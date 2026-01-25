FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB și CFR Cluj se vor duela duminică seara în campionat, iar FANATIK a aflat că, înaintea derby-ului de pe Arena Națională, clubul roș-albastru a luat o decizie radicală. Denis Alibec, atacantul intens criticat de Gigi Becali în ultima perioadă, urmează să fie scos de pe lista de SuperLiga.

Denis Alibec va fi scos pe lista FCSB. Lovitură pentru atacant înainte de meciul cu CFR Cluj

vara trecută a avut puține realizări la FCSB. A suferit mai multe probleme medicale și nu a reușit să fie decisiv pentru campioana României. Se pare că Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului, care spera să îl ducă în UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, Denis Alibec va fi scos de pe lista FCSB-ului pentru SuperLiga. Astfel, atacantul nu va mai evolua pentru campioana României și va fi nevoit să își caute un nou angajament până la încheierea perioadei de transferuri. Jucătorul a fost deja informat de decizia conducerii.

Gigi Becali s-a hotărât să renunțe la serviciile lui Denis Alibec după meciul cu Dinamo Zagreb, din Croația. Atacantul a dezamăgit în partida din Europa League. Nu a adus nimic pe faza ofensivă, iar patronul clubului a luat decizia de a renunța la serviciile sale.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Gigi Becali despre viitorul lui Denis Alibec la FCSB

și caută un nou atacant pentru echipa pe care o patronează, întrucât sunt mari probleme în ofensivă, iar FCSB riscă să rateze calificarea în play-off.

ADVERTISEMENT

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanți. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranțe. Nu mai are bărbăție, dar fotbalul nu e pe floricele. El știe jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăție. Nu știu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.