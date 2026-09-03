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Cum va arata primul „11” la FCSB după cele 3 „bombe” date de Gigi Becali. Cine își pierde locul de titular

Gigi Becali schimbă primul „11” al FCSB după transferurile lui Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Vezi cum ar putea arăta echipa de start și cine riscă să-și piardă locul de titular.
Alex Bodnariu
03.09.2026 | 09:47
Cum va arata primul 11 la FCSB dupa cele 3 bombe date de Gigi Becali Cine isi pierde locul de titular
SPECIAL FANATIK
Revoluție la FCSB! Primul „11” după transferurile lui Korenica, Muhar și Drăguș
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Gigi Becali a dat trei tunuri pe final de mercato. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, patronul de la FCSB a ajuns la un acord cu trei jucători pentru a ataca din nou titlul în SuperLiga. Este vorba despre Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Site-ul nostru vă prezintă cum ar putea arăta formula de start a roș-albaștrilor.

Gigi Becali a dat trei lovituri pe piața transferurilor: Korenica, Muhar și Drăguș

FCSB vine după un sezon dezamăgitor, în care a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii României. Roș-albaștrii au prins până la urmă preliminariile Conference League prin intermediul barajului, însă au fost eliminați rușinos de letonii de la FK Auda.

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Nici startul acestui nou sezon de SuperLiga nu a fost pe măsura așteptărilor, iar în cele din urmă Gigi Becali a decis să facă investiții serioase pentru a nu risca ca echipa să rateze din nou calificarea în play-off. Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș s-au înțeles cu latifundiarul din Pipera.

Transferurile sunt extrem de interesante. Meriton Korenica și Karlo Muhar au fost în ultimele sezoane jucători-cheie la CFR Cluj. Kosovarul a fost cumpărat de roș-albaștri, în timp ce mijlocașul croat vine în calitate de jucător liber de contract. În schimb, Denis Drăguș va fi împrumutat de la Trabzonspor.

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Revoluție la FCSB! Primul „11” după transferurile lui Korenica, Muhar și Drăguș

Astfel, echipa de start a roș-albaștrilor va suferi modificări importante. Cei trei jucători vor intra categoric în calculele pentru primul „11”. În aceste condiții, anumiți fotbaliști care au prins minute bune în acest start de sezon riscă să își piardă postul de titular.

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Echipa de start a FCSB după ultimele transferuri: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte/Mihai Popescu, Pădurariu – Joao Paulo, Muhar, Korenica – Miculescu, Drăguș, Cisotti/Boutoutaou.

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Jucătorii care riscă să își piardă locul în echipa FCSB după ultimele transferuri

Gigi Becali a declarat deja că Risto Radunovic va fi scos de pe lista de SuperLiga din cauza unei accidentări. Și alți jucători ai formației din Capitală ar putea avea de suferit după ultimele transferuri. Tavi Popescu, cel mai probabil, își va pierde locul de titular, așa cum Gigi Becali a declarat deja. La fel s-ar putea întâmpla și în cazul lui Ofri Arad. În schimb, Crețu, fundașul reprimit în lot, pare să rămână un punct fix în formula roș-albaștrilor.

„Muhar, Korenica, sunt și ei de actualitate. Nu mai stau! Aduc jucători! Nu contează postul, jucători valoroși aduc! O să joace Tavi Popescu în fața lui Korenica? Niciodată! E prea bun. Korenica joacă și inter, e mai bun decât în banda stângă.

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Prostiile lui Crețu mă deranjează pe mine? O să joace și cu asta basta, titular. Îl aleg pe Crețu titular, că își dă viața. Aleargă mult, mai dă și câte o centrare bună. El este băiat bun, inimos”, a spus Becali la Prima Sport.

Boutoutaou, în pericol!? Francezul a fost din nou criticat de Gigi Becali

Nici Aymen Boutoutaou nu este sigur de postul de titular la FCSB după ultimele mutări de trupe. Francezul adus în această vară la recomandarea lui MM Stoica, pentru peste un milion de euro, a intrat în vizorul lui Gigi Becali. Patronul l-a criticat după meciul cu FC Argeș, deși fotbalistul a reușit să înscrie și să ofere o pasă decisivă.

„El, Boutoutaou, dacă el l-a avut pe Ilaș acolo și n-a putut cu Ilaș, e o problemă. N-a mai driblat pe nimeni. El are calitate de pasă, are inteligență de joc și mai dă niște pase, dar e prea firav, e dat la o parte ușor. Mă gândeam și eu, cum adică ăia nu-l văd în Franța? Că ăia îl știu. El nu poate 1 contra 1. El, dacă e băiat deștept, trebuie să dea și să plece. Dacă se apucă să dribleze, îl aruncă la 10 metri. Nu e problemă. La câte țepe am luat eu, mai iau încă una, nu e nicio problemă”, a spus patronul FCSB despre jucătorul francez după victoria cu 5-0 în fața lui FC Argeș.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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