Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Cum să intri în play-off? Dacă nu se mișcă echipa în teren, cum să câștigi? Anul ăsta e pierdut. Avem 7 puncte, ei au 15 în play-off. E greu, pentru că nu joci. Te bat alea iar, se fac 10 puncte diferență”, spunea Gigi Becali la Digi Sport după remiza cu Csikszereda.

Șanse la redresare în Superliga

Matematic, FCSB are timp să prindă play-off-ul, dar cu acest ritm și cu această lipsă de eficiență, obiectivul titlului e deja compromis. Dacă pressing-ul nu va fi reactivat și dacă dependența de Tănase va continua, echipa riscă să rateze chiar și locurile de top 6. Miza e una uriașă. Dacă acest scenariu negativ se confirmă, roș-albaștrii cu greu vor mai prinde un loc în cupele europene. Asta înseamnă automat o gaură financiară uriașă pentru Gigi Becali.