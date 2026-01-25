Sport

FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv

Veste de ultimă oră la FCSB. Fotbalistul a fost anunțat de conducere că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Toate detaliile.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
25.01.2026 | 15:06
FCSB decizie radicala inaintea derbyului cu CFR Cluj A fost anuntat ca va fi scos de pe lista de SuperLiga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
FCSB a luat o decizie radicală în privința unui jucător, înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

FCSB și CFR Cluj se vor duela duminică seara în campionat, iar FANATIK a aflat că, înaintea derby-ului de pe Arena Națională, clubul roș-albastru a luat o decizie radicală. Denis Alibec, atacantul intens criticat de Gigi Becali în ultima perioadă, urmează să fie scos de pe lista de SuperLiga.

Denis Alibec va fi scos pe lista FCSB. Lovitură pentru atacant înainte de meciul cu CFR Cluj

Vârful adus de la Farul Constanța vara trecută a avut puține realizări la FCSB. A suferit mai multe probleme medicale și nu a reușit să fie decisiv pentru campioana României. Se pare că Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului, care spera să îl ducă în UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, Denis Alibec va fi scos de pe lista FCSB-ului pentru SuperLiga. Astfel, atacantul nu va mai evolua pentru campioana României și va fi nevoit să își caute un nou angajament până la încheierea perioadei de transferuri. Jucătorul a fost deja informat de decizia conducerii.

Gigi Becali s-a hotărât să renunțe la serviciile lui Denis Alibec după meciul cu Dinamo Zagreb, din Croația. Atacantul a dezamăgit în partida din Europa League. Nu a adus nimic pe faza ofensivă, iar patronul clubului a luat decizia de a renunța la serviciile sale.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Ce spunea Gigi Becali despre viitorul lui Denis Alibec la FCSB

De altfel, Gigi Becali a spus clar la FANATIK SUPERLIGA că nu se va mai baza pe Denis Alibec în acest sezon și caută un nou atacant pentru echipa pe care o patronează, întrucât sunt mari probleme în ofensivă, iar FCSB riscă să rateze calificarea în play-off.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanți. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranțe. Nu mai are bărbăție, dar fotbalul nu e pe floricele. El știe jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăție. Nu știu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

  • 500 de mii de euro este cota de piață a lui Denis Alibec
  • 7 meciuri a jucat Denis Alibec pentru FCSB în acest sezon de Superliga
SuperLiga, live blog etapa 23. Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0-1. „Marinarii” dau...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 23. Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0-1. „Marinarii” dau lovitura după o eroare gravă a portarului prahovenilor
Decizia UEFA în cazul transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo! Ucrainenii au făcut...
Fanatik
Decizia UEFA în cazul transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo! Ucrainenii au făcut anunțul
Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasă peste noapte. E confundată adesea cu iubita...
Fanatik
Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasă peste noapte. E confundată adesea cu iubita lui Cristiano Ronaldo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A lucrat 10 ani cu Gică Hagi la Academie și dă detalii despre...
iamsport.ro
A lucrat 10 ani cu Gică Hagi la Academie și dă detalii despre cum se comportă 'Regele' cu angajații săi
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a...
viva.ro
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a luat o decizie care a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Dosarul Clotilde Armand, caz-școală de tergiversare până la prescripție: 10 amânări succesive, un...
Jurnalul.ro
Dosarul Clotilde Armand, caz-școală de tergiversare până la prescripție: 10 amânări succesive, un an până la „adio, condamnare”
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor...
adevarul.ro
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am...
unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat...
Observatornews.ro
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e...
as.ro
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și...
Libertatea.ro
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Schimbările din Strategia de Apărare a SUA și cum modifică politica de securitate...
informat.ro
Schimbările din Strategia de Apărare a SUA și cum modifică politica de securitate a României
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au...
RTV.NET
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!