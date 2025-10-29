Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

FCSB, față în față cu coșmarul din 2005 în Cupa României Betano. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II

FCSB urmează să joace în Cupa României Betano, împotriva celor de la Gloria Bistrița. Echipa lui Becali întâlnește un antrenor care a fost parte la o rușine istorică atunci
Mihai Alecu
29.10.2025 | 14:42
FCSB fata in fata cu cosmarul din 2005 in Cupa Romaniei Betano Trupa lui Becali eliminata atunci de Rapid II
FCSB va da piept cu Gloria Bistrița, în Cupa României
ADVERTISEMENT

Concret, echipa din Bistrița e antrenată de Nicolae Grigore, fostul jucător de la Rapid, care și-a adus aminte cum a reușit să învingă trupa lui Gigi Becali pe când juca pentru echipa secundă a giuleștenilor.

Cum vede Nicolae Grigore meciul din cupă cu FCSB

Tehnicianul spune că echipa sa va da piept cu o formație puternică, însă a adus aminte de un rezultat surpriză din Cupa României, din urmă cu 20 de ani, pe când Rapid II reușea să o scoată din competiție pe trupa patronată de Gigi Becali. Partida dintre Gloria Bistrița și FCSB va avea loc miercuri, de la ora 21:00.

ADVERTISEMENT

„Întâlnim campioana României, cu cei mai valoroși jucători, cei mai mulți jucători la echipa națională. O echipă care pare într-o revenire de formă, a închis extrem de repede meciul cu UTA. Ne așteaptă un meci extrem de complicat, dar credem în șansa noastră. Intrăm pe teren să jucăm fotbal, să facem ce știm mai bine, să luptăm pentru fiecare minge și fiecare centimetru din teren.

Nu întâlnim în fiecare zi un adversar de primă ligă, jucători de lot național, de milioane de euro, dar strict organizatoric, pentru noi a fost oarecum o pregătire și pentru ceea ce ne așteaptă sâmbătă. Jucând la două zile distanță, trebuie să avem și asta în vedere. După meciul cu FCSB, la două zile distanță avem meciul cu Corvinul. Ca staff, trebuie să gândim și în această perspectivă”, a punctat Nicolae Grigore

ADVERTISEMENT
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
Digi24.ro
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie

Ce amintiri are Nicolae Grigore din meciul în care Rapid II a eliminat-o pe Steaua

A fost un meci de tristă amintire pentru echipa roș albastră. Cu un Giulești luat cu asalt de oameni în repriza a doua, echipa lui Gigi Becali era, în cele din urmă, eliminată de formația a doua a giuleștenilor. Au jucat câteva nume grele pentru Steaua în acea partidă.

ADVERTISEMENT
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru...
Digisport.ro
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului

„Intrăm pe teren cu dorința de a câștiga, de a ne bate pentru fiecare minge. Au mai fost surprize. Din postura de jucător, împreună cu Rapid II, Electromagnetica, am reușit să eliminăm Steaua, fiind în acea perioadă în liga a doua. Iar Rapid a câștigat Cupa, eu făcând parte din lotul primei echipe la finala Cupei”, a spus Nicolae Grigore la conferința de presă premergătoare partidei.

Ce s-a întâmplat în meciul dintre Rapid II și FCSB, din 2005

În sezonul 2005-2006 al Cupei României, Rapid II a primit vizita celor de la FCSB, într-un duel din faza 16-milor. Partida s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar la loviturile de departajare au reușit să se impună giuleștenii, 8-7, și produceau o surpriză uriașă la acea vreme. Penalty-ul decisiv a fost ratat chiar de Mihai Neșu.

ADVERTISEMENT

Pe teren a fost și Nicolae Grigore, cel care acum este antrenor la Gloria Bistrița. Formația secundă a clubului giuleștean pierdea în optimi, 3-4, cu Farul, însă prima echipă a ajuns până în finală, acolo unde a învins-o pe FC Național, 1-0, și și-a adjudecat trofeul.

FC Argeș, calificare incredibilă în semifinalele Cupei României: „S-a dat cu banul!”. Cum...
Fanatik
FC Argeș, calificare incredibilă în semifinalele Cupei României: „S-a dat cu banul!”. Cum a influențat Nicolae Dobrin „mâna destinului”
Ce se întâmplă cu Mirel Rădoi?! “E foarte încăpățânat!”. Fostul coleg de la...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Mirel Rădoi?! “E foarte încăpățânat!”. Fostul coleg de la Steaua, dezvăluiri despre antrenorul Craiovei
Decizia luată de Inter în cazul portarului implicat într-un accident mortal! Cristi Chivu...
Fanatik
Decizia luată de Inter în cazul portarului implicat într-un accident mortal! Cristi Chivu nu a stat la discuții. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Surpriză! Bölöni a numit 'cel mai inteligent' atacant din istoria României: 'Un om...
iamsport.ro
Surpriză! Bölöni a numit 'cel mai inteligent' atacant din istoria României: 'Un om cu un alt caracter, altă viață, deosebit de valoros!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!