FCSB – CS Mioveni, Live stream ora 19:00 în etapa a 19-a din SuperLiga. Victorie pentru locul 4. Echipele de start

Meciul FCSB – CS Mioveni are loc luni, 5 decembrie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul etapei a 19-a din SuperLiga, fiind partida care pune capăt acestei runde. FCSB ocupă locul 5, cu 29 de puncte, iar argeșenii sunt de departe ultimii în clasament, cu numai 8 puncte și soarta lor pare a fi pecetluită.

Unde se joacă meciul FCSB – CS Mioveni, în etapa a 19-a din SuperLiga

Întâlnirea FCSB – CS Mioveni se dispută luni, 5 decembrie, de la ora 19:00, pe „Arena Națională” din București, în etapa a 19-a din SuperLiga. Cu o victorie, extrem de probabilă și de firească, care are licență PRO, ar face 32 de puncte și ar urca pe locul 4, la golaveraj, peste Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Probabil însă că nu se vor înghesui mulți fani ai FCSB în tribune la acest meci, timpul nefavorabil făcându-i să prefere să urmărească partida în fața micilor ecrane, mai ales că nici adversarul nu este unul de calibru. Mihai Stoica admitea că nu se așteaptă la un public numeros, dar era foarte optimist în privința rezultatului final.

Cine transmite la TV partida FCSB – CS Mioveni

Partida FCSB – CS Mioveni se joacă luni, 5 decembrie, de la ora 19:00, în etapa a 19-a din SuperLiga, pe „Arena Națională” din Capitală. Ea va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Bucureși, luni, 5 decembrie, a fost toată ziua o vreme mohorâtă, cu ploaie slabă și temperatura nu a depășit valoarea de cinci grade. La ora partidei, situația se va prezenta la fel, dar temperatura va scădea până la doar trei grade, deci destul de rece, dar logic, pentru că suntem în decembrie. Va conduce acest meci unul dintre arbitrii cu mai multe jocuri arbitrate, Florin Andrei.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FCSB – CS Mioveni

La FCSB, marea absență este cea a golgheterului echipei, italianul Andrea Compagno, care este suspendat. În locul său va primi șansa de a arăta ce poate francezul Billel Omrani. În rest, absenții sunt cei obișnuiți, adică Panțâru, Cristea și Ovidiu Popescu. Vali Crețu revine pe postul de fundaș dreapta.

ADVERTISEMENT

Marius Stoica, antrenorul interimar de la Mioveni, are o grămadă de probleme înaintea acestei partide. Trei jucători din lot provin împrumut de la FCSB și conform înțelegerii nu au drept de joc. Este vorba de mijlocașii Lixandru, Toma și de atacantul Cristi Dumitru. În plus, sunt accidentați Buziuc, Scarlatache, Blănaru și portarul Croitoru, primii trei fiind pierderi importante.

Cote la pariuri la jocul FCSB – CS Mioveni

Pentru casele de pariuri, este limpede numele câștigătorului din acest meci. FCSB are cota 1,35 la victorie, care probabil va mai scădea până la ora partidei. O mare bombă din partea „lanternei roșii” are cotă de 9,50. Șansă dublă „X2” are cotă 2,90, iar un gol înscris de oaspeți cotă 2,.10.

ADVERTISEMENT

Din 2007 și până acum, formația argeșeană a stat și multă vreme în eșalonul secund, am avut șase meciuri la București, toate câștigate de FCSB. Mai rău pentru CS Mioveni este faptul că nu a reușit niciodată să marcheze un gol, toate succesele gazdelor fiind la zero!