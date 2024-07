FCSB, debut mai complicat decât crede. Cel mai bun marcator străin din istoria SuperLigii avertizează: „Va fi surpriza sezonului”

. Campioana , iar prima etapă se anunță a fi una extrem de complicată. Cel mai bun marcator străin din istoria primului eșalon îi avertizează pe roș-albaștri.

FCSB, avertizată înaintea primei etape din SuperLiga: „Va fi o surpriză și va prinde play-off-ul”

Eric de Oliveira a plecat de la Farul și s-a întors la Mediaș, acolo unde are ca obiectiv să pună umărul la promovarea lui Gaz Metan în Liga 1. Cel mai bun marcator străin din istoria SuperLigii, cu 66 de goluri, brazilianul va fi fanul lui U Cluj în noua ediție de campionat. „Șepcile roșii” vor da piept cu FCSB în runda inaugurală.

„Eu vreau să vorbesc despre U Cluj. Mi se pare că arată destul de bine. Cred că va fi o surpriză și va prinde play-off-ul. Cred că U Cluj va prinde play-off-ul, pentru că s-a pregătit foarte bine. A făcut niște transferuri, care mi se par transferuri bune.

FCSB e principala favorită, dar întoarcerea lui Dan Petrescu aduce un plus pentru CFR Cluj. Cu siguranță, Hagi va face o echipă și mai bună. Așa că, noi, care ne uităm, vom avea doar de câștigat.

Sper să fie un sezon plin de goluri, de meciuri frumoase și copiii să aibă ce învăța. Mai ales că România face ce face la Euro, iar SuperLiga e implicată și acolo. Așa că, sperăm ca peste 2-3 ani să avem și alți jucători care ne vor bucura.

FCSB a câștigat campionatul cu câteva etape înainte de final, dar putea fi depășită înainte de play-off. Celelalte echipe au greșit însă mai mult. La fotbal e și despre cine greșește mai puțin. FCSB e favorită pentru că a luat titlul, dar nu se știe niciodată. D-aia vorbesc despre U Cluj, pentru că văd potențial și poate face ceva în acest sezon.

Foarte mulți jucători de la FCSB sunt plecați la națională. Poate e un dezavantaj în prima etapă. În primele etape, echipele care nu sunt favorite pot câștiga. Se produc multe surprize. Abia aștept să mă uit la SuperLiga și sper ca spectacolul să fie la nivelul așteptat”, a declarat Eric de Oliveira.

Nu mai puțin de șapte transferuri a făcut până acum echipa lui Ioan Ovidiu Sabău în mercatoul de vară. Pe Cluj Arena au sosit Ovidiu Popescu, Iulian Cristea, Vadim Rață, Radu Boboc, Adel Bettaieb, Mamadou Thiam și Dorin Codrea.

Brazilianul e fanul României la Euro 2024. Ce pariu nebun a făcut

Eric de Oliveira e cu ochii și pe parcursul României la turneul final din Germania. Brazilianul e fanul „tricolorilor”, pe care a pariat că vor ajunge până în semifinalele lui Euro 2024. România are meci în optimi, cu Olanda, marți, 2 iulie, de la ora 19:00.

„Am făcut o glumă cu cineva. Și am spus că dacă România nu trece de grupe, îmi iau pașaportul și plec din România. Uite că încă sunt aici. Și am mai zis că România ajunge în semifinale. Iar persoana respectivă mi-a spus că dacă ajungem în semifinale vine pe jos din Germania. Așa că, dacă trece de Olanda, și sunt sigur că România trece de Olanda, am vorbit cu băiețelul meu și ne vopsim albastru toți.

Cum a fost în 1998 toată România blondă, acum va fi o României albastră. Mă bucur pentru mulți dintre jucători. Cu unii am fost adversar, cu alții am fost colegi. Copilașul meu e româno-brazilian și s-a bucurat foarte mult văzând naționala României. Tocmai de aceea noi ne bucurăm ca atunci când joacă Brazilia”, a conchis Eric.

