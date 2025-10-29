FCSB, față în față cu coșmarul din 2005 în Cupa României Betano. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II

ADVERTISEMENT

Concret, echipa din Bistrița e antrenată de Nicolae Grigore, fostul jucător de la Rapid, care și-a adus aminte cum a reușit să învingă trupa lui Gigi Becali pe când juca pentru echipa secundă a giuleștenilor.

Cum vede Nicolae Grigore meciul din cupă cu FCSB

Tehnicianul spune că echipa sa va da piept cu o formație puternică, însă a adus aminte de un rezultat surpriză din Cupa României, din urmă cu 20 de ani, pe când Rapid II reușea să o scoată din competiție pe trupa patronată de Gigi Becali. Partida dintre Gloria Bistrița și FCSB va avea loc miercuri, de la ora 21:00.

„Întâlnim campioana României, cu cei mai valoroși jucători, cei mai mulți jucători la echipa națională. O echipă care pare într-o revenire de formă, a închis extrem de repede meciul cu UTA. Ne așteaptă un meci extrem de complicat, dar credem în șansa noastră. Intrăm pe teren să jucăm fotbal, să facem ce știm mai bine, să luptăm pentru fiecare minge și fiecare centimetru din teren.

Nu întâlnim în fiecare zi un adversar de primă ligă, jucători de lot național, de milioane de euro, dar strict organizatoric, pentru noi a fost oarecum o pregătire și pentru ceea ce ne așteaptă sâmbătă. Jucând la două zile distanță, trebuie să avem și asta în vedere. După meciul cu FCSB, la două zile distanță avem meciul cu Corvinul. Ca staff, trebuie să gândim și în această perspectivă”, a punctat Nicolae Grigore

Ce amintiri are Nicolae Grigore din meciul în care Rapid II a eliminat-o pe Steaua

A fost un meci de tristă amintire pentru echipa roș albastră. Cu un Giulești luat cu asalt de oameni în repriza a doua, echipa lui Gigi Becali era, în cele din urmă, eliminată de formația a doua a giuleștenilor. Au jucat câteva nume grele pentru Steaua în acea partidă.

„Intrăm pe teren cu dorința de a câștiga, de a ne bate pentru fiecare minge. Au mai fost surprize. Din postura de jucător, împreună cu Rapid II, Electromagnetica, am reușit să eliminăm Steaua, fiind în acea perioadă în liga a doua. Iar Rapid a câștigat Cupa, eu făcând parte din lotul primei echipe la finala Cupei”, a spus Nicolae Grigore la conferința de presă premergătoare partidei.

Ce s-a întâmplat în meciul dintre Rapid II și FCSB, din 2005

În sezonul 2005-2006 , Rapid II a primit vizita celor de la FCSB, într-un duel din Partida s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar la loviturile de departajare au reușit să se impună giuleștenii, 8-7, și produceau o surpriză uriașă la acea vreme. Penalty-ul decisiv a fost ratat chiar de Mihai Neșu.

Pe teren a fost și Nicolae Grigore, cel care acum este antrenor la Gloria Bistrița. Formația secundă a clubului giuleștean pierdea în optimi, 3-4, cu Farul, însă prima echipă a ajuns până în finală, acolo unde a învins-o pe FC Național, 1-0, și și-a adjudecat trofeul.